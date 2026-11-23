Được biết, biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, suy thoái đất và áp lực ngày càng lớn lên tài nguyên thiên nhiên đang tác động sâu rộng đến hệ thống nông nghiệp - thực phẩm, từ sản xuất, sinh kế của hàng triệu nông dân đến an ninh lương thực, thương mại và sự ổn định của chuỗi cung ứng.

Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 31 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi nông nghiệp không chỉ dừng ở việc thay đổi thực hành tại từng nông trại, mà cần diễn ra trên toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất nguyên liệu, thu hoạch, chế biến và vận chuyển đến thương mại, thị trường và tiêu dùng.

Là một trong những quốc gia khởi xướng P-CRAFT, Việt Nam thúc đẩy sáng kiến như một nền tảng hợp tác quốc tế, kết nối chính phủ, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các đối tác phát triển. Theo đó, P-CRAFT tập trung vào ba lĩnh vực: tăng cường minh bạch, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững; thúc đẩy các hệ thống sản xuất phát thải thấp, thích ứng với khí hậu và tích cực đối với thiên nhiên; đồng thời huy động tài chính và đầu tư cho quá trình chuyển đổi.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra lúc này không chỉ nằm ở khả năng đưa những giải pháp thiết thực đến với người nông dân trên quy mô lớn. Điều này đòi hỏi sự kết nối giữa chính sách, khoa học, năng lực sản xuất, thị trường, công nghệ và nguồn lực tài chính, đồng thời bảo đảm người sản xuất có thể tiếp cận và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi.

Nestlé Việt Nam đưa ra sáng kiến nhằm thúc đẩy các chuỗi giá trị nông nghiệp

Đối với Nestlé, thúc đẩy chuyển đổi hệ thống nông nghiệp - thực phẩm có mối liên hệ trực tiếp với khả năng chống chịu dài hạn của chuỗi cung ứng và sinh kế của người nông dân. Trong đó, chuyển đối canh tác theo hướng nông nghiệp tái sinh là một trong những trọng tâm nhằm góp phần giảm phát thải, cải thiện sức khỏe đất, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và tăng khả năng thích ứng của nông hộ.

Để những giải pháp này tạo ra tác động trên quy mô lớn cần sự phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp, giới khoa học, các tổ chức tài chính và cộng đồng nông dân.

Trong bối cảnh thực tế tại Việt Nam, Nestlé Việt Nam với kinh nghiệm làm việc cùng nông dân và các đối tác trong chuỗi giá trị, sẽ mong muốn đóng góp những bài học thực tiễn, đồng thời hợp tác và học hỏi cùng Chính phủ, các nhà nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và các đối tác phát triển để kiểm chứng và nhân rộng những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Sự tham gia của Nestlé Việt Nam đối với sáng kiến này tiếp nối nền tảng hợp tác lâu dài với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua vai trò đồng chủ trì chương trình Đối tác Phát triển Nông nghiệp Bền vững Việt Nam (PSAV) từ năm 2010 và Chương trình NESCAFÉ Plan được triển khai từ năm 2011.

Chương trình NESCAFÉ Plan là ví dụ điển hình

Cụ thể, trong chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé Việt Nam đã phối hợp với Bộ, chính quyền địa phương, viện nghiên cứu, hệ thống khuyến nông và nông dân để chuyển đổi phương thức canh tác nông nghiệp theo hướng tái sinh.

Đến nay, chương trình đã hỗ trợ phân phối gần 100 triệu cây giống cà phê năng suất cao, thích ứng với biến đổi khí hậu để tái canh các diện tích cà phê già cỗi và hơn 23.000 nông hộ đã được nâng cao khả năng thích ứng, góp phần giảm phát thải và cải thiện thu nhập.

Trong khuôn khổ P-CRAFT, Nestlé tập trung đóng góp trên bốn phương diện: mở rộng những thực hành nông nghiệp tái sinh giúp tăng khả năng chống chịu và cải thiện sinh kế; chia sẻ chuyên môn về thu mua có trách nhiệm và truy xuất nguồn gốc; cùng các đối tác kiểm chứng, đo lường và chia sẻ những giải pháp hiệu quả; đồng thời hợp tác với các viện nghiên cứu và trường đại học để phát triển dữ liệu, tri thức và kỹ năng cho thế hệ nông dân tiếp theo.

P-CRAFT sẽ đặt người sản xuất, đặc biệt là sự tham gia của nông hộ nhỏ, cộng đồng địa phương, phụ nữ và thanh niên ở vị trí quan trọng trong quá trình chuyển đổi.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Katarzyna Daniela Grzybowska, Giám đốc Triển khai Phát triển bền vững, Nestlé Khu vực Châu Á, Châu Đại Dương và Châu Phi, cho biết: “Với sự hiện diện trên toàn cầu và mối quan hệ lâu dài với người nông dân, Nestlé có cả trách nhiệm và năng lực để đóng góp vào quá trình chuyển đổi hướng tới các hệ thống thực phẩm có khả năng chống chịu và tái sinh. Đây là một phần trong định hướng chiến lược của tập đoàn nhằm tạo ra giá trị chung cho con người và hành tinh, đồng thời củng cố khả năng chống chịu dài hạn của hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp tái sinh, thu mua có trách nhiệm và truy xuất nguồn gốc, đồng thời kết nối khoa học, chính sách và kinh nghiệm thực tiễn. Chúng tôi mong muốn P-CRAFT sẽ giúp các đối tác đưa những giải pháp đã được kiểm chứng đến với nhiều nông dân hơn, từ đó có thể tạo ra thay đổi trên quy mô lớn.”

P-CRAFT sẽ đặt người sản xuất, đặc biệt là sự tham gia của nông hộ nhỏ, cộng đồng địa phương, phụ nữ và thanh niên ở vị trí quan trọng trong quá trình chuyển đổi. Thành công của sáng kiến không chỉ được đo bằng các cam kết, mà bằng những thay đổi trong thực tiễn: người sản xuất có khả năng thích ứng tốt hơn, các chuỗi giá trị minh bạch và bền vững hơn, các giải pháp hiệu quả được nhân rộng, nguồn lực được kết nối tốt hơn, đồng thời thiên nhiên được bảo vệ và phục hồi.

Nestlé Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đối tác của P-CRAFT, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn và năng lực chuyên môn vào nỗ lực chung. Thông qua sự kết nối giữa chính sách, khoa học, đầu tư, thị trường và kinh nghiệm từ thực địa, P-CRAFT hướng tới biến tham vọng thành hành động, để người nông dân phát triển sinh kế bền vững, chuỗi giá trị có khả năng chống chịu tốt hơn và sản xuất ngày càng hài hòa với thiên nhiên.