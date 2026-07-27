Shin - Cậu bé bút chì trở lại với chuyến phiêu lưu vào thế giới yêu quái trong phim điện ảnh mới

Shin - cậu bé bút chì tinh nghịch được yêu mến chính thức trở lại màn ảnh rộng với Phim Shin – Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ. Không chỉ mở ra một chuyến phiêu lưu mới giữa thế giới yêu quái huyền bí, tác phẩm còn đưa khán giả khám phá khung cảnh làng quê Akita tại Nhật Bản thanh bình, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống và ký ức tuổi thơ đậm chất hoài niệm.

Kỳ nghỉ hè kỳ quái của gia đình Nohara

Mọi chuyện bắt đầu khi một biến cố ngoài ý muốn khiến ranh giới giữa thế giới con người và vùng đất của các yêu quái bị phá vỡ. Từ đó, vô số yêu quái bất ngờ xuất hiện khắp Nhật Bản, kéo theo hàng loạt hiện tượng kỳ lạ khiến cuộc sống thường ngày rơi vào hỗn loạn.

Poster chính thức của bộ phim.

Trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, gia đình Nohara lại vô tình trở thành một phần của cuộc phiêu lưu lớn nhất từ trước đến nay. Shin, bố Hiroshi, mẹ Misae, em gái Himawari và chú chó Bạch Tuyết cùng bước vào hành trình khám phá thế giới yêu quái đầy bí ẩn, nơi những sinh vật tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại hiện hữu sống động với vô vàn cá tính độc đáo.

Lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa dân gian Nhật Bản, bộ phim mang đến sự xuất hiện của hàng loạt yêu quái với thiết kế đầy sáng tạo. Thay vì chỉ mang màu sắc đáng sợ, các nhân vật yêu quái trong phim được xây dựng với nhiều tính cách hài hước, tinh nghịch, đôi lúc ngốc nghếch nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Qua góc nhìn của Shin, thế giới yêu quái hiện lên như một vùng đất đầy bất ngờ, nơi mỗi cuộc gặp gỡ đều mở ra một câu chuyện mới về lòng dũng cảm, sự cảm thông và cách con người học cách chung sống với những điều khác biệt.

Shin đưa khán giả khám phá miền quê Nhật Bản

Bên cạnh màu sắc kỳ ảo, Phim Shin – Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ còn gây ấn tượng với những thước phim đậm chất hoài niệm về vùng quê Nhật Bản.

Khán giả sẽ được theo chân gia đình Nohara ghé thăm miền quê thanh bình của Shin với những cánh đồng lúa trải dài, con đường nhỏ uốn quanh làng, những ngôi nhà gỗ truyền thống. Đây là những hình ảnh quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Nhật, đồng thời cũng là nét văn hóa đặc trưng thường xuất hiện trong các bộ phim về tuổi thơ.

Không chỉ là bối cảnh, vùng quê còn trở thành cầu nối giữa con người với thế giới yêu quái. Chính những truyền thuyết dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ đã tạo nên bầu không khí huyền bí nhưng gần gũi, khiến mỗi khung hình đều gợi lên cảm giác bình yên xen lẫn tò mò khám phá.

Một chuyến phiêu lưu cho cả gia đình để khép lại mùa hè

Với sự kết hợp giữa yếu tố phiêu lưu, hài hước, văn hóa dân gian và vẻ đẹp nên thơ của làng quê Nhật Bản, Phim Shin – Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ hứa hẹn sẽ là lựa chọn giải trí phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình trong dịp hè này.

Phim Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ sẽ có suất chiếu đặc biệt vào ngày 15–16/8/2026 trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc. Đây sẽ là cơ hội để người hâm mộ trở thành những khán giả đầu tiên đồng hành cùng Shin và gia đình Nohara trong chuyến phiêu lưu kỳ quái nhưng đầy ấm áp, nơi tiếng cười, tình thân và vẻ đẹp của miền quê Nhật Bản trong một câu chuyện mùa hè đáng nhớ.

Dự kiến khởi chiếu tại rạp 21/8/2026.