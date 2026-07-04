MỖI TUẦN MỘT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Samsung Galaxy S26 5G: Chiếc điện thoại cho phái nữ với thiết kế nhỏ gọn, AI đa nhiệm Có thể nói, Galaxy S26 chính là chiếc điện thoại "chân ái" cho phái nữ: vừa mang vẻ đẹp thanh lịch, gọn nhẹ, vừa sở hữu hệ sinh thái AI hỗ trợ tối đa cho cuộc sống năng động.

Thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt

Điểm cộng lớn nhất của Galaxy S26 đối với các bạn nữ chính là form dáng nhỏ gọn, trong khi thị trường đang phổ biến bởi những chiếc smartphone màn hình lớn từ 6.7 inch Với khối lượng chỉ 167g, Galaxy S26 mang lại sự thoải mái tối đa khi cầm nắm. Kích thước màn hình 6.3 inch hoàn toàn phù hợp dáng tay của chị em, máy nằm gọn gàng trong lòng bàn tay, mọi thao tác dễ dàng, nhất là thao tác bằng 1 tay. Kích thước và tỷ lệ màn hình vẫn đủ rộng rãi để trải nghiệm nội dung hình ảnh. Hơn hết, một chiếc smartphone nhỏ gọn cũng giúp chị em phụ nữ dễ dàng để vào đa dạng kích thước túi xách nhất là những chiếc túi xách nhỏ gọn, cầm tay hay đi tiệc.

Quyền năng từ Photo Assist và Hệ sinh thái mở

Điểm đột phá nhất chính là tính năng Photo Assist thế hệ mới. Thay vì phải kéo chọn vật thể thủ công, mình chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói hoặc gõ text (ví dụ: "Xóa người phía sau giúp em", "Làm bầu trời trong xanh hơn", hay "Di chuyển ly cà phê sang phải"), AI sẽ tự động xử lý trong vài giây. Quick Share không giới hạn sang iPhone: Thấu hiểu việc hội bạn thân thường sử dụng nhiều hệ điều hành khác nhau, Samsung đã tối ưu hóa tính năng Quick Share. Giờ đây, việc chia sẻ những bức ảnh hay video giữ nguyên chất lượng gốc từ Galaxy S26 sang iPhone của bạn bè diễn ra đơn giản hơn thông qua mã QR hoặc link chia sẻ trực tiếp, xóa bỏ rào cản hệ điều hành. Bên cạnh đó, Galaxy S26 không đơn thuần là một chiếc điện thoại, nó giống như một trợ lý cá nhân thông minh nhờ những tính năng AI thực dụng như:

Sàng lọc cuộc gọi (Call Screening): AI tự động trả lời và chuyển đổi cuộc gọi từ số lạ thành văn bản. Giúp các người dùng dễ dàng từ chối các cuộc gọi spam, quảng cáo làm phiền mà không cần trực tiếp nhắc máy.

Audio Eraser: Với tính năng này, AI sẽ tự động phân tích và tách các loại âm thanh trong video như tiếng ồn, giọng nói, nhạc nền, cho phép chúng ta xóa tạp âm hoặc tùy chỉnh âm lượng từng dải âm để làm nổi bật giọng nói. Trợ lý Note & Duyệt web: Tự động tóm tắt các bài báo dài về xu hướng thời trang, công thức nấu ăn hoặc biên tập lại các ghi chú cuộc họp một cách ngăn nắp, khoa học chỉ sau một cú chạm

Chipset mạnh mẽ & nâng cấp bộ nhớ đáng giá

Đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhắn, mảnh mai của Galaxy S26 là một cấu hình mạnh mẽ. Được trang bị vi xử lý cao cấp Exynos 2600 trên tiến trình 2nm, máy mang lại khả năng đa nhiệm mượt mà, cân hầu hết các tác vụ từ tác vụ cơ bản đến AI và thậm chí khi có chơi game. Chipset mới cũng tối ưu hóa nhiệt độ cực tốt, giúp máy giữ được không quá nhiệt khi sử dụng, điều mà phái nữ đặc biệt quan tâm khi chụp ảnh/quay video, xem livestream chốt đơn, xem phim ngôn tình hàng giờ,... Đặc biệt, việc Samsung khởi đầu từ bộ nhớ 256GB là một điểm cộng lớn. Chị em phụ nữ thường lưu trữ rất nhiều ảnh, video chất lượng cao cùng dữ liệu đệm lớn từ các ứng dụng như TikTok, Instagram, CapCut. Mức dung lượng mới này giúp chúng mình thoải mái sử dụng trong nhiều năm mà đỡ lo về vấn đề bộ nhớ đầy.

Dù sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội, Galaxy S26 tiêu chuẩn vẫn có một vài điểm đánh đổi nhỏ như dung lượng pin 4.300mAh, vẫn giữ mức sạc nhanh dây 25W, trong khi phiên bản Ultra đã được nâng cấp lên sạc nhanh 60W. Tuy nhiên, nhờ chipset tối ưu năng lượng tốt, thời gian sạc đầy tổng thể và thời lượng sử dụng pin vẫn ở mức chấp nhận được.