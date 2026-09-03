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RMIT Việt Nam và Pearson hợp tác nâng cao năng lực tiếng Anh

Võ Vinh

Võ Vinh

15:03 | 03/09/2026
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Quan hệ hợp tác sẽ tập trung vào phát triển đội ngũ giáo viên, đánh giá năng lực tiếng Anh, giáo dục số và khả năng thành lập Trung tâm nghiên cứu xuất sắc.
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Khoa tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học, Đại học RMIT Việt Nam, và Pearson đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm tìm kiếm các cơ hội mới để tăng cường giảng dạy tiếng Anh và phát triển năng lực tại Việt Nam.

Thỏa thuận thiết lập khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo và phát triển chuyên môn cho giáo viên, đánh giá năng lực tiếng Anh, hỗ trợ học viên, tài nguyên học tập, công nghệ giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Hai bên cũng sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác với chính phủ, doanh nghiệp, các tập đoàn và cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng những nhu cầu kỹ năng cần thiết.

RMIT Việt Nam và Pearson hợp tác nâng cao năng lực tiếng Anh
Ông Hossein Davari (trái), Trưởng khoa Tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học tại RMIT Việt Nam, và ông Matthew Lampkin, Giám đốc Khối đào tạo tiếng Anh tại Pearson khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh : RMIT

Hoạt động hợp tác diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực tiếng Anh trong giáo dục và lực lượng lao động. Mới đây, Đại học RMIT Việt Nam đã tham gia các cuộc thảo luận cấp quốc gia về phát triển chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, đề xuất một khung tích hợp tập trung vào mức độ sẵn sàng của người học, phát triển đội ngũ giáo viên, cũng như đảm bảo chất lượng và quản trị.

Ông Hossein Davari, Trưởng khoa tiếng Anh và Chuyển tiếp đại học, RMIT Việt Nam, cho biết quan hệ hợp tác có thể giúp cả hai tổ chức mở rộng tác động vượt khỏi khuôn khổ nhà trường.

“Pearson mang đến chuyên môn toàn cầu nổi bật trong lĩnh vực học tiếng Anh, đánh giá năng lực, tài nguyên học tập, giải pháp số và phát triển giáo viên. Trong khi đó, RMIT đóng góp kinh nghiệm giảng dạy tại Việt Nam, chuyên môn học thuật, mạng lưới quan hệ và vị thế trong hệ sinh thái giáo dục của đất nước. Kết hợp thế mạnh đôi bên giúp chúng tôi đem đến những tác động mà nếu hoạt động riêng lẻ mỗi tổ chức khó có thể đạt được hiệu quả tương tự”.

Ông Matthew Lampkin, Giám đốc Khối đào tạo tiếng Anh tại Pearson khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết: “Quan hệ hợp tác như giữa Pearson và RMIT là rất quan trọng giúp kết nối các tổ chức có cùng mục tiêu chung trong việc giúp người học phát triển kỹ năng, sự tự tin và cơ hội cần thiết để thành công trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng”.

Định hình Trung tâm nghiên cứu xuất sắc

Việc thành lập Trung tâm nghiên cứu xuất sắc sẽ tạo nền tảng hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, phát triển giáo viên, nghiên cứu và đánh giá năng lực.

Trung tâm này có thể quy tụ giáo viên, nhà nghiên cứu, cơ sở giáo dục, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp cùng chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm những phương pháp mới trong giảng dạy tiếng Anh.

RMIT Việt Nam và Pearson hợp tác nâng cao năng lực tiếng Anh
Đại diện RMIT Việt Nam và Pearson tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ. Ảnh : RMIT

Việc hợp tác cũng có thể hỗ trợ các sáng kiến hướng đến tác động xã hội, bao gồm thúc đẩy công bằng, khả năng có việc làm và dịch chuyển xã hội.

“Thông qua hợp tác, chúng tôi hy vọng không chỉ góp phần nâng cao kết quả giáo dục mà còn phát triển những kỹ năng và nguồn nhân lực mà Việt Nam sẽ cần trong tương lai”, ông Matthew chia sẻ.

Đối với RMIT Việt Nam, hoạt động hợp tác tiềm năng này thể hiện cam kết rộng hơn của trường trong việc đóng góp vào phát triển lâu dài của Việt Nam.

“Vai trò của chúng tôi không chỉ gói gọn trong đào tạo sinh viên, mà còn hợp tác với chính phủ, những người làm công tác giáo dục, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để xây dựng năng lực, tạo cơ hội và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực Việt Nam”, ông Davari cho biết.

Quan hệ hợp tác này tiếp nối những hoạt động của RMIT Việt Nam trong việc nâng cao năng lực tiếng Anh trên cả nước. Các sáng kiến gần đây bao gồm chương trình đào tạo tiếng Anh mới dành cho 90 quân nhân thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam tại Khánh Hòa, cùng khóa đào tạo tiếng Anh kéo dài 13 tuần cho 40 cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. RMIT Việt Nam cũng đã ký Biên bản ghi nhớ với Cảng Hải Phòng nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong đào tạo tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực và kết nối với doanh nghiệp.

RMIT Việt Nam

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
NL 99.99 13,750 ▲150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,650 ▲150K
Trang sức 99.9 14,270 ▲70K 14,870 ▲70K
Trang sức 99.99 14,280 ▲70K 14,880 ▲70K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,461 ▲7K 14,912 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,461 ▲7K 14,913 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,456 ▲7K 1,486 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,456 ▲7K 1,487 ▲1339K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,431 ▲7K 1,476 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,139 ▲693K 146,139 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,061 ▲525K 110,861 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,728 ▲476K 100,528 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,395 ▲427K 90,195 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,409 ▲408K 86,209 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,905 ▲292K 61,705 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
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Cập nhật: 04/09/2026 11:00

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EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

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