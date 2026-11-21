Ngày 19/11, tại Hà Nội, VSMCamp & CSMOSummit 2026 khai mạc với chủ đề “The Agentic Marketplace - Khi AI tham gia quyền lựa chọn”. Các phiên thảo luận trong ngày đầu tiên tập trung phân tích tác động của AI Agent đối với hành vi tiêu dùng, chiến lược thương hiệu, hoạt động Marketing & Sales và mô hình vận hành doanh nghiệp.

Chương trình gồm phiên toàn thể buổi sáng và ba chuỗi thảo luận chuyên sâu buổi chiều, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

AI thay đổi hành trình khách hàng và chiến lược thương hiệu

Một trong những nội dung đáng chú ý tại phiên khai mạc là cuộc đối thoại giữa ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CSMO Việt Nam, Chủ tịch Le Bros và Yên Lam AI Agent với chủ đề “Tác nhân mới trong hành trình khách hàng”.

Thông qua hoạt động tương tác trực tiếp, AI Agent được giới thiệu như một tác nhân tham gia vào trải nghiệm của khách hàng. Yên Lam, nhân vật AI của Tạp chí Đẹp, do IF Agent phát triển, đồng hành cùng người tham dự trong việc tra cứu lịch trình, thông tin diễn giả và các phiên thảo luận thông qua màn hình cảm ứng hoặc mã QR. Trải nghiệm AGENTIC: ME còn cho phép khách tham dự chụp ảnh, tạo tạp chí cá nhân.

Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch CSMO Việt Nam, Chủ tịch Le Bros.

Tại phiên toàn thể, ông Lê Quốc Vinh đưa ra số liệu cho thấy 94% người mua quyết định mua sản phẩm qua lựa chọn của AI, trong đó 59% mua những sản phẩm chưa từng sử dụng. Những con số này phản ánh vai trò ngày càng lớn của AI trong quá trình cân nhắc và lựa chọn sản phẩm.

Tuy nhiên, AI vẫn có những giới hạn trong việc thấu hiểu nhu cầu cá nhân. Tại phiên Customer Voice với chủ đề “Chuyện gì đang xảy ra, khi người tiêu dùng cũng sử dụng AI Agent?”, đạo diễn, nhà sản xuất Mai Thắm chia sẻ trải nghiệm sử dụng AI để tham khảo thông tin và giá cả khi mua sắm. Theo bà Thắm AI thường đưa ra nhiều lựa chọn, vừa tạo thuận lợi nhưng cũng khiến người dùng khó đưa ra quyết định.

Từ góc độ chiến lược thị trường, ông Nguyễn Trần Quang, CEO FutureOne Consulting, nhấn mạnh vai trò của năng lực tư duy và xác định vấn đề trong bối cảnh AI ngày càng giỏi đưa ra câu trả lời, giải pháp. Dẫn khảo sát 106 lãnh đạo cấp cao tại 91 tổ chức thuộc 17 quốc gia, ông cho biết 85% thừa nhận tổ chức còn hạn chế trong việc chẩn đoán vấn đề.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Sơn, Founder & Chairman Interloka Brand Agency, cho rằng thương hiệu cần xây dựng bản sắc rõ ràng, những giá trị khác biệt có thể kiểm chứng và duy trì kết nối con người để tạo dựng niềm tin trong kỷ nguyên AI.

Đối với hoạt động bán hàng B2B, ông Trịnh Xuân Pháp, Founder & CEO Nâng tầm dịch vụ PLC, dẫn số liệu cho thấy 55% người mua B2B bắt đầu tìm kiếm nhà cung cấp bằng AI, trong khi 80% cân nhắc tác động của quyết định mua đến uy tín nghề nghiệp. Điều này cho thấy bên cạnh công nghệ, sự thấu hiểu, khả năng đánh giá rủi ro và xây dựng niềm tin vẫn là những yếu tố quan trọng trong bán hàng.

Phiên toàn thể cũng đề cập yêu cầu hợp nhất Marketing, Sales và Service trong một hệ thống tăng trưởng có sự hỗ trợ của AI. Các đại diện Salesforce gồm ông Arjun Ganesh, bà Lê Phương Thi và ông Đinh Tuấn Việt phân tích vai trò của việc kết nối dữ liệu, quy trình và hoạt động tương tác khách hàng.

Ông Trịnh Xuân Pháp, Founder & CEO Nâng tầm dịch vụ PLC chia sẻ tại sự kiện.

Đáng chú ý, xu hướng SEO cũng được đặt trong bối cảnh thay đổi khi AI chuyển trọng tâm từ đường dẫn sang câu trả lời, từ lượt truy cập sang nội dung tổng hợp và từ xếp hạng sang lựa chọn. Theo đó, thương hiệu không chỉ cần được tìm thấy mà còn phải có thông tin đầy đủ, có cấu trúc và đáng tin cậy để được các hệ thống AI nhận diện, đề xuất.

Ba xu hướng định hình lại hoạt động doanh nghiệp

Trong buổi chiều, ba chuỗi thảo luận chuyên sâu gồm Track Olive, Track Lavender và Track Iris tập trung phân tích những thay đổi trong hành vi khách hàng, khả năng cạnh tranh của thương hiệu và mô hình vận hành doanh nghiệp.

Với chủ đề “From Search to Delegation - Từ tự tìm kiếm đến ủy quyền lựa chọn”, Track Olive tập trung vào xu hướng người tiêu dùng từng bước trao cho AI vai trò đánh giá, so sánh và đề xuất phương án mua sắm.

Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc cấp cao NielsenIQ Việt Nam, dẫn báo cáo NIQ Consumer Outlook: Guide to 2026, cho biết tại Mỹ, 58% người tiêu dùng thoải mái tiếp nhận gợi ý từ AI nhưng chỉ 40% sẵn sàng để AI quyết định mua hàng. Khoảng cách này cho thấy người tiêu dùng cởi mở với vai trò tư vấn của công nghệ nhưng vẫn thận trọng khi trao quyền quyết định.

Để thích ứng, bà giới thiệu mô hình NIQ CONTENT, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng dữ liệu sản phẩm đầy đủ, nhất quán, đáng tin cậy và có thể truy xuất nguồn gốc nhằm nâng cao khả năng được AI đề xuất chính xác.

Cùng với đó, ông Đào Trung Thành, chuyên gia tư vấn chiến lược AI và chuyển đổi số, đặt ra vấn đề về quyền hạn và trách nhiệm khi AI tham gia lựa chọn sản phẩm. Theo ông, kết quả của AI có thể chịu ảnh hưởng từ nguồn dữ liệu, lịch sử hội thoại và thiên lệch của nền tảng. Trách nhiệm pháp lý không thể chuyển giao cho AI mà vẫn thuộc về con người và các tổ chức liên quan.

Ở góc độ thương hiệu, ông Đinh Trần Tuấn Linh, CTO IF Agent, nhấn mạnh sự chuyển dịch từ những tuyên bố thương hiệu sang thông tin có thể xác thực. Khi AI tham gia đánh giá và lựa chọn, chất lượng, tính nhất quán và khả năng kiểm chứng của thông tin ngày càng trở nên quan trọng.

Trong khi đó, Track Lavender với chủ đề “From Visibility to Recommendation” tập trung vào khả năng để thương hiệu được các hệ thống AI nhận diện, hiểu đúng và đề xuất tới người tiêu dùng.

Ông Tuấn Nguyễn, CEO NetSpace, phân tích sự chuyển dịch từ hành vi tìm kiếm thông tin sang đặt câu hỏi trực tiếp cho AI. Theo đó, thương hiệu cần được xây dựng trên hai phương diện: Human-readable Brand, tức khả năng được con người nhận biết và tin tưởng; và Machine-readable Brand, tức hệ thống thông tin giúp AI nhận diện, diễn giải và đánh giá.

Ở khía cạnh xây dựng thương hiệu, bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Truyền thông GELEX Group, cho rằng lợi thế khác biệt phải đến từ những giá trị và trải nghiệm thực tế. Dẫn các trường hợp Volvo và Patagonia, bà nhấn mạnh việc hiện thực hóa lời hứa thương hiệu và xây dựng trải nghiệm khách hàng từ chính con người, văn hóa bên trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, bà Ngô Phương Thảo, CCO SEONGON, đề cập bài toán giúp thương hiệu xuất hiện trong các câu trả lời do AI tạo ra. Theo bà, sự chuyển dịch từ SEO sang GEO không phải là thay thế mà là mở rộng phạm vi cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp chuẩn hóa dữ liệu, duy trì thông tin nhất quán và tăng cường hiện diện trên các nguồn đáng tin cậy.

Nếu Track Olive và Lavender tập trung vào khách hàng, thị trường và thương hiệu, Track Iris với chủ đề “From Automation to Shared Agency” đi sâu vào việc tái cấu trúc hệ thống vận hành doanh nghiệp.

Các tham luận tập trung vào vai trò của dữ liệu, sự phối hợp giữa con người và AI, cũng như yêu cầu kết nối các hoạt động kinh doanh. Bà Đào Cẩm Thủy, giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, phân tích những hiệu ứng tâm lý tiêu dùng khi AI ngày càng có khả năng nhận diện và phản hồi tín hiệu khách hàng.

Ông Lê Công Thành, CEO InfoRe, đề cập sự hình thành mô hình xã hội “Người - Máy - Người”, trong đó AI không chỉ hỗ trợ công việc mà còn tham gia vào quá trình lựa chọn của khách hàng. Công nghệ này mở ra cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về thu hút sự chú ý, xây dựng cộng đồng và phát triển tài sản số.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Việt Đức, CEO Công ty Cổ phần Giải pháp Unica, cho rằng lợi thế cạnh tranh không nằm ở việc doanh nghiệp sở hữu mô hình AI đắt đỏ nhất, mà ở hạ tầng mở, dữ liệu sạch và kiến trúc làm chủ tự động hóa.

Ông đề xuất mô hình One Growth System, kết nối dữ liệu và các hoạt động Marketing, Sales, Customer Service trên một hồ sơ khách hàng thống nhất (Single Customer View), hướng tới vận hành đồng bộ và từng bước trao quyền quyết định cho AI.

Các phiên thảo luận tại Track Iris cũng mở rộng sang xu hướng chuyển từ những chiến dịch riêng lẻ sang tăng trưởng tích hợp, tái định nghĩa công thức phát triển khách hàng và xác định vai trò của con người trong hệ thống khi AI ngày càng đảm nhiệm nhiều công việc.

Doanh nghiệp cần thích ứng với thị trường có AI Agent

Các nội dung thảo luận trong ngày đầu tiên của VSMCamp & CSMOSummit 2026 cho thấy AI Agent không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ công việc mà đang tác động đến những hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, từ hành vi mua sắm, xây dựng thương hiệu đến tổ chức và vận hành hệ thống tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ khả năng ứng dụng công nghệ mà còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, mức độ tin cậy của thương hiệu và năng lực phối hợp giữa con người với các tác nhân thông minh.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Networking Party diễn ra cuối ngày 19/11 tạo không gian để diễn giả, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, mở rộng kết nối và cơ hội hợp tác.

Tiếp nối chương trình ngày đầu tiên, CSMOSummit 2026 diễn ra ngày 20/11 tập trung vào các yêu cầu chuyển đổi ở cấp độ lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp. Các chủ đề như xây dựng doanh nghiệp AI-Native, Agentic Commerce, tái cấu trúc hệ thống tăng trưởng và xác định giới hạn quyền hành động của AI tiếp tục được đưa ra thảo luận.