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Biến cố với Chủ tịch Tạ Công Hoan, Nhiệt điện Hải Phòng kiện toàn lãnh đạo

14:20 | 04/09/2026
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Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng Tạ Công Hoan từ trần ngày 27/8. Doanh nghiệp đã phân công nhân sự điều hành và tiếp tục kiện toàn người đại diện theo pháp luật.
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Chủ tịch Nhiệt điện Hải Phòng Tạ Công Hoan từ trần.

Chủ tịch HĐQT từ trần ngày 27/8

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, mã chứng khoán HND, vừa công bố thông tin bất thường về việc ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, từ trần.

Theo thông tin doanh nghiệp nhận được từ gia đình, ông Tạ Công Hoan từ trần lúc 18 giờ 49 phút ngày 27/8/2026 tại gia đình. Công ty nhận được thông tin vào ngày 28/8.

Sau sự việc, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đang thực hiện các thủ tục theo pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ để kiện toàn chức danh người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì liên tục và ổn định.

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Trong thời gian chưa hoàn thành việc kiện toàn, công ty tiếp tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định nội bộ.

Hội đồng quản trị đã giao ông Đoàn Đức Toàn thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Toàn trước đó là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

Công ty cũng điều chỉnh nhân sự điều hành. Ông Trần Xuân Trường, Phó tổng giám đốc, thôi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc. Ông Lê Anh Tân, Phó tổng giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc cho đến khi Hội đồng quản trị có phương án nhân sự thay thế.

Việc giao nhiệm vụ cho ông Đoàn Đức Toàn không phải quyết định phát sinh hoàn toàn sau khi ông Tạ Công Hoan từ trần. Từ ngày 24/6, ông Hoan đã ký giấy ủy quyền để ông Toàn tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo giấy ủy quyền, ông Đoàn Đức Toàn thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty cùng các quy chế quản lý nội bộ. Việc ủy quyền có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ.

Hơn hai thập kỷ làm việc tại Nhiệt điện Hải Phòng

Ông Tạ Công Hoan sinh ngày 3/11/1969, quê tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông bắt đầu làm việc trong ngành điện từ năm 1993, với vị trí kỹ thuật viên sửa chữa điện tại Xí nghiệp Thi công cơ giới số 17. Đầu năm 1996, ông chuyển sang Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2, phụ trách công tác kinh tế và kế hoạch dự án.

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Sau đó, ông tiếp tục làm việc tại Nhà máy Điện Phả Lại trước khi gia nhập Nhiệt điện Hải Phòng vào năm 2002. Trong hơn 20 năm gắn bó với doanh nghiệp, ông đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến kỹ thuật, kế hoạch, vật tư, quản trị và vận hành.

Ông từng làm cán bộ Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch, Vật tư, Thư ký Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu và Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2.

Ngày 28/12/2018, ông Tạ Công Hoan được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng. Ông đảm nhiệm vị trí này cho đến khi từ trần.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng là đơn vị đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2. Hai nhà máy có tổng công suất thiết kế khoảng 1.200 MW, cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia và khu vực phía Bắc.

Doanh nghiệp đưa cổ phiếu HND giao dịch trên UPCoM từ năm 2016. Tổng Công ty Phát điện 2, EVNGENCO2, hiện là cổ đông lớn và nắm quyền chi phối tại công ty.

Việc phân công ngay nhân sự phụ trách Hội đồng quản trị và ban điều hành giúp Nhiệt điện Hải Phòng duy trì đầu mối quản trị trong giai đoạn chuyển tiếp. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đối với chức danh người đại diện theo pháp luật theo quy định.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng Tạ Công Hoan Chủ tịch Nhiệt điện Hải Phòng Đoàn Đức Toàn Trần Xuân Trường Lê Anh Tân cổ phiếu HND Nhiệt điện Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,100 148,500
Hà Nội - PNJ 145,100 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,100 148,500
Miền Tây - PNJ 145,100 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,100 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,100 148,500
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 14,860
Miếng SJC Nghệ An 14,560 14,860
Miếng SJC Thái Bình 14,560 14,860
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 14,910
NL 99.99 13,700
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600
Trang sức 99.9 14,220 14,820
Trang sức 99.99 14,230 14,830
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 14,862
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 14,863
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,451 1,481
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,451 1,482
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,426 1,471
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,388 100,188
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,009 8,989
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,118 85,918
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,697 61,497
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
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Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả công tố, kiểm sát qua vụ án ma túy VN10

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Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

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Dự thảo Luật Đấu thầu đưa AI vào giám sát gian lận

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Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

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JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay

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Phát thải khí nhà kính ngành viễn thông giảm 5% nhưng chưa đủ nhanh

Phát thải khí nhà kính ngành viễn thông giảm 5% nhưng chưa đủ nhanh

Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

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ChatGPT, Claude, Grok sập cùng lúc, lộ diện ba nguyên nhân hạ tầng

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

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7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

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Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng

Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

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KienlongBank lãi tăng 27,62%, chi phí dự phòng và chi cho hạ tầng công nghệ giảm

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