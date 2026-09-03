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12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế

Đình Tưởng

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08:54 | 03/09/2026
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12 ngân hàng thương mại đã tham gia chương trình tín dụng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, tập trung vốn cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
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Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến ngày 24/8/2026, đã có 12 ngân hàng thương mại đăng ký, thông báo hoặc truyền thông tham gia chương trình tín dụng hỗ trợ các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng quy mô các chương trình đạt khoảng 408.000 tỷ đồng.

Kết quả này được ghi nhận chưa đầy ba tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Văn bản số 7125/NHNN-TD ngày 7/8/2026, yêu cầu các ngân hàng thương mại chủ động xây dựng chương trình, sản phẩm và gói tín dụng phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, từng ngân hàng căn cứ năng lực, điều kiện hoạt động và khả năng cân đối nguồn vốn để triển khai chương trình. Bên cạnh nguồn tín dụng, các ngân hàng được định hướng áp dụng chính sách ưu đãi về lãi suất, phí nhằm giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp.

4 ngân hàng thương mại Nhà nước đăng ký 220.000 tỷ đồng

Trong tổng quy mô khoảng 408.000 tỷ đồng, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã có văn bản đăng ký chính thức với Ngân hàng Nhà nước, với tổng số vốn 220.000 tỷ đồng.

Agribank đăng ký gói tín dụng lớn nhất với quy mô 70.000 tỷ đồng. Ba ngân hàng còn lại gồm BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng đăng ký quy mô 50.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng.

12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế
12 ngân hàng dành 408.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Ảnh AI

Như vậy, riêng nhóm 4 ngân hàng thương mại Nhà nước chiếm gần 54% tổng quy mô tín dụng đã được các ngân hàng đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, 8 ngân hàng thương mại cổ phần gồm SHB, MSB, Sacombank, BVBank, Nam A Bank, NCB, Saigonbank và TPBank đã đăng ký, thông báo hoặc truyền thông tham gia với tổng quy mô khoảng 188.000 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc các ngân hàng nhanh chóng xây dựng chương trình tín dụng cho thấy sự chủ động của hệ thống ngân hàng trong việc đưa nguồn vốn đến những lĩnh vực có khả năng tạo thêm động lực cho nền kinh tế.

Tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Một trong những nhóm được chương trình hướng đến là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua các sản phẩm tín dụng và chính sách ưu đãi về lãi suất, phí tùy theo điều kiện của từng ngân hàng, doanh nghiệp có thể có thêm nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi suất cho vay. Dòng vốn cần được đưa vào đúng lĩnh vực, đúng đối tượng nhằm vừa hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung.

Việc huy động khoảng 408.000 tỷ đồng từ 12 ngân hàng cũng cho thấy quy mô nguồn lực mà hệ thống ngân hàng đang dành cho chương trình. Tuy nhiên, mức 408.000 tỷ đồng là quy mô các chương trình tín dụng được đăng ký, thông báo và truyền thông tham gia, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền này đã được giải ngân cho doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, hiệu quả của chương trình sẽ phụ thuộc vào khả năng đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, nhu cầu vay thực tế của doanh nghiệp cũng như điều kiện tín dụng và mức lãi suất áp dụng tại từng ngân hàng.

Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, chương trình được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời bổ sung nguồn lực cho các động lực tăng trưởng nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
NL 99.99 13,600 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼200K
Trang sức 99.9 14,100 ▼80K 14,700 ▼80K
Trang sức 99.99 14,110 ▼80K 14,710 ▼80K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,444 ▼13K 14,742 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,444 ▼13K 14,743 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,439 ▼13K 1,469 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,439 ▼13K 147 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,414 ▼13K 1,459 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1288K 144,455 ▼1288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼975K 109,586 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼884K 99,372 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼793K 89,158 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼758K 85,218 ▼758K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼543K 60,996 ▼543K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00

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