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Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Hồng Nhung
Hồng Nhung
09:59 | 06/11/2026
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Thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp, Viettel Distribution sẽ đưa các sản phẩm sạc nhanh, USB-C hub, pin dự phòng và docking station của MOKIN đến với người tiêu dung Việt Nam, đồng thời tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng.
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Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam
Sự kiện được Trung tâm Phân phối Viettel (Viettel Distribution) phối hợp cùng Diễn đàn Tinh tế tổ chức chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện được Trung tâm Phân phối Viettel (Viettel Distribution), đơn vị thuộc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (Viettel Commerce) phối hợp cùng Diễn đàn Tinh tế tổ chức chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam
Đại diện MOKIN chia sẻ về các tính năng nổi bật của sản phẩm

Được biết, MOKIN là thương hiệu phát triển phụ kiện công nghệ, tập trung vào các giải pháp USB-C, docking station, bộ sạc GaN, pin dự phòng và thiết bị sạc không dây. Trong đó, danh mục sản phẩm được Viettel Distribution đưa vào phân phối tại Việt Nam đáp ứng 3 nhu cầu chính của người dùng hiện đại: mở rộng khả năng kết nối cho laptop và thiết bị di động, cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị cùng lúc và tối ưu không gian làm việc thông qua các thiết bị tích hợp nhiều chức năng.

Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam
Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam

Sản phẩm được phân phối tập trung vào các giải pháp USB-C, docking station, bộ sạc GaN, pin dự phòng và thiết bị sạc không dây

Các sản phẩm ứng dụng nhiều công nghệ như USB Power Delivery, bán dẫn Gallium Nitride (GaN), sạc không dây Qi2, truyền dữ liệu tốc độ cao và màn hình kỹ thuật số hiển thị trạng thái hoạt động.

Nổi bật trong danh mục sản phẩm ra mắt lần này có thể kể đến, MOKIN Hub AI 6-in-1 MOUC6602, bộ chuyển đổi dành cho laptop và các thiết bị sử dụng USB-C, tích hợp HDMI, USB-A, USB-C và Power Delivery trong một thiết bị nhỏ gọn.

Sản phẩm hỗ trợ xuất hình ảnh lên đến 4K@60Hz, truyền dữ liệu tốc độ tối đa 10Gbps và cấp nguồn Power Delivery lên đến 100W. Điểm khác biệt là màn hình kỹ thuật số tích hợp, giúp người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của các cổng kết nối. Thiết bị phù hợp với người dùng văn phòng, nhà sáng tạo nội dung và những người thường xuyên làm việc với nhiều thiết bị ngoại vi.

Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam
Sản phẩm MOKIN hướng tới nhu cầu sạc đồng thời laptop, smartphone, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cá nhân

Bộ sạc sử dụng công nghệ GaN nổi bật có MOKIN GaN Wall Charger 140W GP140B, được hỗ trợ công suất tối đa 140W và bốn cổng sạc gồm ba USB-C và một USB-A. Sản phẩm hướng tới nhu cầu sạc đồng thời laptop, smartphone, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cá nhân, đồng thời tích hợp màn hình kỹ thuật số để theo dõi trạng thái và công suất sạc.

Việc tích hợp nhiều cổng trong một thiết bị giúp giảm số lượng bộ sạc phải mang theo, đặc biệt phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc tại nhiều địa điểm.

Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam
Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam
Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam

Rất nhiều sản phẩm được tích hợp nhiều cổng trong một thiết bị giúp giảm số lượng bộ sạc phải mang theo

MOKIN Wireless PowerBank MOPB0608 là pin sạc có dung lượng 10.000mAh, hỗ trợ sạc không dây Qi2 công suất 15W và sạc nhanh USB-C PD 35W. Điểm đáng chú ý là hệ thống quạt làm mát chủ động giúp hỗ trợ kiểm soát nhiệt trong quá trình sạc không dây. Sản phẩm cũng được tích hợp màn hình kỹ thuật số và chân đỡ, thuận tiện khi vừa sạc vừa sử dụng điện thoại.

Một gợi ý đáng chú ý khác trong dòng sản phẩm pin sạc dự phòng đó là MOKIN PowerBank MOPB0603. Sở hữu dung lượng 10.000mAh, công nghệ sạc nhanh Power Delivery 35W và tích hợp trực tiếp cáp USB-C trên thân pin, MOKIN PowerBank MOPB0603 giúp người dùng hạn chế việc phải mang theo dây cáp rời. Màn hình LED hiển thị dung lượng pin còn lại, trong khi nhiều lựa chọn kết nối giúp sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày và khi di chuyển.

Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam
Dòng pin sạc dự phòng của MOKIN có rất nhiều lựa chọn

MOKIN 160W GaN All-in-One Station MOPU1102 là sản phẩm tích hợp giữa bộ sạc đa cổng và docking station, hướng tới người dùng chuyên nghiệp và không gian làm việc nhiều thiết bị. Với tổng công suất đầu ra tối đa 160W, hỗ trợ nhiều cổng USB-C, USB-A, HDMI và Ethernet, truyền dữ liệu lên đến 10Gbps, đồng thời có khả năng hỗ trợ hai màn hình 4K trên các thiết bị tương thích. Đi cùng với đó là màn hình LCD 2,26 inch giúp theo dõi trạng thái hoạt động, trong khi thiết kế đặt đứng hỗ trợ tối ưu diện tích bàn làm việc.

Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam
Viettel Distribution chính thức phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN tại Việt Nam

Việc đưa MOKIN vào danh mục phân phối là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng ngành hàng của Viettel Distribution

Có thể nói, việc đưa MOKIN vào danh mục phân phối là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng ngành hàng của Viettel Distribution, trong đó, các sản phẩm sạc nhanh, USB-C hub và docking station của MOKIN có tính bổ trợ trực tiếp cho các nhóm điện thoại, laptop và thiết bị thông minh mà Viettel Distribution đang phân phối.

Đồng thời, thông qua sự kiện này, Viettel Distribution cũng trở thành cầu nối giữa MOKIN với hệ thống bán lẻ trong nước, hỗ trợ mở rộng độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng tại Việt Nam.

Viettel Distribution hiện có mạng lưới hơn 500 đối tác phân phối và gần 5.000 điểm bán tại 34 tỉnh, thành phố, cùng các chuỗi bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử. Nền tảng này sẽ tạo điều kiện để các sản phẩm MOKIN tiếp cận thị trường rộng hơn, đồng thời giúp các đối tác bán lẻ có thêm lựa chọn trong nhóm phụ kiện công nghệ có tốc độ phát triển nhanh.

Thông tin thêm về các sản phẩm của MOKIN xem tại đây.
Viettel Distribution thương hiệu MOKIN phụ kiện công nghệ hệ sinh thái sản phẩm công nghệ

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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mây cụm
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Thứ tư, 11/11/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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DKK 0 3845 0
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00

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