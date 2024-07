Zeekr và Nio báo cáo kỷ lục Giao hàng trong tháng 6

Trong tháng 6, hai công ty xe điện hàng đầu Trung Quốc, Zeekr và Nio, đã đạt kỷ lục mới về số lượng xe giao hàng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho thị trường xe điện tại quốc gia này.Ảnh: CNBC

Zeekr:

Geely-Zeekr đã giao 20.106 xe vào tháng 6, nâng tổng số xe giao trong nửa đầu năm 2024 lên 87.870 xe.

Zeekr hiện là công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ có doanh số xe điện thuần túy lớn nhất trong sáu tháng đầu năm.

Nio:

Nio đã giao 87.426 xe trong nửa đầu năm 2024.

Trong tháng 6, Nio đã đạt kỷ lục giao 21.209 xe, vượt qua con số của Zeekr.

Xpeng:

Xpeng vẫn tụt hậu so với Zeekr và Nio, chỉ giao được tổng cộng 52.028 xe trong sáu tháng đầu năm, bao gồm 10.668 xe vào tháng 6.

Li Auto:

Li Auto dẫn đầu khi bao gồm cả xe hybrid, giao 47.774 xe vào tháng 6, nâng tổng số xe bán ra trong nửa đầu năm lên 188.981 xe.

Các công ty khác:

Aito, thương hiệu hợp tác giữa Huawei và Seres, đã bán 184.286 xe hybrid trong sáu tháng đầu năm.

Xiaomi đã giao hơn 10.000 xe vào tháng 6, với tổng số xe giao từ khi ra mắt SU7 vào cuối tháng 3 là hơn 25.000 xe.

Tình hình chung thị trường xe điện Trung Quốc:

BYD đã cung cấp 1,6 triệu xe chở khách năng lượng mới trong nửa đầu năm, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe hybrid cắm điện chiếm thị phần lớn hơn một chút so với xe điện chạy bằng pin, với tốc độ tăng trưởng 39,5% so với 17,7% của xe chỉ chạy bằng pin.

Chiến lược và chính sách:

Trung Quốc đã thực hiện các chính sách khuyến khích đổi xe và giảm giá để thúc đẩy tiêu dùng xe năng lượng mới.

Các công ty ô tô cũng đang cải thiện quy trình sạc pin để giải quyết lo ngại về phạm vi hoạt động của xe điện.

Những nỗ lực này đã giúp doanh số bán xe năng lượng mới của Trung Quốc tăng mạnh, chiếm 47% tổng số xe ô tô chở khách được bán ra trong tháng 5, tăng từ mức 32% vào đầu năm.

Với những kết quả ấn tượng này, ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường toàn cầu, đồng thời chứng minh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và chính sách hỗ trợ từ chính phủ.