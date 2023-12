VinFuture 2023: Lần thứ 3 Katy Perry đến Việt Nam biểu diễn

Nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Katy Perry - Ảnh: BBC.

Đây sẽ là lần thứ ba mà Katy Perry tham gia sự kiện tại Việt Nam. Lần gần nhất diễn ra vào năm 2016, khi cô thăm và tham gia các hoạt động thiện nguyện tại Ninh Thuận, đồng thời đảm nhận vai trò Đại sứ Thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Ban tổ chức chưa tiết lộ danh sách các bài hát mà Katy Perry sẽ trình bày, nhưng đã chia sẻ rằng chương trình biểu diễn sẽ tập trung vào những số biểu diễn mang tinh thần mạnh mẽ và quyết đoán, thể hiện sự sẵn sàng đối mặt với những khó khăn.

Katy Perry, tên thật Katheryn Elizabeth Hudson, sinh ngày 25-10-1984, nổi tiếng trên toàn cầu với nhiều hit tỉ lệ xem như "Dark Horse," "Roar," "Firework," "Last Friday Night," "Hot n Cold,"...

Nữ ca sĩ này không chỉ là biểu tượng âm nhạc pop thập kỷ 2010 mà còn được biết đến với phong cách camp (thẩm mỹ sáng tạo từ những điều được xem là xấu, đồng thời phá vỡ nhiều quan niệm). Bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2001, Katy Perry đã đạt được nhiều thành công đáng kể, đặc biệt là sau khi phát hành album thứ hai "One of the Boys," trong đó "I Kissed a Girl" và "Hot n Cold" đều đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ.

Kể từ đó, nữ ca sĩ người Mỹ liên tục có hàng loạt album thành công như Teenage dream (2010), Teenage dream: The complete confection (2012), Prism (2013), Witness (2017), Smile (2020)...

Trong đó, hai đĩa đơn Roar và Dark horse thuộc album Prism - xoay quanh chủ đề về quyền phụ nữ - đứng đầu nhiều bảng xếp hạng của Mỹ và các quốc gia khác.

Hai MV của các ca khúc trên giúp Katy Perry trở thành nghệ sĩ đầu tiên có nhiều video cán mốc 1 tỉ lượt xem trên Vevo.

Bên cạnh hàng loạt giải thưởng danh giá tại AMAs, Billboard, People's choice awards... Katy Perry hiện là một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới.

Vào tháng 11 năm nay, nữ ca sĩ bán bản quyền âm nhạc các bài hát, album của mình từ năm 2008 - 2020 cho Litmus Music, thu về 225 triệu USD.