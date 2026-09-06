Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Ngày 3/9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố thông tin cảnh báo an toàn đối với một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 8/2026. Động thái này nhằm lưu ý người tiêu dùng Việt Nam về những sản phẩm có khả năng được nhập khẩu, phân phối hoặc đang lưu hành trong nước.

Thông tin được cơ quan này tổng hợp từ các cổng thông tin chính thức của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quốc tế. Trong danh sách được công bố, nhóm phương tiện cơ giới đáng chú ý với bốn thương hiệu Audi, BMW, Porsche và Ford.

Trong danh sách cảnh báo an toàn, nhóm phương tiện cơ giới gồm bốn thương hiệu Audi, BMW, Porsche và Ford. Ảnh minh họa được tạo bởi AI.

Theo dữ liệu từ Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate), các mẫu xe nêu trên không đáp ứng một số yêu cầu liên quan đến phê duyệt kiểu loại và giám sát thị trường đối với phương tiện cơ giới, hệ thống, linh kiện và bộ phận kỹ thuật.

Các nhà sản xuất hoặc đơn vị liên quan đã triển khai biện pháp thu hồi sản phẩm từ người dùng cuối. Một số trường hợp cũng được cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia châu Âu ghi nhận và áp dụng biện pháp xử lý.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng chủ động kiểm tra thông tin liên quan nếu đang sử dụng hoặc có ý định mua các mẫu xe thuộc diện cảnh báo, đặc biệt với những phương tiện có nguồn gốc nhập khẩu.

Những mẫu xe thuộc diện cảnh báo an toàn

Audi Q3: Nguy cơ bung chi tiết của bộ căng đai an toàn

Audi Q3 được sản xuất tại Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2025 đến 05/06/2026 nằm trong diện cảnh báo số SR/02287/26, được Đức công bố ngày 21/08/2026.

Vấn đề nằm ở mối nối trên bộ tạo khí pyrotechnic của cụm căng đai an toàn phía trước. Mối hàn có thể không đạt yêu cầu kỹ thuật, khiến các chi tiết nhỏ tách rời khi xe xảy ra va chạm. Nếu sự cố xảy ra, những bộ phận này có thể làm tăng nguy cơ gây thương tích cho người ngồi trong xe.

Cảnh báo an toàn đối với Audi Q3. Ảnh: Audi.

Audi đã áp dụng biện pháp thu hồi sản phẩm từ người dùng cuối, với mã triệu hồi 68GG. Ngoài Đức, các sản phẩm sản phẩm tại Estonia, Pháp, Croatia, Thụy Điển và Slovenia cũng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng cũng được triển khai.

BMW iX3: Có thể gây điện giật khi đang sạc

BMW iX3 là mẫu xe điện tiếp theo nằm trong danh sách cảnh báo, với mã số SR/02313/26, công bố ngày 21/08/2026. Những xe được sản xuất tại Đức từ 25/11/2025 đến 04/03/2026 thuộc phạm vi ảnh hưởng.

Theo thông tin thu hồi, mô-đun điện tử đảm nhiệm chức năng sạc có thể gặp lỗi trong quá trình sản xuất. Khi lỗi xuất hiện trong lúc xe được sạc, dòng điện có khả năng truyền qua thân xe. Trong tình huống này, người sử dụng chạm vào phần thân xe có thể tiếp xúc với điện áp cao và đối mặt với nguy cơ điện giật.

Cảnh báo an toàn đối với BMW iX3. Ảnh: BMW.

BMW thực hiện thu hồi xe từ người dùng cuối với mã triệu hồi 0061750900. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 13/08/2026. Pháp, Ireland và Thụy Điển cũng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý, thu hồi.

Porsche Taycan: Lỗi mô-đun pin làm tăng nguy cơ cháy

Porsche Taycan nằm trong một chương trình thu hồi được Đức thông báo với số cảnh báo SR/00298/25. Phạm vi sản phẩm liên quan gồm những xe được sản xuất tại Đức từ 21/10/2019 đến 04/03/2024, mang mã phê duyệt kiểu loại Y1A.

Nguyên nhân liên quan đến nhiều lỗi có thể xuất hiện trong các mô-đun pin điện áp cao. Các vấn đề được ghi nhận gồm lá cực dương bị rách, lá cực âm bị gập, lớp vật liệu cực âm bong tróc hoặc xuất hiện vết nứt kép trên vỏ túi pin. Theo cơ quan cảnh báo, nếu nhiều lỗi cùng tồn tại trong suốt vòng đời phương tiện, nguy cơ xảy ra cháy có thể tăng lên.

Cảnh báo an toàn đối với Porsche Taycan. Ảnh: Porsche.

Porsche đã thực hiện thu hồi sản phẩm từ người sử dụng cuối với mã ARB6. Ngoài Đức, các trường hợp tương tự được ghi nhận tại Bulgaria, Đan Mạch, Pháp, Croatia, Hungary, Ireland, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Slovenia cũng sẽ áp dụng biện pháp thu hồi.

Ford Transit Custom và Tourneo Custom: Nguy cơ rò rỉ nhiên liệu

Ford Transit Custom và Tourneo Custom cũng nằm trong danh sách cảnh báo với số SR/02314/26, được Đức công bố ngày 21/08/2026. Các phương tiện liên quan được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn từ 16/05/2023 đến 12/09/2025, sử dụng mã phê duyệt kiểu loại e52018/8580019100-01 (NXN) và e52018/85800192*00-*01 (NRN).

Theo thông tin thu hồi, các vết nứt trên đường ống nhiên liệu có thể khiến nhiên liệu rò rỉ tại khu vực phía trên hệ thống xử lý khí thải. Nếu nhiên liệu tiếp xúc với những bộ phận có nhiệt độ cao, nguy cơ bắt lửa và gây cháy xe có thể xảy ra.

Cảnh báo an toàn đối với Ford Transit Custom và Tourneo Custom. Ảnh: Ford.

Ford triển khai thu hồi sản phẩm từ người dùng cuối với mã 26S31, có hiệu lực từ ngày 10/08/2026. Pháp, Croatia, Slovenia và Slovakia cũng phát hiện các phương tiện thuộc diện cảnh báo và tiến hành biện pháp thu hồi.

Người tiêu dùng Việt Nam cần chủ động kiểm tra xe

Việc các mẫu xe được phát hiện và thu hồi tại nước ngoài không đồng nghĩa toàn bộ xe cùng tên đang lưu hành tại Việt Nam đều gặp lỗi. Phạm vi ảnh hưởng phụ thuộc vào thời gian sản xuất, phiên bản, mã kiểu loại và số nhận dạng phương tiện.

Do đó, người đang sử dụng Audi Q3, BMW iX3, Porsche Taycan, Ford Transit Custom hoặc Tourneo Custom nên đối chiếu số VIN với thông tin triệu hồi của nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối để xác định phương tiện có thuộc diện ảnh hưởng hay không.

Trong trường hợp xe nằm trong chương trình thu hồi, chủ phương tiện nên liên hệ đơn vị phân phối hoặc cơ sở dịch vụ được ủy quyền để được kiểm tra và xử lý theo hướng dẫn. Việc tiếp tục sử dụng phương tiện khi chưa xác định tình trạng có thể làm tăng rủi ro nếu lỗi liên quan đến hệ thống an toàn, điện áp cao hoặc nhiên liệu.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết việc cập nhật các chương trình thu hồi quốc tế nhằm giúp người tiêu dùng Việt Nam nhận diện sớm những sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều loại hàng hóa, phương tiện được đưa vào Việt Nam qua các kênh nhập khẩu khác nhau.