Vincom Retail có lãi ròng đạt 4.400 tỷ đồng

Mới đây, Vincom Retail vừa công bố kết quả kinh doanh cho quý IV năm 2023 với lãi ròng đạt 4.400 tỷ đồng, tăng trưởng 60%. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng này là do Vincom Retail ghi nhận doanh thu từ bàn giao bất động sản và các nguồn thu khác, trong khi hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại duy trì sự ổn định. Trong quý, công ty đã bàn giao 54 căn nhà phố thương mại tại nhiều dự án, đem lại doanh thu 267 tỷ đồng, tăng 75,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ các nguồn khác cũng tăng hơn 3,6 lần so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Vincom Retail trong quý IV/2023 đạt 1.067 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 9.791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 33% và 58,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm qua, công ty tiếp tục cải thiện hiệu suất của các tài sản hiện có, với 83 trung tâm thương mại tại 44 tỉnh thành, giới thiệu 11 thương hiệu quốc tế lớn tại Việt Nam và mở 10 cửa hàng flagship độc đáo.

Vincom Retail cũng chú trọng đến môi trường, triển khai các dự án như lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại 54 TTTM, giúp tiết kiệm 12,2 tỷ đồng và giảm 12 nghìn tấn CO2 thải mỗi năm. Công ty còn thực hiện các sáng kiến xã hội và sự kiện quảng bá sản phẩm địa phương.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, Vincom Retail sẽ tiếp tục tối ưu hóa mô hình vận hành, tìm kiếm và giới thiệu tại các TTTM Vincom các xu hướng tiêu dùng mới. Năm 2024, Vincom Retail dự kiến sẽ khai trương thêm 6 TTTM với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ khoảng 160.000 m2, giữ vững vị thế là nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.