WGC ra mắt phim tài liệu “Dấu ấn vàng”

Trong suốt bộ phim, Elton John kể lại những kỷ niệm và mối quan hệ cá nhân sâu sắc với vàng mà ông đã gắn bó qua nhiều năm, mang đến cho khán giả cái nhìn đặc biệt về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật lẫy lừng của ông. Từ những bộ trang phục biểu diễn huyền thoại đến các phụ kiện mang tính biểu tượng, câu chuyện của Elton John được dệt nên bởi ánh sáng lấp lánh của vàng, biểu tượng vượt thời gian cho bản sắc và phong cách trình diễn của ông.

Touched by Gold không chỉ là bộ phim về thời trang hay những màn trình diễn rực rỡ, mà còn mở ra góc nhìn mới về vai trò quan trọng nhưng ít người biết đến của vàng trong y học và khoa học hiện đại. Bộ phim cho thấy vàng không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng trong cuộc đời của Elton John, mà còn gắn bó với ông một cách rất thực tế, là thành phần chính trong thiết bị máy tạo nhịp tim, công nghệ mà ông đã phải dựa vào kể từ khi được lắp vào cơ thể vào năm 1999.

Bộ phim cũng đồng thời nhấn mạnh vai trò của vàng trong việc phát triển các công nghệ xét nghiệm HIV – một lĩnh vực mà Elton đặc biệt quan tâm thông qua hoạt động của Quỹ Elton John AIDS Foundation. Được Elton sáng lập vào năm 1992, Quỹ Elton John AIDS Foundation đã huy động hơn 650 triệu USD nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, xóa bỏ kỳ thị liên quan đến HIV và góp phần hướng tới mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS.

Danh ca Elton John chia sẻ “Từ lúc tôi nhận được đĩa vàng đầu tiên vào năm 1970, vàng đã luôn gắn bó với những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp của tôi - từ các giải thưởng vàng, những chiếc micro tôi dùng để thu âm các album đình đám, cho đến bộ trang phục vàng ánh kim mà tôi mặc biểu diễn trên sân khấu tại Glastonbury. Trong suốt chặng đường nghệ thuật, vàng luôn mang một vẻ kỳ diệu đặc biệt, truyền cảm hứng cho âm nhạc, phong cách và cách tôi thể hiện bản thân. Trong bộ phim Touched by Gold, tôi thực sự rất vui khi được nhìn lại những khoảnh khắc đầy cảm xúc đó và chia sẻ cách mà chất liệu kỳ diệu này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi.”

Bộ phim tài liệu do Hội đồng Vàng Thế giới thực hiện cho thấy rằng vàng không chỉ là một kim loại quý và tài sản tài đáng tin cậy. Vàng còn là một phần không thể thiếu trong văn hoá toàn cầu, kết nối giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong y học, công nghệ và sự phát triển của xã hội.

“Hội đồng Vàng Thế giới vô cùng tự hào khi được hợp tác cùng danh ca Elton John trong bộ phim tài liệu mới nhất, nhằm khám phá những câu chuyện chưa từng được kể về vàng. Tôi hy vọng rằng bộ phim này sẽ giúp công chúng hiểu sâu hơn về vai trò thiết yếu của vàng trong xã hội – vàng không chỉ đơn thuần là tài sản tích trữ, mà còn là chất xúc tác cho sự đổi mới, sáng tạo và sự phát triển tích cực của các cộng đồng và nền kinh tế. Bộ phim tài liệu Touched by Gold là lời tôn vinh hành trình phi thường của Elton John, đồng thời là minh chứng cho sự hiện diện bền vững của vàng trong tiến trình phát triển của nhân loại. Ông David Tait, Tổng Giám đốc Hội đồng Vàng Thế giới, chia sẻ.

Phim tài liệu Touched by Gold chính thức ra mắt trên toàn cầu vào ngày 15 tháng 9 vừa qua và được phát hành trên trang web TouchedByGold.com