BMW dùng hình ảnh AI để quảng bá thiết kế X5 mới

BMW mới đây gây tranh cãi trên mạng xã hội Instagram khi đăng tải hình ảnh so sánh thiết kế của mẫu SUV X5 thế hệ mới với một chiếc sedan phổ thông từ thập niên 1990. Thay vì lựa chọn đối thủ cùng phân khúc, hãng xe Đức sử dụng hình ảnh được cho là mô phỏng Toyota Corolla đời 1991 và gắn nhãn thiết kế của mẫu xe này là “nhàm chán”.

Bức ảnh đầu tiên do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô phỏng một chiếc sedan cũ không mang logo thương hiệu. Dựa trên kiểu dáng tổng thể, mẫu xe có nhiều điểm tương đồng với Toyota Corolla thế hệ thứ bảy (E100), được sản xuất trong giai đoạn 1991–1997.

BMW gây tranh cãi khi chê Toyota Corolla đời cũ “nhàm chán”. Ảnh: Instagram.

Chiếc xe trong ảnh sở hữu cụm đèn pha halogen, lưới tản nhiệt đơn giản cùng cản trước và gương chiếu hậu bằng nhựa không sơn. Hình ảnh cũng loại bỏ một số chi tiết nhận diện, bao gồm logo Toyota và đèn báo rẽ trên cản trước.

Ở hình ảnh tiếp theo, BMW giới thiệu phần đầu của X5 thế hệ mới, mã G65, với gói trang bị M Sport. Mẫu SUV sở hữu thiết kế hiện đại, nổi bật với những hốc hút gió trên cản trước và các đường nét đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse.

Đi kèm hai hình ảnh, BMW nhấn mạnh triết lý tạo nên những chiếc xe mang cá tính riêng, có khả năng nhận diện rõ ràng và đem lại cảm giác khác biệt cho người sử dụng. Tuy nhiên, cách hãng xe Đức đặt một mẫu SUV hiện đại cạnh chiếc sedan phổ thông ra đời hơn ba thập kỷ trước nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận.

Cộng đồng mạng bênh vực Toyota Corolla

Trái với mục tiêu làm nổi bật thiết kế BMW X5 mới, bài đăng thu hút nhiều bình luận bảo vệ Toyota Corolla. Không ít người cho rằng hãng xe Đức đã lựa chọn đối tượng so sánh thiếu phù hợp.

Một tài khoản bình luận: “Không phải nhàm chán, mà là kinh điển”. Ý kiến này nhận được sự đồng tình từ những người đánh giá cao phong cách thiết kế đơn giản và giá trị sử dụng của Corolla đời cũ.

Một số người đề xuất BMW nên đảo ngược hai nhãn đánh giá trong bài đăng. Theo họ, Toyota Corolla thập niên 1990 vẫn sở hữu kiểu dáng cân đối, dễ nhận diện, trong khi thiết kế của những mẫu BMW hiện đại đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Nhiều bình luận cũng hướng sự chỉ trích vào ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse. Một bộ phận người dùng cho rằng BMW đang cố tình tạo ra cuộc tranh luận bằng chiến thuật rage bait, tức đăng tải nội dung mang tính khiêu khích nhằm kích thích phản ứng và tăng tương tác trên mạng xã hội. Thậm chí, một số tài khoản đề nghị đội ngũ quản lý mạng xã hội của BMW xóa bài đăng trước khi những phản ứng tiêu cực tiếp tục lan rộng.

Hành động của BMW bị cộng đồng mạng phản đối. Ảnh: Instagram.

Dù vậy, hãng xe Đức vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người yêu thích thương hiệu. Một số bình luận đánh giá cao khả năng tạo ra những mẫu xe mang cảm giác lái đặc trưng của BMW, đồng thời nhắc đến các dòng xe nổi tiếng trước đây như E30 và E39.

Một người dùng có tên Roy khẳng định BMW luôn tạo ra những chiếc xe mà người đam mê ô tô mong muốn cầm lái và sở hữu. Đáp lại, BMW cảm ơn tài khoản này và nhấn mạnh hãng đã dành nhiều công sức để phát triển cảm giác lái đặc trưng trên các sản phẩm của mình.

Hiện BMW chưa làm rõ liệu bài đăng nhằm tạo ra cuộc tranh luận hài hước hay chủ động sử dụng nội dung gây tranh cãi để thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, phản ứng từ cộng đồng mạng cho thấy việc so sánh thiết kế giữa hai mẫu xe khác phân khúc và cách nhau hơn 30 năm không dễ tạo được sự đồng thuận.

Trong khi BMW muốn nhấn mạnh cá tính của X5 thế hệ mới, nhiều người lại dành sự chú ý cho Toyota Corolla, mẫu sedan phổ thông từng ghi dấu ấn bằng thiết kế giản dị và tính thực dụng.