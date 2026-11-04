Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota giữ vị trí thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng Best Global Brands 2026 do Interbrand công bố, Toyota tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới với 59,5 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này giảm 19,9%, tương đương gần 15 tỷ USD so với năm 2025, khiến hãng xe Nhật Bản tụt ba bậc xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Toyota tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Ngành ô tô ghi nhận mức suy giảm lớn nhất trong các lĩnh vực được Interbrand đánh giá, với tổng giá trị thương hiệu giảm 56,95 tỷ USD. Trong số 13 hãng xe góp mặt tại Top 100, có tới 9 thương hiệu mất giá trị so với năm trước. Interbrand cho rằng các nhà sản xuất ô tô ngày càng gặp khó khăn trong việc chuyển đổi những đổi mới công nghệ thành lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới năm 2026

Xếp hạng 2026 Xếp hạng 2025 Thương hiệu Giá trị (tỷ USD) 9 6 Toyota 59,5 20 10 Mercedes 40,8 22 14 BMW 38,4 29 30 Hyundai 25 45 29 Honda 19,4 50 25 Tesla 18,3 51 54 Ferrari 17,7 65 52 Audi 12,4 66 57 Porsche 12,4 71 56 Volkswagen 11,6 87 89 Kia 8,8 89 90 BYD 8,5 100 82 Nissan 7,2

Các hãng xe Đức và Tesla đồng loạt mất giá

Nhóm thương hiệu ô tô Đức thay đổi thứ hạng đáng kể trong kỳ xếp hạng năm nay. Mercedes giảm 19% giá trị thương hiệu, còn 40,8 tỷ USD, đồng thời rơi từ vị trí thứ 10 xuống thứ 20 toàn cầu.

BMW cũng tụt tám bậc xuống vị trí thứ 22 với giá trị 38,4 tỷ USD. Audi và Porsche cùng đạt 12,4 tỷ USD, trong khi Volkswagen giảm 15 bậc xuống vị trí thứ 71.

Theo Interbrand, thị trường Trung Quốc là một trong những nguyên nhân khiến các hãng xe Đức gặp khó khăn. Quy mô thị trường ô tô tại đây thu hẹp khoảng 20%, trong khi doanh số của một số thương hiệu Đức giảm từ 30% đến 41% trong một quý.

Các hãng ô tô Đức và Tesla mất giá. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Tesla ghi nhận mức giảm mạnh nhất ngành ô tô khi mất 38% giá trị thương hiệu, xuống còn 18,3 tỷ USD. Hãng xe điện Mỹ tụt 25 bậc xuống vị trí thứ 50, sau khi đã giảm 13 bậc trong bảng xếp hạng năm 2025.

Interbrand nhận định những tranh cãi liên quan đến CEO Elon Musk ảnh hưởng đến hình ảnh Tesla. Đồng thời, thương hiệu này chưa xây dựng được nền tảng đủ độc lập để duy trì sức hút trước những biến động.

Tại Nhật Bản, Honda và Nissan cũng chịu áp lực. Honda giảm 22% giá trị, còn 19,4 tỷ USD, đứng thứ 45. Nissan giảm 23%, xuống 7,2 tỷ USD và xếp cuối Top 100.

Hyundai, Ferrari và BYD đi ngược xu hướng

Trong bối cảnh phần lớn thương hiệu ô tô mất giá, Hyundai, Ferrari, Kia và BYD là bốn đại diện ghi nhận tăng trưởng.

Hyundai tăng 2% giá trị thương hiệu, đạt 25 tỷ USD và đứng thứ 29 toàn cầu. Kết quả này đưa hãng xe Hàn Quốc lên vị trí thứ tư trong ngành ôtô, đồng thời kéo dài chuỗi tăng trưởng giá trị thương hiệu lên 17 năm liên tiếp.

Các hãng xe ô tô Hyundai, Ferrari và BYD tăng trưởng. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Ferrari ghi nhận mức tăng 15%, đạt 17,7 tỷ USD và vươn lên vị trí thứ 51, chỉ kém Tesla một bậc. Interbrand đánh giá cao chiến lược kiểm soát bản quyền thương hiệu và chủ động sản xuất các linh kiện quan trọng của hãng xe thể thao Italy.

Trong khi đó, Kia tăng hai bậc lên vị trí thứ 87 với giá trị 8,8 tỷ USD. BYD đạt 8,5 tỷ USD và đứng thứ 89, tiếp tục củng cố sự hiện diện trong nhóm thương hiệu toàn cầu.

Kết quả Best Global Brands 2026 cho thấy ngành ôtô đang đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Dù nhiều thương hiệu lâu đời mất giá, những hãng có chiến lược phát triển và định vị rõ ràng vẫn duy trì tăng trưởng. Toyota tiếp tục dẫn đầu ngành, nhưng khoảng cách giữa các nhà sản xuất đang thay đổi trước sự cạnh tranh của những thương hiệu mới.