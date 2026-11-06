Viettel Distribution phân phối phụ kiện công nghệ MOKIN

Sự kiện được Trung tâm Phân phối Viettel (Viettel Distribution) phối hợp cùng Diễn đàn Tinh tế tổ chức chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện được Trung tâm Phân phối Viettel (Viettel Distribution), đơn vị thuộc Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (Viettel Commerce) phối hợp cùng Diễn đàn Tinh tế tổ chức chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện MOKIN chia sẻ về các tính năng nổi bật của sản phẩm

Được biết, MOKIN là thương hiệu phát triển phụ kiện công nghệ, tập trung vào các giải pháp USB-C, docking station, bộ sạc GaN, pin dự phòng và thiết bị sạc không dây. Trong đó, danh mục sản phẩm được Viettel Distribution đưa vào phân phối tại Việt Nam đáp ứng 3 nhu cầu chính của người dùng hiện đại: mở rộng khả năng kết nối cho laptop và thiết bị di động, cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị cùng lúc và tối ưu không gian làm việc thông qua các thiết bị tích hợp nhiều chức năng.

Sản phẩm được phân phối tập trung vào các giải pháp USB-C, docking station, bộ sạc GaN, pin dự phòng và thiết bị sạc không dây

Các sản phẩm ứng dụng nhiều công nghệ như USB Power Delivery, bán dẫn Gallium Nitride (GaN), sạc không dây Qi2, truyền dữ liệu tốc độ cao và màn hình kỹ thuật số hiển thị trạng thái hoạt động.

Nổi bật trong danh mục sản phẩm ra mắt lần này có thể kể đến, MOKIN Hub AI 6-in-1 MOUC6602, bộ chuyển đổi dành cho laptop và các thiết bị sử dụng USB-C, tích hợp HDMI, USB-A, USB-C và Power Delivery trong một thiết bị nhỏ gọn.

Sản phẩm hỗ trợ xuất hình ảnh lên đến 4K@60Hz, truyền dữ liệu tốc độ tối đa 10Gbps và cấp nguồn Power Delivery lên đến 100W. Điểm khác biệt là màn hình kỹ thuật số tích hợp, giúp người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của các cổng kết nối. Thiết bị phù hợp với người dùng văn phòng, nhà sáng tạo nội dung và những người thường xuyên làm việc với nhiều thiết bị ngoại vi.

Sản phẩm MOKIN hướng tới nhu cầu sạc đồng thời laptop, smartphone, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cá nhân

Bộ sạc sử dụng công nghệ GaN nổi bật có MOKIN GaN Wall Charger 140W GP140B, được hỗ trợ công suất tối đa 140W và bốn cổng sạc gồm ba USB-C và một USB-A. Sản phẩm hướng tới nhu cầu sạc đồng thời laptop, smartphone, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cá nhân, đồng thời tích hợp màn hình kỹ thuật số để theo dõi trạng thái và công suất sạc.

Việc tích hợp nhiều cổng trong một thiết bị giúp giảm số lượng bộ sạc phải mang theo, đặc biệt phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển hoặc làm việc tại nhiều địa điểm.

Rất nhiều sản phẩm được tích hợp nhiều cổng trong một thiết bị giúp giảm số lượng bộ sạc phải mang theo

MOKIN Wireless PowerBank MOPB0608 là pin sạc có dung lượng 10.000mAh, hỗ trợ sạc không dây Qi2 công suất 15W và sạc nhanh USB-C PD 35W. Điểm đáng chú ý là hệ thống quạt làm mát chủ động giúp hỗ trợ kiểm soát nhiệt trong quá trình sạc không dây. Sản phẩm cũng được tích hợp màn hình kỹ thuật số và chân đỡ, thuận tiện khi vừa sạc vừa sử dụng điện thoại.

Một gợi ý đáng chú ý khác trong dòng sản phẩm pin sạc dự phòng đó là MOKIN PowerBank MOPB0603. Sở hữu dung lượng 10.000mAh, công nghệ sạc nhanh Power Delivery 35W và tích hợp trực tiếp cáp USB-C trên thân pin, MOKIN PowerBank MOPB0603 giúp người dùng hạn chế việc phải mang theo dây cáp rời. Màn hình LED hiển thị dung lượng pin còn lại, trong khi nhiều lựa chọn kết nối giúp sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày và khi di chuyển.

Dòng pin sạc dự phòng của MOKIN có rất nhiều lựa chọn

MOKIN 160W GaN All-in-One Station MOPU1102 là sản phẩm tích hợp giữa bộ sạc đa cổng và docking station, hướng tới người dùng chuyên nghiệp và không gian làm việc nhiều thiết bị. Với tổng công suất đầu ra tối đa 160W, hỗ trợ nhiều cổng USB-C, USB-A, HDMI và Ethernet, truyền dữ liệu lên đến 10Gbps, đồng thời có khả năng hỗ trợ hai màn hình 4K trên các thiết bị tương thích. Đi cùng với đó là màn hình LCD 2,26 inch giúp theo dõi trạng thái hoạt động, trong khi thiết kế đặt đứng hỗ trợ tối ưu diện tích bàn làm việc.

Việc đưa MOKIN vào danh mục phân phối là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng ngành hàng của Viettel Distribution

Có thể nói, việc đưa MOKIN vào danh mục phân phối là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng ngành hàng của Viettel Distribution, trong đó, các sản phẩm sạc nhanh, USB-C hub và docking station của MOKIN có tính bổ trợ trực tiếp cho các nhóm điện thoại, laptop và thiết bị thông minh mà Viettel Distribution đang phân phối.

Đồng thời, thông qua sự kiện này, Viettel Distribution cũng trở thành cầu nối giữa MOKIN với hệ thống bán lẻ trong nước, hỗ trợ mở rộng độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng tại Việt Nam.