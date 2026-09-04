Biến cố với Chủ tịch Tạ Công Hoan, Nhiệt điện Hải Phòng kiện toàn lãnh đạo

Chủ tịch Nhiệt điện Hải Phòng Tạ Công Hoan từ trần.

Chủ tịch HĐQT từ trần ngày 27/8

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, mã chứng khoán HND, vừa công bố thông tin bất thường về việc ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, từ trần.

Theo thông tin doanh nghiệp nhận được từ gia đình, ông Tạ Công Hoan từ trần lúc 18 giờ 49 phút ngày 27/8/2026 tại gia đình. Công ty nhận được thông tin vào ngày 28/8.

Sau sự việc, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết đang thực hiện các thủ tục theo pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ để kiện toàn chức danh người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì liên tục và ổn định.

Trong thời gian chưa hoàn thành việc kiện toàn, công ty tiếp tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định nội bộ.

Hội đồng quản trị đã giao ông Đoàn Đức Toàn thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Toàn trước đó là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

Công ty cũng điều chỉnh nhân sự điều hành. Ông Trần Xuân Trường, Phó tổng giám đốc, thôi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc. Ông Lê Anh Tân, Phó tổng giám đốc, được giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Quyền Tổng giám đốc cho đến khi Hội đồng quản trị có phương án nhân sự thay thế.

Việc giao nhiệm vụ cho ông Đoàn Đức Toàn không phải quyết định phát sinh hoàn toàn sau khi ông Tạ Công Hoan từ trần. Từ ngày 24/6, ông Hoan đã ký giấy ủy quyền để ông Toàn tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo giấy ủy quyền, ông Đoàn Đức Toàn thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty cùng các quy chế quản lý nội bộ. Việc ủy quyền có hiệu lực cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ.

Hơn hai thập kỷ làm việc tại Nhiệt điện Hải Phòng

Ông Tạ Công Hoan sinh ngày 3/11/1969, quê tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông bắt đầu làm việc trong ngành điện từ năm 1993, với vị trí kỹ thuật viên sửa chữa điện tại Xí nghiệp Thi công cơ giới số 17. Đầu năm 1996, ông chuyển sang Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2, phụ trách công tác kinh tế và kế hoạch dự án.

Sau đó, ông tiếp tục làm việc tại Nhà máy Điện Phả Lại trước khi gia nhập Nhiệt điện Hải Phòng vào năm 2002. Trong hơn 20 năm gắn bó với doanh nghiệp, ông đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến kỹ thuật, kế hoạch, vật tư, quản trị và vận hành.

Ông từng làm cán bộ Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch, Vật tư, Thư ký Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư, Quản đốc Phân xưởng Nhiên liệu và Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2.

Ngày 28/12/2018, ông Tạ Công Hoan được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng. Ông đảm nhiệm vị trí này cho đến khi từ trần.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng là đơn vị đầu tư, quản lý và vận hành Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2. Hai nhà máy có tổng công suất thiết kế khoảng 1.200 MW, cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia và khu vực phía Bắc.

Doanh nghiệp đưa cổ phiếu HND giao dịch trên UPCoM từ năm 2016. Tổng Công ty Phát điện 2, EVNGENCO2, hiện là cổ đông lớn và nắm quyền chi phối tại công ty.

Việc phân công ngay nhân sự phụ trách Hội đồng quản trị và ban điều hành giúp Nhiệt điện Hải Phòng duy trì đầu mối quản trị trong giai đoạn chuyển tiếp. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đối với chức danh người đại diện theo pháp luật theo quy định.