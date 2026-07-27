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Shin - Cậu bé bút chì trở lại với chuyến phiêu lưu vào thế giới yêu quái trong phim điện ảnh mới

Nam Khánh

Nam Khánh

14:07 | 27/07/2026
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"Phim Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ" đưa gia đình Nohara bước vào hành trình kỳ ảo giữa thế giới yêu quái và khung cảnh làng quê Nhật Bản, dự kiến khởi chiếu từ ngày 21/8.
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Shin - cậu bé bút chì tinh nghịch được yêu mến chính thức trở lại màn ảnh rộng với Phim Shin – Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ. Không chỉ mở ra một chuyến phiêu lưu mới giữa thế giới yêu quái huyền bí, tác phẩm còn đưa khán giả khám phá khung cảnh làng quê Akita tại Nhật Bản thanh bình, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống và ký ức tuổi thơ đậm chất hoài niệm.

Kỳ nghỉ hè kỳ quái của gia đình Nohara

Mọi chuyện bắt đầu khi một biến cố ngoài ý muốn khiến ranh giới giữa thế giới con người và vùng đất của các yêu quái bị phá vỡ. Từ đó, vô số yêu quái bất ngờ xuất hiện khắp Nhật Bản, kéo theo hàng loạt hiện tượng kỳ lạ khiến cuộc sống thường ngày rơi vào hỗn loạn.

Shin - Cậu bé bút chì trở lại với chuyến phiêu lưu vào thế giới yêu quái trong phim điện ảnh mới
Poster chính thức của bộ phim.

Trong khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, gia đình Nohara lại vô tình trở thành một phần của cuộc phiêu lưu lớn nhất từ trước đến nay. Shin, bố Hiroshi, mẹ Misae, em gái Himawari và chú chó Bạch Tuyết cùng bước vào hành trình khám phá thế giới yêu quái đầy bí ẩn, nơi những sinh vật tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại hiện hữu sống động với vô vàn cá tính độc đáo.

Lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa dân gian Nhật Bản, bộ phim mang đến sự xuất hiện của hàng loạt yêu quái với thiết kế đầy sáng tạo. Thay vì chỉ mang màu sắc đáng sợ, các nhân vật yêu quái trong phim được xây dựng với nhiều tính cách hài hước, tinh nghịch, đôi lúc ngốc nghếch nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Qua góc nhìn của Shin, thế giới yêu quái hiện lên như một vùng đất đầy bất ngờ, nơi mỗi cuộc gặp gỡ đều mở ra một câu chuyện mới về lòng dũng cảm, sự cảm thông và cách con người học cách chung sống với những điều khác biệt.

Shin đưa khán giả khám phá miền quê Nhật Bản

Bên cạnh màu sắc kỳ ảo, Phim Shin – Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ còn gây ấn tượng với những thước phim đậm chất hoài niệm về vùng quê Nhật Bản.

Khán giả sẽ được theo chân gia đình Nohara ghé thăm miền quê thanh bình của Shin với những cánh đồng lúa trải dài, con đường nhỏ uốn quanh làng, những ngôi nhà gỗ truyền thống. Đây là những hình ảnh quen thuộc trong ký ức của nhiều thế hệ người Nhật, đồng thời cũng là nét văn hóa đặc trưng thường xuất hiện trong các bộ phim về tuổi thơ.

Shin - Cậu bé bút chì trở lại với chuyến phiêu lưu vào thế giới yêu quái trong phim điện ảnh mới

Không chỉ là bối cảnh, vùng quê còn trở thành cầu nối giữa con người với thế giới yêu quái. Chính những truyền thuyết dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ đã tạo nên bầu không khí huyền bí nhưng gần gũi, khiến mỗi khung hình đều gợi lên cảm giác bình yên xen lẫn tò mò khám phá.

Một chuyến phiêu lưu cho cả gia đình để khép lại mùa hè

Với sự kết hợp giữa yếu tố phiêu lưu, hài hước, văn hóa dân gian và vẻ đẹp nên thơ của làng quê Nhật Bản, Phim Shin – Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ hứa hẹn sẽ là lựa chọn giải trí phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình trong dịp hè này.

Shin - Cậu bé bút chì trở lại với chuyến phiêu lưu vào thế giới yêu quái trong phim điện ảnh mới

Phim Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ sẽ có suất chiếu đặc biệt vào ngày 15–16/8/2026 trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc. Đây sẽ là cơ hội để người hâm mộ trở thành những khán giả đầu tiên đồng hành cùng Shin và gia đình Nohara trong chuyến phiêu lưu kỳ quái nhưng đầy ấm áp, nơi tiếng cười, tình thân và vẻ đẹp của miền quê Nhật Bản trong một câu chuyện mùa hè đáng nhớ.

Dự kiến khởi chiếu tại rạp 21/8/2026.

Phim Shin – Cậu bé bút chì

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 14:45
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Cập nhật: 27/07/2026 14:45
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Cập nhật: 27/07/2026 14:45

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