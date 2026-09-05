Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i thay đổi thiết kế, tăng tiện nghi

Sau khi ra mắt tại Ai Cập vào tuần trước, Geely Monjaro EM-i đã chính thức được mở bán, đồng thời công bố thêm thông tin về hệ truyền động và trang bị. Đây là thị trường đầu tiên phân phối mẫu SUV hạng D này.

Ngoại hình Monjaro EM-i có nhiều điểm tương đồng với Xingyue L i-HEV. Geely trang bị cho xe cản trước mới, lưới tản nhiệt dạng nan dọc và các chi tiết tạo hình ở hai bên cản. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu 20 inch có nguồn gốc từ Galaxy M7.

Geely Monjaro EM-i chính thức mở bán tại Ai Cập. Ảnh: Geely.

Khoang nội thất được thiết kế lại theo hướng hiện đại hơn, với nhiều chi tiết kế thừa từ các mẫu xe điện và plug-in hybrid mới của Geely. Vô-lăng lấy từ Galaxy M9, trong khi bảng táp-lô và táp-pi cửa sử dụng chỉ khâu cùng các chi tiết ốp giả gỗ, kim loại.

Danh sách trang bị gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, HUD 25,6 inch và màn hình giải trí 15,4 inch. Xe còn có sạc không dây Qi 50 W, giá đỡ điện thoại và hệ thống âm thanh Flyme Audio 16 loa. Geely vẫn giữ các nút vật lý điều chỉnh điều hòa trên cụm điều khiển trung tâm. Thiết kế này khác với xu hướng đưa nhiều chức năng lên màn hình cảm ứng trên các mẫu xe mới của hãng.

Thiết kế nội thất của Geely Monjaro EM-i. Ảnh: Geely.

Hai cấu hình động cơ, bản AWD đạt 340 mã lực

Monjaro EM-i sử dụng hệ truyền động E-Motive Intelligence (EM-i), được nâng cấp so với hệ thống trên Starray EM-i. Xe trang bị động cơ xăng BHE15 1.5L tăng áp 4 xi-lanh, sản sinh 144 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm.

Động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện công suất tối đa 163 mã lực, mô-men xoắn 343 Nm. Với hệ dẫn động cầu trước (FWD), tổng công suất đạt 277 mã lực và mô-men xoắn 544 Nm. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.

Bản FWD sử dụng pin LFP 18,4 kWh của CATL, cung cấp phạm vi chạy thuần điện 92 km theo chuẩn NEDC. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 38 kW, cho phép tăng dung lượng từ 30% lên 80% trong 20 phút.

Geely Monjaro EM-i sử dụng hệ truyền động E-Motive Intelligence (EM-i). Ảnh: Geely.

Trong khi đó, bản AWD bổ sung một mô-tơ điện ở cầu sau, nâng công suất điện lên 272 mã lực và mô-men xoắn 493 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 340 mã lực, mô-men xoắn 667 Nm. Nhờ đó, xe hoàn thành khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 190 km/h.

Phiên bản AWD sử dụng pin Aegis 29,8 kWh, cho phạm vi chạy điện 130 km theo NEDC. Hệ thống sạc nhanh DC 78 kW giúp pin tăng từ 30% lên 80% trong 15 phút. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc AC 6,6 kW.

Sau Ai Cập, Geely dự kiến đưa Monjaro EM-i tới một số thị trường quốc tế, trong đó có Úc, châu Âu và Anh.