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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Thế Kiên
Thế Kiên
09:03 | 06/11/2026
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Máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ vừa thử nghiệm mang 16 UAV cảm tử Skydagger, triển khai hai chiếc tấn công mục tiêu, mở ra phương thức tác chiến kết hợp nhiều tầng trên không.
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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công. Ảnh minh họa: Baykar.

Từ máy bay tấn công thành nền tảng triển khai UAV cảm tử

Máy bay không người lái chiến đấu Bayraktar TB2 do tập đoàn công nghệ quốc phòng Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển vừa thực hiện cuộc thử nghiệm mang theo 16 UAV cảm tử Skydagger FPV, trong đó hai phương tiện được phóng từ trên không và điều khiển tấn công các mục tiêu đã định. Cuộc thử nghiệm cho thấy một thay đổi trong cách khai thác máy bay không người lái quân sự, khi nền tảng vốn đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát và tấn công trực tiếp có thể trở thành phương tiện vận chuyển, triển khai những hệ thống vũ khí nhỏ hơn.

Theo thông cáo của Baykar, Bayraktar TB2 cất cánh từ Trung tâm Huấn luyện và Thử nghiệm Baykar tại Keşan, mang theo 16 UAV cảm tử do Skydagger phát triển. Sau khi đến khu vực thử nghiệm, máy bay triển khai hai UAV FPV, đồng thời duy trì kết nối phục vụ việc điều khiển các phương tiện này từ mặt đất. Baykar tuyên bố cả hai UAV đã đánh trúng mục tiêu được chỉ định với độ chính xác tuyệt đối, tuy nhiên thông cáo chưa cung cấp dữ liệu độc lập về sai số, điều kiện tác chiến hoặc tỷ lệ thành công qua nhiều lần thử nghiệm.

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công.

FPV là viết tắt của First Person View, nghĩa là góc nhìn thứ nhất, một phương thức điều khiển cho phép người vận hành quan sát hình ảnh trực tiếp từ camera gắn trên UAV. Khi được sử dụng làm phương tiện tấn công một chiều, UAV FPV có thể mang đầu đạn, tiếp cận mục tiêu theo hướng điều khiển của người vận hành và phát nổ khi va chạm.

Trong các cuộc xung đột hiện đại, loại phương tiện này thu hút sự quan tâm nhờ kích thước nhỏ, khả năng cơ động và phương thức triển khai linh hoạt. Tuy nhiên, hoạt động của UAV FPV vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng đường truyền, khả năng quan sát mục tiêu, điều kiện thời tiết và mức độ gây nhiễu điện tử của đối phương.

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Việc tích hợp UAV FPV lên Bayraktar TB2 tạo ra một phương án triển khai khác so với cách phóng trực tiếp từ mặt đất. Thay vì phải đưa từng phương tiện đến gần khu vực tác chiến, lực lượng vận hành có thể sử dụng máy bay mang để vận chuyển nhiều UAV đến vị trí thích hợp trước khi triển khai nhiệm vụ.

Phương thức này có tiềm năng mở rộng phạm vi hoạt động thực tế của UAV FPV, giảm một số hạn chế về địa hình và tạo thêm lựa chọn tiếp cận mục tiêu. Tuy nhiên, khả năng mở rộng tầm hoạt động đến đâu còn phụ thuộc vào hệ thống thông tin liên lạc, năng lực chuyển tiếp tín hiệu, thời gian bay của UAV con và điều kiện tác chiến cụ thể.

Một chi tiết quan trọng trong cuộc thử nghiệm là Bayraktar TB2 đảm nhiệm vai trò kết nối giữa các UAV được triển khai và bộ phận điều khiển mặt đất. Điều này cho thấy máy bay mang có thể tham gia vào mạng lưới thông tin tác chiến, thay vì chỉ thực hiện chức năng vận chuyển cơ học.

Tuy nhiên, việc hai UAV được điều khiển độc lập từ mặt đất không đồng nghĩa hệ thống đã có khả năng tự động lựa chọn mục tiêu hoặc phối hợp tấn công hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Đây là những năng lực khác nhau, đòi hỏi các thử nghiệm và bằng chứng kỹ thuật riêng.

Tác chiến nhiều tầng trên không và cuộc cạnh tranh công nghệ UAV

Trong mô hình tác chiến truyền thống, một máy bay không người lái chiến đấu thường sử dụng cảm biến để phát hiện, theo dõi mục tiêu, sau đó triển khai vũ khí mang theo hoặc truyền dữ liệu cho lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ. Khi tích hợp thêm các UAV cảm tử, máy bay mang có thể mở rộng vai trò thành một nền tảng triển khai nhiều phương tiện tấn công cỡ nhỏ, tạo ra cấu trúc tác chiến linh hoạt hơn.

Với cấu hình thử nghiệm của Baykar, một Bayraktar TB2 có thể mang 16 UAV Skydagger FPV, nhưng cuộc trình diễn mới chỉ xác nhận việc phóng và sử dụng hai phương tiện để tấn công mục tiêu. Do đó, chưa có đủ cơ sở để khẳng định hệ thống có thể triển khai đồng thời toàn bộ 16 UAV, điều khiển chúng tấn công nhiều mục tiêu hoặc duy trì hiệu quả tương tự trong môi trường bị đối phương gây nhiễu mạnh.

Nếu những năng lực này tiếp tục được hoàn thiện, một máy bay mang có thể trở thành điểm kết nối giữa hoạt động trinh sát, truyền thông tin và triển khai nhiều phương tiện tấn công, qua đó làm thay đổi cách tổ chức lực lượng không người lái trong một khu vực tác chiến.

Tuy nhiên, sự kết hợp giữa UAV lớn và UAV nhỏ cũng đặt ra những thách thức kỹ thuật. Khi số lượng phương tiện hoạt động đồng thời tăng lên, hệ thống phải bảo đảm chất lượng kết nối, quản lý đường truyền, phân biệt các phương tiện và duy trì khả năng kiểm soát của người vận hành. Việc máy bay mang đảm nhiệm thêm chức năng chuyển tiếp tín hiệu cũng có thể khiến nó trở thành một mắt xích quan trọng cần được bảo vệ.

Bên cạnh đó, các phương tiện không người lái có kích thước và đặc tính bay khác nhau phải phối hợp trong cùng một hệ thống, đòi hỏi khả năng tương thích giữa phần cứng, phần mềm điều khiển và các giao thức liên lạc. Những vấn đề này sẽ quyết định liệu mô hình thử nghiệm có thể phát triển thành năng lực tác chiến ổn định hay chỉ phù hợp với một số điều kiện triển khai nhất định.

Ở góc độ doanh nghiệp, Baykar đang tìm cách mở rộng giá trị khai thác của Bayraktar TB2 thông qua việc tích hợp những hệ thống mới thay vì chỉ dựa vào cấu hình vũ khí truyền thống. Theo số liệu do doanh nghiệp công bố, kim ngạch xuất khẩu của Baykar đạt 2,2 tỷ USD trong năm 2025, trong khi hoạt động xuất khẩu chiếm khoảng 90% doanh thu của công ty trong những năm gần đây. Baykar cũng tự nhận là nhà xuất khẩu UAV lớn nhất thế giới, dù tuyên bố này cần được đối chiếu với dữ liệu độc lập và phạm vi thống kê cụ thể.

Sự phát triển của các nền tảng UAV mang theo UAV nhỏ hơn cũng phản ánh một xu hướng trong công nghệ quân sự: năng lực tác chiến ngày càng phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa nhiều hệ thống, thay vì chỉ dựa trên thông số của từng phương tiện riêng lẻ. Một máy bay có thời gian hoạt động dài, khả năng mang tải và hệ thống liên lạc phù hợp có thể đảm nhiệm vai trò hỗ trợ cho các UAV chuyên dụng có thời gian bay ngắn hơn.

Đối với Việt Nam, cuộc thử nghiệm của Baykar gợi mở một số vấn đề nghiên cứu về công nghệ hàng không không người lái, nhất là khả năng tích hợp các phương tiện có quy mô khác nhau, phát triển hệ thống điều khiển và bảo đảm an toàn thông tin liên lạc. Đây là những lĩnh vực có thể tạo ra giá trị cho cả ứng dụng dân sự như tìm kiếm cứu nạn, giám sát hạ tầng, khảo sát địa hình và điều phối nhiều UAV trong các nhiệm vụ phức tạp.

Từ góc nhìn công nghệ, điểm cần quan tâm không nằm riêng ở số lượng 16 UAV được mang theo, mà ở khả năng tổ chức chúng thành một hệ thống vận hành thống nhất. Khi một phương tiện bay lớn có thể triển khai, kết nối và hỗ trợ các phương tiện nhỏ hơn, năng lực của toàn hệ thống sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào phần mềm, truyền dữ liệu và khả năng phối hợp giữa các nền tảng.

Cuộc thử nghiệm của Bayraktar TB2 vì thế cho thấy hướng phát triển mới của máy bay không người lái chiến đấu, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phân biệt rõ giữa kết quả trình diễn trong điều kiện kiểm soát và hiệu quả hoạt động thực tế trên chiến trường. Việc đánh trúng hai mục tiêu trong một chuyến bay thử là kết quả được Baykar công bố; khả năng vận hành đồng thời nhiều UAV, chống gây nhiễu và duy trì độ chính xác trong những điều kiện phức tạp vẫn cần thêm bằng chứng để đánh giá.

Bayraktar TB2 Tác chiến nhiều tầng trên không cuộc cạnh tranh công nghệ UAV UAV FPV máy bay không người lái FPV First Person View UAV cảm tử Vũ khí quân sự tích hợp UAV FPV

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28°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 29°C
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22°C
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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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