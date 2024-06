UBCKNN tổ chức Hội nghị tập huấn về an ninh phi truyền thống cho các công ty chứng khoán

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với Học viện Cảnh sát, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn về an ninh phi truyền thống cho các công ty chứng khoán.

Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBCKNN; ông Bùi Hoàng Hải – Phó Chủ tịch UBCKNN, PGS.TS. Phạm Tiến Dũng - Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế - học viện Cảnh sát; ông Nguyễn Thành Chung – Phó trưởng phòng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN và đại diện lãnh đạo 71 công ty chứng khoán.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết thời gian qua, cùng với an ninh truyền thống, đã và đang nổi lên vấn đề về an ninh phi truyền thống. Tại Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần XII cũng đã đề cập đến vấn đề này. Các nguy cơ, thách thức, mối đe dọa an ninh phi truyền thống hiện hữu ngày càng rõ nét hơn và tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, văn hóa đến quốc phòng, an ninh và thách thức sự phát triển bền vững của đất nước. Từ đó, Chính phủ, Bộ Công an đã đưa ra những quy định về an ninh phi truyền thống.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn chia sẻ trải qua 24 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ; đến nay, giá trị giao dịch chứng khoán bình quân đạt 01 tỷ USD/phiên, khối lượng đặt lệnh giao dịch hàng ngày đạt 1,2 – 1,8 triệu lệnh, số lượng tài khoản đạt hơn 07 triệu tài khoản. Cùng với sự phát triển đó, thị trường chứng khoán cũng đối mặt với những nguy cơ, trong đó có vấn đề về an ninh phi truyền thống, như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao… có thể gây ra ảnh hưởng chung đến hoạt động của thị trường chứng khoán. Về phía cơ quan quản lý, UBCKNN nhận thức và luôn đề cao vấn đề đảm bảo an toàn, anh ninh trên thị trường chứng khoán. Thời gian qua, UBCKNN cũng đã có các văn bản gửi các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực truyến, yêu cầu tăng cường rà soát, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ hoạt động giao dịch chứng khoán.

Theo Phó Chủ tịch, UBCKNN tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về những vấn đề an ninh phi truyền thống trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và giải pháp phòng ngừa nguy cơ về tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và tội phạm tài chính cho lãnh đạo các công ty chứng khoán, người hành nghề chứng khoán.



PGS.TS. Phạm Tiến Dũng - Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế - học viện Cảnh sát và các giảng viên tại khoa Cảnh sát kinh tế - Học viên Cảnh sát trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Tiến Dũng - Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế - học viện Cảnh sát và các giảng viên tại khoa Cảnh sát kinh tế - Học viện Cảnh sát đã giới thiệu chuyên đề tổng quan về an ninh phi truyền thống và những vấn đề an ninh phi truyền thống trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán hiện này; giải pháp ứng phó. Tiếp đó, trong phiên chiều Hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng phòng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã trình bày chuyên đề về nguy cơ về tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và tội phạm tài chính và giải pháp phòng ngừa cho các định chế tài chính, công ty chứng khoán.

Trung tá Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng phòng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an trình bày tại Hội nghị.





Nội dung Hội nghị đã nhận được nhiều sự quan tâm của các công ty chứng khoán với nhiều câu hỏi được gửi đến các báo cáo viên về chủ đề an ninh phi truyền thống. Các báo cáo viên đã có những giải đáp chi tiết cũng như cung cấp các hướng dẫn, ví dụ cụ thể về phương án phòng ngừa và ứng phó đối với các trường hợp bị tấn công an ninh phi truyền thống.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải trân trọng cám ơn Học viện Cảnh sát và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã dành thời gian quý báu chia sẻ với UBCKNN và các thành viên thị trường về an ninh phi truyền thống, an toàn an ninh mạng; đồng thời Phó Chủ tịch cũng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch đề nghị sau hội nghị, các công ty chứng khoán sẽ nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về an ninh phi truyền thống tại công ty, rà soát, củng cố an ninh, an toàn, bảo hệ thống, để giảm thiểu những rủi ro cho thị trường, đảm bảo cho hoạt động thị trường bền vững. Thời gian tới, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn, an ninh trên thị trường chứng khoán.