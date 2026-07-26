Lamborghini Revuelto Impavido: Siêu xe PHEV mang đậm dấu ấn Samurai

Lamborghini tạo dấu ấn với phiên bản giới hạn dành riêng cho Nhật Bản

Lamborghini vừa giới thiệu Revuelto Impavido, phiên bản đặc biệt của mẫu siêu xe hybrid Revuelto, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thương hiệu hiện diện tại thị trường Nhật Bản. Mẫu xe chỉ được sản xuất 25 chiếc và phân phối độc quyền tại quốc gia này.

Siêu xe Lamborghini Revuelto Impavido. Ảnh: Lamborghini

Khác với những đồn đoán về biến thể hiệu năng cao Revuelto SV, hãng xe Italy lựa chọn phát triển một phiên bản mang tính biểu tượng, tập trung vào yếu tố cá nhân hóa và bản sắc văn hóa. Revuelto Impavido được tạo nên thông qua chương trình Ad Personam – bộ phận chuyên chế tác những mẫu xe mang dấu ấn riêng theo yêu cầu khách hàng.

Siêu xe Lamborghini Revuelto Impavido mang đậm dấu ấn Samurai Nhật Bản. Ảnh: Lamborghini

Thiết kế của Revuelto Impavido lấy cảm hứng từ tinh thần Bushido và bộ giáp của các võ sĩ Samurai. Hàng loạt chi tiết sơn màu vàng xuất hiện trên nắp ca-pô, mui xe, khoang động cơ và cản trước, tạo nên diện mạo khác biệt. Chính giữa đầu xe là họa tiết mô phỏng maedate – biểu tượng trang trí trên mũ giáp Samurai, trong khi hai sọc dọc thân xe gợi liên tưởng đến những mẫu xe đua truyền thống.

Siêu xe Lamborghini Revuelto Impavido bao gồm 4 tùy chọn màu. Ảnh: Lamborghini

Khách hàng có thể lựa chọn bốn màu sơn ngoại thất gồm Verde Campus, Grigio Artis Lucido, Grigio Crater Matt và Rosso Pyra. Mỗi màu sắc đều gắn với một yếu tố trong văn hóa Nhật Bản, từ ngọc Hisui Jade, thanh kiếm katana đến bộ giáp Samurai.

Thiết kế nội thất của siêu xe Lamborghini Revuelto Impavido. Ảnh: Lamborghini

Bên trong khoang lái, Lamborghini hoàn thiện nội thất bằng da Nero Ade kết hợp các chi tiết màu đồng và họa tiết thêu riêng trên ghế. Điểm nhấn đáng chú ý là tấm ốp sợi carbon khắc dòng chữ "1 di 25", thể hiện số thứ tự của từng chiếc xe trong tổng số 25 xe được sản xuất.

Tấm ốp sợi carbon trên mỗi chiếc Lamborghini Revuelto Impavido. Ảnh: Lamborghini

Giữ nguyên sức mạnh 1.001 mã lực của Revuelto tiêu chuẩn

Về vận hành, Revuelto Impavido không thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe vẫn sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6,5 lít, kết hợp ba mô-tơ điện để tạo công suất tối đa 1.001 mã lực. Nhờ hệ truyền động này, siêu xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, đạt 200 km/h sau chưa đầy 7 giây và vận tốc tối đa 350 km/h.

Lamborghini Revuelto Impavido là siêu xe PHEV. Ảnh: Lamborghini

Ở chế độ City, Revuelto Impavido có thể vận hành như một mẫu xe điện dẫn động cầu trước. Bộ pin 3,8 kWh hỗ trợ sạc đầy trong khoảng 30 phút bằng bộ sạc 7 kW hoặc chỉ khoảng 6 phút khi sử dụng động cơ V12 làm nguồn phát điện.

Theo Lamborghini, Revuelto Impavido thể hiện định hướng kết hợp giữa công nghệ hiện đại và giá trị văn hóa địa phương, đồng thời cho thấy khả năng cá nhân hóa sâu của chương trình Ad Personam. Hiện hãng chưa công bố giá bán của phiên bản đặc biệt này, trong khi Revuelto tiêu chuẩn có giá khởi điểm hơn 600.000 USD trên thị trường quốc tế.