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Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Đình Tưởng

Đình Tưởng

23:37 | 03/09/2026
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Phiên chứng khoán 3/9 trở lại sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index chỉ mất 4,4 điểm, song 9 trong 10 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đều thuộc nhóm tài chính, trong khi một mình VIC bù lại hơn 14 điểm cho chỉ số.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam mở lại sau kỳ nghỉ Quốc khánh trong trạng thái dè dặt. VN-Index mở cửa thấp hơn tham chiếu hơn 10 điểm, có lúc lùi về sát ngưỡng 1.800 điểm, rồi hồi dần và giằng co quanh 1.820 điểm.

Lực kéo từ một vài cổ phiếu trụ mạnh lên về cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp biên độ giảm. Chốt phiên chứng khoán 3/9, chỉ số dừng ở 1.827,72 điểm, giảm 4,4 điểm, tương ứng 0,24%. Toàn sàn HoSE có 93 mã tăng, 49 mã đứng giá và 236 mã giảm, cho thấy sắc đỏ vẫn áp đảo bảng điện dù điểm số gần như đi ngang.

Thanh khoản chứng khoán co lại rõ rệt. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt 17.464 tỷ đồng với hơn 633 triệu đơn vị, khối lượng khớp lệnh giảm 7,5%. HNX-Index mất 2,53 điểm, tương ứng 0,89%, về 282,24 điểm, khối lượng khớp lệnh giảm 20,1%. UPCoM-Index đi ngược khi tăng 0,28 điểm lên 127,78 điểm. Cộng cả ba sàn, chứng khoán trong nước ghi nhận hơn 696 triệu cổ phiếu chuyển nhượng với giá trị 18.519 tỷ đồng.

Bối cảnh quốc tế chi phối tâm lý ngay từ đợt khớp lệnh mở cửa phiên chứng khoán 3/9. Căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu thế giới đi lên, dầu WTI vượt mốc 90 USD/thùng còn dầu Brent quanh 95,6 USD/thùng. Cùng lúc, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 vọt lên 70% sau hội nghị Jackson Hole, khiến dòng tiền vào thị trường chứng khoán mới nổi thận trọng hơn.

Diễn biến chứng khoán 3/9 với VN-Index giảm về 1.827,72 điểm
Diễn biến chứng khoán 3/9 với VN-Index giảm về 1.827,72 điểm

Nhóm tài chính lấy đi gần 10 điểm của VN-Index

Cấu trúc phiên chứng khoán 3/9 phân hóa rất mạnh giữa hai nhóm trụ. Mười cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lấy đi 10,62 điểm của VN-Index, trong đó chín mã thuộc nhóm tài chính gồm VCB, TCB, VPB, TCX, MBB, CTG, LPB, HDB và BID, cùng HPG ở nhóm nguyên vật liệu. Chiều ngược lại, mười mã dẫn dắt mang về 17,06 điểm cho VN-Index.

Nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán trong nước, nên mức giảm 1,86% của toàn ngành đủ sức ghì chỉ số suốt phiên. TCB giảm 3,89% xuống 32.100 đồng, mức giảm sâu nhất rổ VN30. VPB mất 3,06% còn 26.950 đồng, VCB lùi 2,33% về 58.700 đồng, HDB giảm 2,16%, MBB giảm 2,14%, LPB giảm 2,3%, SHB giảm 2,05% và ACB giảm 1,99% xuống 22.200 đồng. CTG cùng BID giảm nhẹ hơn, lần lượt 1,41% và 1,09%.

SSB đi ngược toàn ngành với sắc tím, tăng gần 7% và lọt vào nhóm dẫn dắt VN-Index, KLB cũng giữ sắc xanh. Trường hợp riêng là MSB khi mã ngân hàng mất 14,97%, biên độ vượt xa mức trần 7% của HoSE, tương ứng một phiên điều chỉnh giá tham chiếu sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn tỷ lệ 20%.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm 1,82%. TCX mất 3,43%, VCI giảm 2,63%, SSI giảm 2,11% về 20.900 đồng, cùng chuỗi VND, MBS, SHS, DSE, FTS, ORS và VDS chìm trong sắc đỏ. VIX gần như đi ngang khi chỉ mất 0,35% ở 14.050 đồng nhưng vẫn dẫn đầu thanh khoản sàn HoSE với hơn 31 triệu đơn vị. Trong nhóm cổ phiếu chứng khoán, BSI, CTS, BVS và AAS giữ được sắc xanh.

Đối trọng duy nhất đủ sức đỡ VN-Index là bất động sản, nhóm tăng 2,27%. VIC tăng 3,6% lên 244.500 đồng và một mình đóng góp hơn 14 điểm. VHM tăng 0,55% lên 73.400 đồng, VRE tăng 0,77%, NLG tăng 1,23%, VPI tăng 1,03%, SZC tăng 1,02% và KSF tăng 0,64%. NVL dẫn đầu khối lượng toàn sàn với hơn 15,55 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, BCM, KBC, KDH, DXG, IDC, PDR, SIP, DIG và CEO vẫn giảm.

Năng lượng là điểm sáng thứ hai của chứng khoán trong phiên khi tăng 0,63% nhờ giá dầu. BSR tăng 1,13% lên 26.900 đồng với 11,63 triệu cổ phiếu khớp lệnh, OIL tăng 2,21%, PVT tăng 1,24% và PVD tăng 1,04%. PLX cùng PVS đi ngược nhóm, PVS giảm 1,52% về 39.000 đồng.

Công nghệ, bán lẻ và logistics đi xuống trong phiên chứng khoán 3/9

Nhóm phần mềm và công nghệ trên sàn chứng khoán giảm 1,35%, góp thêm sức ép lên VN-Index. FPT mất 1,37% về 72.200 đồng, ELC và ITD cùng giảm, chỉ một số mã vốn hóa nhỏ như PIA giữ sắc xanh. Ở mảng thiết bị điện và xây lắp hạ tầng, GEE giảm 2,01% còn PC1 giảm 2,17%, hai doanh nghiệp gắn với chuỗi cung ứng thiết bị điện và các dự án truyền tải.

Bán lẻ là nhóm giảm mạnh nhất trong phiên chứng khoán 3/9 với mức 2,41%. PNJ mất 5,46% về 39.800 đồng dù giá vàng thế giới vẫn đứng quanh 4.400 USD/ounce. MWG giảm 2,4%, FRT giảm 2,06%, HUT giảm 3,03%. Hai nhà phân phối thiết bị số DGW và PET giảm lần lượt 3,08% và 2,57% khi tỷ giá USD/VND vẫn quanh 26.072 đồng.

Logistics và hạ tầng vận tải cũng nghiêng hẳn về sắc đỏ trong rổ tính VN-Index. GMD giảm 2,39%, VTP giảm 2,43%, ACV giảm 2,36%, VSC giảm 2,04%, MVN cùng DPG đều mất hơn 2%. Diễn biến trùng với số liệu tám tháng đầu năm, khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục 770,14 tỷ USD nhưng cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu 20,46 tỷ USD.

Ở nhóm dược phẩm và y tế, VDP nằm trong số năm mã giảm sâu nhất sàn chứng khoán TP.HCM với 6,77%. Nhóm nguyên vật liệu giảm 0,77%, sức ép lên VN-Index đến từ HPG khi mã đầu ngành thép mất 2,26% về 21.600 đồng với gần 27 triệu đơn vị khớp lệnh, bên cạnh GVR, KSV, HSG, NKG và TVN. Chiều ngược lại, phân bón và hóa chất hút tiền khi DCM, DPM, DGC, MSR, BFC cùng DDV đều tăng, riêng DPM khớp hơn 11,23 triệu đơn vị.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Tính chung toàn thị trường chứng khoán, VN30-Index mất 21,39 điểm, tương ứng 1,08%, xuống 1.961,57 điểm với 24 mã giảm và 6 mã tăng, sâu hơn nhiều mức giảm của VN-Index. VNXALL-Index giảm 0,87% về 2.902,23 điểm. Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận 226.581 hợp đồng với giá trị 44.407 tỷ đồng.

Top tăng giá sàn HoSE gồm SGT tăng 6,95%, SSB tăng 6,88%, TPC tăng 6,86%, CRV tăng 6,38% và TNT tăng 6,12%. Ngoài MSB, nhóm giảm sâu còn có CLW mất 6,91%, CVT mất 6,86% và OGC mất 6,81%.

Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 1.562 tỷ đồng trên ba sàn

Sau chuỗi mua ròng của tuần cuối tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng hơn 1.562 tỷ đồng trên cả ba sàn chứng khoán, riêng HoSE chịu áp lực hơn 1.500 tỷ đồng còn HNX khoảng 52 tỷ đồng. Quy mô bán ròng đủ lớn để giữ VN-Index dưới tham chiếu suốt phiên.

Danh mục bán ròng tập trung vào chính những mã kéo lùi VN-Index. VCB dẫn đầu với 215,33 tỷ đồng, tiếp đến VPB 173,13 tỷ đồng, TCB 155,01 tỷ đồng, VIC 148,63 tỷ đồng và HPG 147,62 tỷ đồng. Trường hợp VIC cho thấy lực mua trong nước đủ sức hấp thụ hết lượng bán của khối ngoại và vẫn đẩy giá tăng 3,6%.

Ở chiều mua ròng, dòng tiền ngoại tìm đến VIX với 48,13 tỷ đồng, DPM 45,62 tỷ đồng, VPI 32,65 tỷ đồng, SSB 30,58 tỷ đồng và DCM 29,54 tỷ đồng, nghiêng về phân bón, cổ phiếu chứng khoán cùng bất động sản khu công nghiệp.

Nền vĩ mô trong nước cũng góp phần vào tâm lý dè dặt trên thị trường chứng khoán. CPI bình quân tám tháng tăng 4,45% so với cùng kỳ, cao hơn mức 3,25% của cùng kỳ năm 2025, áp lực đến từ nhà ở, giao thông, ăn uống và giáo dục.

Xét theo vốn hóa, sức ép trải đều chứ không dồn vào một tầng riêng. Nhóm vốn hóa lớn giảm 0,35%, nhóm vốn hóa trung bình giảm 0,39%, nhóm vốn hóa nhỏ gần như đi ngang với mức giảm 0,04%. Phiên chứng khoán 3/9 khép lại với VN-Index giữ mốc 1.827 điểm nhờ một trụ duy nhất, trong khi 236 mã trên HoSE đóng cửa dưới tham chiếu.

Chứng khoán 3/9 VN-Index Cổ phiếu ngân hàng khối ngoại bán ròng thị trường chứng khoán hôm nay

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Phan Thiết

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Chủ nhật, 06/09/2026 00:00
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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

36°C

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Chủ nhật, 06/09/2026 12:00
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Hà Giang

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
NL 99.99 13,750 ▲150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,650 ▲150K
Trang sức 99.9 14,270 ▲70K 14,870 ▲70K
Trang sức 99.99 14,280 ▲70K 14,880 ▲70K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,461 ▲7K 14,912 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,461 ▲7K 14,913 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,456 ▲7K 1,486 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,456 ▲7K 1,487 ▲1339K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,431 ▲7K 1,476 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,139 ▲693K 146,139 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,061 ▲525K 110,861 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,728 ▲476K 100,528 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,395 ▲427K 90,195 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,409 ▲408K 86,209 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,905 ▲292K 61,705 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 18272 18548 19121
CAD 18385 18662 19278
CHF 31648 32028 32670
CNY 0 3842 3937
EUR 29701 29923 31001
GBP 34493 34885 35826
HKD 0 3197 3399
JPY 160 164 171
KRW 0 18 20
NZD 0 15080 15668
SGD 20051 20334 20901
THB 708 771 824
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