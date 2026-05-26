Ferrari ra mắt xe điện Luce, cổ phiếu giảm mạnh

Ferrari mất hơn 6% vốn hóa sau khi ra mắt Luce

Cổ phiếu của Ferrari giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 26/5 tại Milan, ngay sau khi hãng công bố mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên mang tên Luce. Theo dữ liệu thị trường, cổ phiếu Ferrari có thời điểm giảm hơn 6%, xuống còn khoảng 291 euro/cổ phiếu, nối dài đà điều chỉnh gần 27% trong vòng 12 tháng qua.

Mẫu xe điện Luce được Ferrari giới thiệu tại Rome, đánh dấu lần đầu tiên hãng xe thể thao biểu tượng của Italy bước vào phân khúc EV thuần điện. “Luce”, trong tiếng Italy có nghĩa là “ánh sáng”, được Ferrari mô tả là biểu tượng của sự rõ ràng và định hướng cho giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, phản ứng của giới đầu tư lại cho thấy sự thận trọng. Thị trường dường như lo ngại Ferrari đang bước vào một “vùng thử nghiệm” nhiều rủi ro khi phân khúc xe điện hạng sang toàn cầu bắt đầu giảm tốc.

Xe điện hạng sang đang đối mặt nhu cầu yếu

Việc Ferrari tung ra mẫu EV đầu tiên diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng xe sang khác đã giảm tốc chiến lược điện hóa. Porsche và Lamborghini đều đã điều chỉnh kế hoạch mở rộng danh mục xe điện do nhu cầu thị trường thấp hơn kỳ vọng.

Điều này phản ánh thực tế rằng nhóm khách hàng xe thể thao hạng sang vẫn đặt nặng trải nghiệm động cơ đốt trong truyền thống, đặc biệt là âm thanh, cảm giác lái và yếu tố cảm xúc, những giá trị vốn tạo nên bản sắc của Ferrari suốt nhiều thập kỷ.

Giới phân tích cho rằng Luce không chỉ là một mẫu xe mới, mà còn là phép thử lớn nhất với Ferrari kể từ khi hãng niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhà đầu tư đang theo dõi liệu Ferrari có thể giữ được biên lợi nhuận cao và tính độc quyền thương hiệu trong thời kỳ điện hóa hay không.

Ferrari cố dung hòa khách hàng cũ và mới

Phát biểu với CNBC, CEO Ferrari Benedetto Vigna gọi ngày ra mắt Luce là “một chương mới” trong lịch sử công ty. Ông cho rằng khi áp dụng công nghệ mới, điều quan trọng nhất là phải “tôn trọng công nghệ” và thể hiện nó theo cách phù hợp với ADN thương hiệu.

Theo ông Vigna, Ferrari không chỉ muốn thu hút khách hàng mới từ xu hướng EV mà còn kỳ vọng nhóm khách hàng truyền thống sẽ chấp nhận mẫu xe điện này như một phần mở rộng tự nhiên của thương hiệu.

Tuy nhiên, đây vẫn là bài toán khó với Ferrari. Trong nhiều năm, hãng xây dựng hình ảnh gắn với động cơ V8, V12 hiệu suất cao và trải nghiệm lái giàu cảm xúc. Việc chuyển sang EV khiến Ferrari phải tái định nghĩa giá trị cốt lõi của mình trong mắt người hâm mộ.

Áp lực với toàn ngành xe sang châu Âu

Không riêng Ferrari, các hãng xe sang châu Âu đang chịu áp lực lớn từ quá trình điện hóa và cạnh tranh công nghệ từ Trung Quốc.

Các nhà sản xuất EV Trung Quốc như BYD hay Xiaomi đang mở rộng nhanh ở phân khúc xe điện hiệu suất cao với mức giá cạnh tranh hơn đáng kể.

Trong khi đó, nhu cầu EV tại châu Âu tăng chậm lại do hạ tầng sạc, chi phí pin và tâm lý người tiêu dùng thay đổi sau giai đoạn tăng trưởng nóng 2021–2024.

Một số chuyên gia cho rằng phản ứng tiêu cực của thị trường với Ferrari phản ánh nỗi lo rộng hơn: ngay cả các thương hiệu mạnh nhất ngành xe sang cũng chưa chắc tìm được công thức thành công với EV thuần điện.