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Loạt phim mới không thể bỏ lỡ dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Hương Sơn

Hương Sơn

08:44 | 03/09/2026
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Từ phim sinh tồn của đạo diễn Na Hong-jin đến chuyện tình của Callum Turner và Monica Barbaro, phòng vé dịp Quốc khánh 2/9 có nhiều lựa chọn mới.
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Sau mùa phim Tết và dịp lễ 30/4, phòng vé Việt bước vào đợt phát hành lớn tiếp theo với nhiều lựa chọn mới dành cho khán giả trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Giữa những tác phẩm ra mắt cùng thời điểm, HOPE vùng tử địa, Một đêm duy nhất và Ma tù nổi bật như ba “món ăn lạ miệng”, đại diện cho ba màu sắc riêng biệt của màn ảnh rộng.

Nếu HOPE vùng tử địa mang đến cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở giữa con người và những thực thể ngoài hành tinh, Một đêm duy nhất đưa thể loại tình cảm trở lại màn ảnh rộng với cốt truyện độc lạ, được ví như “Ngày thanh trừng” phiên bản lãng mạn, thì Ma tù lại mở ra thế giới kinh dị siêu nhiên đầy bí ẩn và hiểm nguy trong chốn ngục tù. Ba tác phẩm, ba khẩu vị khác nhau, cùng tạo nên những lựa chọn mới mẻ cho khán giả muốn tìm kiếm một trải nghiệm điện ảnh khác biệt trong dịp lễ năm nay.

HOPE vùng tử địa khởi chiếu 4/9/2026

Tác phẩm mở ra với xác chết kỳ lạ của một con bò với vết thương chí mạng như được gây nên bởi một con mãnh thú đáng sợ nào đó. Nhưng lúc này lực lượng cứu hộ đã bị điều động đi dập tắt các đám cháy rừng và tất cả các kênh liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt.

Loạt phim mới không thể bỏ lỡ dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Cảnh sát trưởng Bum-seok và nữ cảnh sát Sung-ae đã phải chật vật để bảo vệ ngôi làng giờ chỉ còn lại toàn người già, trong khi đó trên núi, Sung-ki và nhóm dân làng đã lên đường để truy tìm con mãnh thú lại rơi vào cảnh bị chính nó săn đuổi. Từ sự thiếu hiểu biết ban đầu, mầm mống của thảm họa đã phát sinh. Căng thẳng ngày một leo thang qua những cuộc xung đột giữa người với người và cuối cùng dẫn tới một thảm kịch có quy mô vượt tầm kiểm soát của nhân loại.

Quy tụ dàn diễn viên gồm Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon, Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander, và Michael Fassbender cùng một cốt truyện nghẹt thở, HOPE vùng tử địa

chắc chắn sẽ mang lại một trải nghiệm điện ảnh chân thực, sống động và thiết lập một hệ quy chuẩn mới cho nghệ thuật kể chuyện trên màn ảnh rộng. Đáng chú ý, đạo diễn Na Hong-Jin và bộ ba diễn viên chính: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon sẽ có chuyến ghé thăm Việt Nam thuộc khuôn khổ sự kiện ra mắt HOPE vùng tử địa trong 2 ngày 1 và 2/9 tới.

HOPE vùng tử địa (tựa gốc: HOPE), khởi chiếu 4/9/2026. Phim sẽ có suất chiếu đặc biệt trong 3 ngày: 1, 2, 3/9.

Một đêm duy nhất khởi chiếu 4/9/2026

Điều gì sẽ xảy ra nếu một đêm hỗn loạn, đầy những cuộc gặp gỡ bất ngờ lại trở thành khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời bạn? Đó cũng chính là câu hỏi mà Một đêm duy nhất đặt ra khi đưa khán giả đến với một phiên bản hư cấu của thành phố New York vào đêm được xem là kém lãng mạn nhất trong năm, thời điểm mà phần lớn những người độc thân chỉ tìm kiếm những cuộc vui thoáng qua. Vừa trải qua một cuộc chia tay đau lòng, Owen đang loay hoay tìm cách bước tiếp.

Trong khi đó, Allie lại là một cô gái luôn tin vào tình yêu đích thực và chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm thấy người phù hợp với mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai đã cảm nhận được sự đồng điệu hiếm có. Thế nhưng, hàng loạt tình huống tréo ngoe, những cuộc gặp bất ngờ và vô số ngã rẽ ngoài dự tính liên tục khiến họ lạc mất nhau giữa dòng người đông đúc. Và chính trong chuỗi sự kiện hỗn loạn ấy, cả hai dần nhận ra rằng điều mình luôn tìm kiếm có lẽ đang ở gần hơn bao giờ hết.

Loạt phim mới không thể bỏ lỡ dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Dẫn dắt câu chuyện là Monica Barbaro, ngọc nữ từng nhận đề cử Oscar với “A Complete Unknown” và gây ấn tượng mạnh trong “Top Gun: Maverick”; cùng Callum Turner, ngôi sao được đề cử BAFTA qua “Masters of the Air” và loạt phim “Fantastic Beasts”. Bên cạnh cặp đôi chính, Một đêm duy nhất còn quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý gồm Maya Hawke của “Stranger Things”, Julia Fox từ “Uncut Gems”, ca sĩ indie-pop nổi tiếng King Princess, Ben Marshall của “Saturday Night Live”, Ziwe, Ella Loudon cùng hai tên tuổi gạo cội Molly Ringwald và LeVar Burton.

Một đêm duy nhất (tên gốc: One night only), khởi chiếu 4/9/2026. Phim sẽ có suất chiếu đặc biệt trong 3 ngày: 1, 2, 3/9.

Ma tù khởi chiếu 4/9/2026

Ma tù đưa khán giả chìm đắm vào không gian ngột ngạt của Khu C, thuộc một trại giam khép kín. Không thường xuyên mà khán giả được thưởng thức một thước phim ghê rợn lấy bối cảnh nhà tù thế này, mang đến bầu không khí khó thở, bít bùng đằng sau song sắt.

Tại đây, nhân vật trung tâm Anggoro - một tù nhân mang bản tính chính trực cố gắng giữ mình khỏi các cuộc đụng độ băng nhóm.

Loạt phim mới không thể bỏ lỡ dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Thế nhưng chính sự thẳng thắn đó lại khiến anh liên tục rơi vào tầm ngắm của Jefry, một tên cai ngục tàn nhẫn và tham nhũng. Bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm khi Dimas, một nhà báo trẻ bị kết án oan về tội án mạng bị đưa vào Khu C, vô tình kéo theo một thế lực tâm linh phục thù hãi hùng.

Đặc biệt, khi một đồng đội của Anggoro bất ngờ sở hữu khả năng nhìn thấy "hào quang" (aura) của con người, họ bàng hoàng nhận ra thực thể siêu nhiên tàn bạo kia chỉ săn lùng những ai sở hữu "hào quang đen tối" của tội lỗi, sự tha hóa và tham nhũng. Từ đây, cai ngục và tù nhân đành phải liên thủ, cố gắng sống sót trước sự săn đuổi của thế lực hắc ám.

Ma tù (tên gốc: Ghost in the shell) khởi chiếu 4/9/2026. Phim sẽ có suất chiếu đặc biệt trong 3 ngày: 1, 2, 3/9.

Loạt phim mới Lễ Quốc khánh 2/9 Hope Vùng tử địa Một đêm duy nhất Ma tù

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
NL 99.99 13,600 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼200K
Trang sức 99.9 14,100 ▼80K 14,700 ▼80K
Trang sức 99.99 14,110 ▼80K 14,710 ▼80K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,444 ▼13K 14,742 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,444 ▼13K 14,743 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,439 ▼13K 1,469 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,439 ▼13K 147 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,414 ▼13K 1,459 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1288K 144,455 ▼1288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼975K 109,586 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼884K 99,372 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼793K 89,158 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼758K 85,218 ▼758K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼543K 60,996 ▼543K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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AUD 18155 18430 19004
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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LAK - 0.89 1.23
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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CAD 18494 18594 19610
CHF 31675 31705 33291
CNY 3821.3 3846.3 3981.7
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00

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