Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển 362 chỉ tiêu liên thông chính quy

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Theo thông báo tuyển sinh năm học 2026-2027, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển người đã tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề và người đã có bằng đại học có nhu cầu học thêm một bằng đại học chính quy. Nhà trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

Theo bảng chỉ tiêu, trường dành 282 chỉ tiêu liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và 80 chỉ tiêu đối với người đã có bằng đại học, tương ứng tổng cộng 362 chỉ tiêu. Các ngành tuyển sinh gồm Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lý nhà nước, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Ngôn ngữ Anh.

Trong đó, ngành Công nghệ thông tin tuyển 30 chỉ tiêu liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học và 10 chỉ tiêu đối với người đã có bằng đại học. Các phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp hai hình thức, tùy nhóm đối tượng và ngành đào tạo.

Nhà trường tổ chức nhận hồ sơ thành ba đợt. Đợt 1 từ ngày 1/8 đến 15/11/2026; đợt 2 từ ngày 16/11/2026 đến 25/2/2027; đợt 3 từ ngày 26/2 đến 10/6/2027. Thời điểm thi hoặc xét tuyển được tổ chức vào cuối từng đợt, căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký.

Lệ phí hồ sơ và thi tuyển hoặc xét tuyển là 1,05 triệu đồng.Với ngành Công nghệ thông tin, học phí các môn đại cương và bổ trợ là 400.000 đồng/tín chỉ, các môn chuyên ngành 500.000 đồng/tín chỉ. Riêng các ngành thuộc khối sức khỏe có mức học phí chuyên ngành cao hơn, trong đó Y khoa là 2,26 triệu đồng/tín chỉ; ; Dược học 930.000 đồng/tín chỉ và Điều dưỡng 920.000 đồng/tín chỉ.

Thí sinh có nhu cầu tìm hiểu và nộp hồ sơ có thể liên hệ Khoa Đại học liên thông và Đào tạo từ xa, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, tại Phòng A306, tầng 3, Nhà A.

Địa chỉ: Số 29A, ngõ 124 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0988.081.470, cô Hằng.