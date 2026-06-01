smartphone siêu pin mới của realme có tên gọi realme 16T

Thật sự siêu pin titan 8000mAh trên realme 16T mang đến 2 ngày sử dụng, đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập, làm việc, giải trí, sáng tạo nội dung và kết nối xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không cần đến sạc dự phòng trong 2 ngày mà vẫn có thể đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu.

Theo các thử nghiệm từ realme Lab, chỉ với một lần sạc đầy, thiết bị có thể đáp ứng tới 25 giờ xem YouTube liên tục, 32,8 giờ lướt Instagram, 34 giờ nhắn tin qua WhatsApp hoặc hơn 14 giờ chơi game. Đây là nền tảng giúp người dùng duy trì kết nối, giải trí và làm việc trong thời gian dài mà không còn bị giới hạn bởi thời lượng pin.

realme 16T sẽ là smartphone có viên pin khủng nhất phân khúc

Được thiết kế để đồng hành cùng lối sống năng động của người trẻ, nên realme 16T 5G không chỉ sở hữu viên pin vượt trội mang lại trải nghiệm giải trí liền mạch và ổn định. Thậmc chí ngay cả trong điều kiện sử dụng cường độ cao, realme 16T 5G vẫn đạt thời lượng sử dụng lên đến 2 ngày chỉ với một lần sạc đầy. Với các nhu cầu sử dụng thông thường, thời lượng pin có thể kéo dài hơn, thiết lập chuẩn mực mới về độ bền bỉ trong phân khúc.

Viên pin có tuổi thọ lên đến 7 năm

Ngoài ra, realme 16T 5G còn là một trong những thiết bị đầu tiên trong phân khúc được nâng cấp chất lượng siêu mạnh mẽ với tuổi thọ pin lên đến 7 năm. Thông qua hệ thống thuật toán quản lý pin thông minh, công nghệ này giúp tối ưu chu kỳ sạc và làm chậm quá trình lão hóa pin, từ đó duy trì hiệu suất sử dụng ổn định trong thời gian dài.

Thiết bị cũng được tích hợp hàng loạt công nghệ sạc và bảo vệ pin tiên tiến như sạc nhánh cho nhiều thiết bị và phụ kiện công nghệ khác của bạn, sạc nhanh 45W cho phép người dùng không còn tốn quá nhiều thời gian cho mỗi lần sạc và sạc ngược giúp bạn có thể tự tin chia sẻ pin với các thiết bị công nghệ khác.

Bên cạnh đó, hệ thống bảo vệ nhiệt độ thông minh và bảo vệ thiết bị không bị sạc quá mức, giúp nâng cao hiệu quả sạc, kiểm soát nhiệt độ tốt hơn và đảm bảo độ an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

realme 16T 5G sẽ tiếp tục mở rộng những giới hạn của công nghệ pin trên smartphone

Với realme 16T 5G, realme tiếp tục mở rộng những giới hạn của công nghệ pin trên smartphone, mang đến một thiết bị được thiết kế dành cho thế hệ người dùng trẻ có nhu cầu sử dụng cường độ cao, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu như một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ pin trên thị trường smartphone toàn cầu.

Chi tiết về sản phẩm và thời gian ra mắt sẽ tiếp tục được cập nhật.