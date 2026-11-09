HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e, lựa chọn mới trong phân khúc 7 triệu đồng

Là sản phẩm hướng đến chuẩn mực mới cho phân khúc smartphone phổ thông, chính vì thế bên cạnh viên pin dung lượng lớn, HONOR X6e cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh SuperCharge 45W cùng khả năng chống rơi vỡ cao cấp đạt chứng nhận SGS 5 sao Thụy Sĩ. Kết hợp màn hình 120Hz mượt mà và các tính năng chụp ảnh AI, HONOR X6e sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc, cho những ai dang cần tìm kiếm một chiếc smartphone toàn diện, bền bỉ và thông minh.

HONOR cho biết với viên pin 7.500mAh, HONOR X6e cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong thời gian dài mà không còn phụ thuộc vào sạc dự phòng. Theo đó, chỉ với một lần sạc, X6e cho phép nghe nhạc trực tuyến, xem video, chơi game hay gọi video suốt nhiều giờ liền. Bên cạnh đó, công nghệ sạc nhanh có dây HONOR SuperCharge 45W giúp rút ngắn thời gian sạc và hạn chế gián đoạn trong quá trình sử dụng thiết bị.

Với viên pin 7.500mAh, HONOR X6e cho phép người dùng thoải mái sử dụng trong thời gian dài

Với chứng nhận đạt chuẩn 5 sao SGS Thụy Sĩ về khả năng chống rơi vỡ và va đập, HONOR X6e trở thành mẫu smartphone có độ bền cao trong phân khúc. Với cấu trúc thiết kế này, X6e giúp thiết bị hạn chế tác động từ những cú rơi hoặc va chạm ngoài ý muốn trong quá trình sử dụng hằng ngày. Đồng thời, khả năng kháng nước, kháng bụi đạt chuẩn IP64 giúp tăng cường khả năng bảo vệ HONOR X6e trước bụi bẩn và nước bắn, mang lại sự yên tâm khi sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.

Camera chính 50MP kết hợp cùng ống kính phụ, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cả ban ngày lẫn ban đêm

Chưa dừng lại ở đó, HONOR X6e cũng được trang bị camera chính 50MP kết hợp cùng ống kính phụ, ghi lại hình ảnh giàu chi tiết với độ sáng được cải thiện, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cả ban ngày lẫn ban đêm. Mặc dù camera trước chỉ 5MP nhưng vẫn đủ để giúp người dùng có được những bức ảnh selfie rõ nét, tươi tắn nhờ vào sự trợ giúp của công nghệ AI. Các tính năng chụp ảnh AI thông minh cho phép người dùng có thể tự do tùy chỉnh và chỉnh sửa hình ảnh ngay trên thiết bị, góp phần nâng cao chất lượng ảnh và lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc đáng nhớ.

Màn hình 6.61 inch, độ phân giải 1604 x 720 pixel, hiển thị 16.7 triệu màu

Màn hình 6.61 inch, độ phân giải 1604 x 720 pixel, hiển thị 16.7 triệu màu trên HONOR X6e cho sắc màu sống động và chi tiết rõ rang. Tần số quét 120Hz giúp chuyển động trên màn hình mượt mà, thao tác phản hồi nhanh nhạy. Chưa kể, màn hình còn hỗ trợ cảm ứng đa điểm lên đến 10 điểm chạm, giúp người dùng lướt web, chơi game và tương tác với thiết bị một cách dễ dàng.

Để vận hành mượt mà, HONOR X6e được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra, với CPU 8 nhân (2 nhân Cortex-A75 tốc độ 2.0GHz và 6 nhân Cortex-A55 tốc độ 1.7GHz) kết hợp GPU ARM Mali-G52 MC2… nhờ đó thiết bị có thể đáp ứng hiệu quả các tác vụ hằng ngày. Bên cạnh đó là bộ nhớ trong lên đến 256GB mang đến không gian lưu trữ rộng rãi cho kho ảnh, video và những kỷ niệm đáng nhớ suốt nhiều năm.

Máy được bán ra với 2 màu sắc tùy chọn là Vàng Bình Minh và Đen Bóng Đêm

HONOR X6e chính thức bán ra thị trường từ hôm nay, 9/11/2026 với hai màu sắc tùy chọn là Vàng Bình Minh và Đen Bóng Đêm cùng giá bán khởi điểm 6.990.000 đồng cho phiên bản 4GB RAM và 128GB ROM, và 7.990.000 đồng cho phiên bản 4GB RAM và 256GB ROM.

Sản phẩm được mở bán trên các nền tảng thương mại điện tử của HONOR như Shopee, Lazada và TikTok Shop.