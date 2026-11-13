Điện tử tiêu dùng
Văn phòng

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Hồng Nhung
Hồng Nhung
10:10 | 13/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Điểm cốt lõi là Zenbook 14 (2026) tiếp tục theo đuổi một triết lý đơn giản, đó là thiết kế tốt không phải là thêm nhiều thứ, mà là tinh chỉnh những yếu tố thực sự quan trọng và cần thiết đối với người dùng.
ASUS giới thiệu thế hệ Zenbook mới, mạnh mẽ hơn, thân thiện hơn ASUS giới thiệu thế hệ Zenbook mới, mạnh mẽ hơn, thân thiện hơn
Zenbook 14 OLED thế hệ mới: xu hướng mới với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo Zenbook 14 OLED thế hệ mới: xu hướng mới với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo
Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp? Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?
Tóm lược nhanh ASUS Zenbook 14 (2026)

Thiết kế: mỏng, nhẹ

Trọng lượng: chỉ từ 1.1kg

Đậm chất riêng: Nắp máy Ceraluminum™ với những sắc màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Vi xử lý: Intel Core Ultra 9 386H/ Intel Core Ultra 7 355/ Intel Core Ultra 5 325/ Qualcomm Snapdragon X X1-26-100

Công suất tối đa: Tối đa 35W

Bộ nhớ: 16GB LPDDR5x (UX3480QA) và Tối đa 24GB LPDDR5x (UX3480AA)

Lưu trữ: 512GB PCIe SSD (UX3480QA) và 512GB PCIe SSD (UX3480AA)

Hệ điều hành: Windows 11 Home

Màn hình: 14 inch, tỷ lệ 16:10, tấm nền ASUS OLED FHD, 60Hz (UX3480QA) và 14 inch, tỷ lệ 16:10, tấm nền Lumina OLED 3K, 120Hz (UX3480AA)
ASUS Zenbook 14 (2026) mới: lời đáp cho thương hiệu số 1 thị trường laptop windows cao cấp
ASUS Zenbook 14 (2026)

Cụ thể trên Zenbook 14 (2026), ASUS đã mang đến rất nhiều tùy chọn, từ vi xử lý AMD (UX3480KA), Intel® (UX3480AA) hoặc Snapdragon® (UX3480QA) đi cùng với nghệ thuật chế tác Ceraluminum™ độc bản của Zenbook, người dùng sẽ có được một chiếc laptop không chỉ mạnh mẽ mà còn có sắc màu nổi bật, hiệu năng ấn tượng cùng với sự hỗ trợ của AI để mang đến trải nghiệm có thể đáp ứng mọi nhu cầu.

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook nắm giữ đến 53% thị phần laptop Windows cao cấp?
ASUS Zenbook 14 (2026) sở hữu thiết kế hiện đại, đậm chất riêng

Thiết kế hiện đại, đậm chất riêng

Hướng đến người dùng hiện đại, ASUS Zenbook 14 không chỉ cân bằng giữa nghệ thuật chế tác cao cấp và khả năng di động nhẹ nhàng, linh hoạt, mà còn đậm chất cá tính dù là người làm việc văn phòng, nhà sáng tạo nội dung hay học sinh sinh viên cần một thiết bị cao cấp để đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc, kết nối và di động mọi lúc mọi nơi.

Với trọng lượng chỉ từ 1,1 kg, đi cùng khung máy kim loại nguyên khối bền bỉ, ASUS Zenbook 14 dễ dàng đồng hành cùng người dùng trong mọi hành trình.

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook nắm giữ đến 53% thị phần laptop Windows cao cấp?
Nắp máy được chế tác từ Ceraluminum độc quyền của Zenbook

Nắp máy được chế tác từ Ceraluminum độc quyền của Zenbook, vật liệu công nghệ cao mang đến độ bền vượt trội cùng cảm giác chạm đặc trưng tựa gốm.

Máy có hai phiên bản màu sắc tươi mới là Hồng San Hô được lấy cảm hứng từ những bãi cát hồng nổi tiếng của Indonesia, tạo cảm giác tươi sáng và nổi bật, và Băng Bắc Cực, gợi liên tưởng đến vẻ trong trẻo, thanh bình của những miền băng tuyết, phù hợp với người yêu thích sự tinh tế và nhẹ nhàng.

Thiết kế chống trầy xước, hạn chế bám dấu vân tay và chống lại những hao mòn trong quá trình sử dụng hằng ngày từ Ceraluminum đã biến Zenbook 14 từ một công cụ phục vụ công việc thành món đồ công nghệ thời thượng mà người dùng thực sự yêu thích mang theo và sử dụng mỗi ngày.

ASUS Zenbook 14 (2026) mới: lời đáp cho thương hiệu số 1 thị trường laptop windows cao cấp
Là cỗ máy đa nhiệm, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng

Là cỗ máy đa nhiệm, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, chính vì thế ASUS Zenbook 14 (2026) có thể đạt đến 18 giờ lướt web liên tục, trên 30 giờ phát video (đối với UX3480QA) và 29 giờ (đối với UX3480AA).

Cả hai được bán kèm bộ sạc USB-C 68W nhỏ gọn, dùng chung được cho điện thoại và máy tính bảng, cùng tốc độ sạc đạt 50% viên pin trong 30 phút (với UX3480QA) và 60% viên pin trong 49 phút sạc (với UX3480AA). Ở chế độ Battery Care trong MyASUS còn cho phép giới hạn mức sạc ở 60%, 80% hoặc 100% để kéo dài tuổi thọ pin.

ASUS Zenbook 14 (2026) mới: lời đáp cho thương hiệu số 1 thị trường laptop windows cao cấp
ASUS Zenbook 14 (2026) mới: lời đáp cho thương hiệu số 1 thị trường laptop windows cao cấp

ASUS Zenbook 14 mang 3 lựa chọn về cấu hình với nhiều nền tảng vi xử lý, được tích hợp AI hàng đầu

Đa dạng lựa chọn cấu hình, phù hợp mọi nhu cầu

ASUS Zenbook 14 mang 3 lựa chọn về cấu hình với nhiều nền tảng vi xử lý, được tích hợp AI hàng đầu. Đó là:

Zenbook 14 UX3480KA: trang bị vi xử lý lên đến AMD Ryzen™ AI 7 345 với NPU đạt 50 TOPS

Zenbook 14 UX3480AA: trang bị vi xử lý lên đến Intel Core™ Ultra 9 Series 3 với NPU đạt 50 TOPS

Zenbook 14 UX3480QA: trang bị vi xử lý Snapdragon X với NPU đạt 45 TOPS

ASUS Zenbook 14 (2026) mới: lời đáp cho thương hiệu số 1 thị trường laptop windows cao cấp
Dù ở lựa chọn nào thì ASUS Zenbook 14 (2026) cũng được thiết kế cho hiệu năng mượt mà và ổn định

Ở mỗi phiên bản đều được thiết kế để có thể hỗ trợ thế hệ trải nghiệm mới với AI, giúp người dùng duyệt web, sáng tạo nội dung, cộng tác và thực hiện đa nhiệm hiệu quả hơn. Từ các công cụ hỗ trợ năng suất bằng AI, tìm kiếm thông minh, sáng tạo nội dung đến những trải nghiệm Copilot+ PC trên các phiên bản được hỗ trợ, Zenbook 14 đưa sức mạnh AI vào các tác vụ hằng ngày.

Dù ở lựa chọn nào thì ASUS Zenbook 14 (2026) cũng được thiết kế cho hiệu năng mượt mà và ổn định trong thời gian dài, hệ thống tản nhiệt được nâng cấp với quạt lớn hơn và luồng khí được tối ưu, giúp đưa nhiệt ra khỏi máy hiệu quả hơn, duy trì khả năng vận hành êm ái và thoải mái suốt ngày dài.

Khả năng bảo vệ chống bụi được bổ sung giúp duy trì hiệu suất hoạt động ổn định, trong khi hệ thống hỗ trợ TDP lên đến 35W, tăng 25% so với thế hệ trước.

ASUS Zenbook 14 (2026) mới: lời đáp cho thương hiệu số 1 thị trường laptop windows cao cấp
ASUS Zenbook 14 (2026) sở hữu sắc màu thời thượng

Thiết kế chạm đến cảm xúc, đi cùng sắc màu thời thượng

Được phát triển dựa trên triết lý đơn giản, đó là công nghệ tốt nhất nên mang đến trải nghiệm tự nhiên và dễ dàng. Chính vì thế ASUS Zenbook 14 (2026) sở hữu màn hình ASUS OLED lên đến 3K 120Hz sống động với tỷ lệ khung hình rộng 16:10 cùng tỷ lệ màn hình trên thân máy lên đến 89%, mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn để người dùng tập trung, sáng tạo và tận hưởng nội dung.

Đi cùng với đó là hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos™ mang đến âm thanh sống động, trong khi bàn di chuột cảm ứng hỗ trợ thao tác thông minh với kích thước lớn hơn, tạo nên trải nghiệm tương tác trực quan và thuận tiện hơn.

ASUS Zenbook 14 (2026) mới: lời đáp cho thương hiệu số 1 thị trường laptop windows cao cấp
ASUS Zenbook 14 (2026) mới: lời đáp cho thương hiệu số 1 thị trường laptop windows cao cấp

Ở mọi phiên bản, ASUS Zenbook 14 (2026) đều được trang bị hệ thống cổng I/O đa dạng

Và để đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt khi di chuyển, mọi phiên bản ASUS Zenbook 14 (2026) đều được trang bị hệ thống cổng I/O đa dạng, bao gồm USB-C, USB Type-A, HDMI® và jack âm thanh kết hợp, giúp người dùng dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi.

Trong khi đó, camera tích hợp AI cùng Windows Studio Effects, chế độ nhận diện khuôn mặt Windows Hello và tính năng bảo mật Microsoft Pluton… góp phần mang đến trải nghiệm sử dụng liền mạch và an toàn hơn.

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook nắm giữ đến 53% thị phần laptop Windows cao cấp?
Cùng nhiều trải nghiệm Google AI

Cùng nhiều trải nghiệm Google AI

Trong đó người dùng ASUS Zenbook 14 (2026) sẽ có được 3 tháng trải nghiệm Google AI Pro miễn phí. Để kích hoạt phần quà tặng này, khách hàng cần cập nhật qua ứng dụng MyASUS, từ đó người dung có thể truy cập mở rộng vào các mô hình Gemini mạnh mẽ nhất của Google cùng hạn mức sử dụng cao hơn trên nhiều công cụ Google AI, hỗ trợ các nhu cầu sáng tạo nội dung, nghiên cứu và công việc chuyên nghiệp nâng cao.

Gói dịch vụ cũng bao gồm 5 TB dung lượng lưu trữ đám mây, mang đến không gian rộng rãi hơn để lưu trữ tài liệu, hình ảnh, video và các dự án sáng tạo.

ASUS Zenbook 14 (2026) chính thức lên kệ từ 12/11/2026 với nhiều lựa chọn cấu hình:

ASUS Zenbook UX3480

Bộ xử lý

RAM

SSD

Giá bán (VND)

UX3480

Snapdragon X

16GB

512GB

34,990,000 VND

UX3480

Intel Core Ultra 5 325

16GB

512GB

39,990,000 VND

UX3480

AMD Ryzen AI 7 345

16GB

512GB

37,990,000 VND

UX3480

Intel Core Ultra 7 355

24GB

512GB

46,990,000 VND

UX3480

Intel Core Ultra 9 386H

24GB

512GB

50,990,000 VND
ASUS ASUS Zenbook 14 (2026) laptop cao cấp laptop windows cao cấp

Bài liên quan

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

Điều gì đã giúp ASUS Zenbook chiếm giữ 53% thị phần laptop Windows cao cấp?

Cận cảnh chiếc laptop trị giá gần 200 triệu đồng của ASUS

Cận cảnh chiếc laptop trị giá gần 200 triệu đồng của ASUS

ASUS tặng 3 tháng Google AI cho khách hàng sở hữu laptop ASUS & ROG

ASUS tặng 3 tháng Google AI cho khách hàng sở hữu laptop ASUS & ROG

Có thể bạn quan tâm

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Văn phòng
Theo đó, Amber CB500 PRO mới của Biwin đạt chứng nhận VPG1600, tốc độ đọc lên tới 3.750 MB/giây và dung lượng tối đa 1.280 GB.
Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Văn phòng
Theo đại diện Motorola, thế hệ máy tính bảng Moto Pad đầu tiên sẽ bao gồm ba thiết bị: Moto Pad 70 Pro, Moto Pad 70 và Moto Pad 60 Neo.
Ghi nhận lượng người dùng tăng gấp 3 lần, Plaud chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Ghi nhận lượng người dùng tăng gấp 3 lần, Plaud chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Thị trường
Trao đổi với báo chí, đại diện hãng cho biết, với lượng người dùng tăng gấp 3 lần năm trước, Plaud đặt mục tiêu đạt hơn một triệu người dùng tại Việt Nam vào năm 2030.
Samsung Galaxy Tab S12 Series: dòng tablet cao cấp mới, bứt phá giới hạn sáng tạo

Samsung Galaxy Tab S12 Series: dòng tablet cao cấp mới, bứt phá giới hạn sáng tạo

Văn phòng
Đó là nhờ thiết kế siêu mỏng, bền bỉ, cùng hiệu năng đỉnh cao xuyên suốt ngày dài, thời lượng pin ấn tượng và Galaxy AI mới nhất, Galaxy Tab S12 series sẽ cùng người dùng chinh phục mọi giới hạn.
Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Văn phòng
Honor Pad V9 mang dáng dấp một trạm làm việc di động thu nhỏ, nhưng khoảng cách giữa "gần như laptop" và "thực sự thay laptop" vẫn còn vài điểm đáng nhắc tới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
34°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Khánh Hòa

31°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
32°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 37°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16926 17197 17771
CAD 17471 17744 18359
CHF 30079 30453 31111
CNY 0 3806 3901
EUR 27763 27977 29054
GBP 33158 33544 34485
HKD 0 3141 3343
JPY 153 157 164
KRW 0 18 20
NZD 0 13915 14505
SGD 19414 19694 20262
THB 674 737 790
USD (1,2) 25407 0 0
USD (5,10,20) 25444 0 0
USD (50,100) 25472 25485 25850
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,477 25,477 25,857
USD(1-2-5) 24,458 - -
USD(10-20) 24,458 - -
EUR 27,826 27,848 29,218
JPY 156.05 156.33 165.83
GBP 33,353 33,443 34,602
AUD 17,149 17,211 17,867
CAD 17,660 17,717 18,377
CHF 30,320 30,414 31,338
SGD 19,536 19,597 20,369
CNY - 3,772 3,918
HKD 3,205 3,215 3,351
KRW 17.76 18.52 20.15
THB 722.64 731.57 783.45
NZD 13,918 14,047 14,472
SEK - 2,517 2,607
DKK - 3,732 3,865
NOK - 2,638 2,733
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,870.85 - 6,629.4
TWD 705.41 - 854.77
SAR - 6,720.51 7,081.06
KWD - 80,912 86,113
AED - 6,735 7,258
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,460 25,490 25,870
EUR 27,807 27,947 29,180
GBP 33,344 33,512 34,546
HKD 3,200 3,219 3,338
CHF 30,186 30,338 31,285
JPY 155.92 157.49 165.47
AUD 17,110 17,231 17,826
SGD 19,512 19,689 20,287
THB 726 741 778
CAD 17,637 17,761 18,358
NZD 13,984 14,541
KRW 18.58 20.57
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25490 25490 25870
AUD 17106 17206 18132
CAD 17652 17752 18766
CHF 30312 30342 31926
CNY 3789 3814 3949.1
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27929 27959 29684
GBP 33465 33515 35283
HKD 0 3300 0
JPY 157.13 157.63 168.17
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14027 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19568 19698 20423
THB 0 701.7 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13600000 13600000 13950000
SBJ 12000000 12000000 13950000
Cập nhật: 13/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,372 25,492 25,790
USD20 25,342 25,492 25,790
USD1 25,322 25,492 25,790
AUD 17,066 17,216 18,384
EUR 27,727 27,827 29,484
CAD 17,597 17,697 19,004
SGD 19,644 19,794 20,350
JPY 157.43 158.93 164.49
GBP 33,364 33,514 34,950
XAU 13,498,000 0 13,802,000
CNY 0 3,767 0
THB 0 738 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/11/2026 14:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Alice Huang có quan hệ kinh doanh gì với đối thủ lớn nhất của Nvidia?

Alice Huang có quan hệ kinh doanh gì với đối thủ lớn nhất của Nvidia?

Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
FPT Telecom sắp trả cổ tức 20% và tăng vốn 15%

FPT Telecom sắp trả cổ tức 20% và tăng vốn 15%

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Applied Materials lập kỷ lục doanh thu quý 10,41 tỷ USD

Applied Materials lập kỷ lục doanh thu quý 10,41 tỷ USD

Lite-On khánh thành giai đoạn 1 nhà máy điện tử tại Quảng Ninh

Lite-On khánh thành giai đoạn 1 nhà máy điện tử tại Quảng Ninh

PV Power nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên 4.973 tỷ đồng

PV Power nâng mục tiêu lợi nhuận năm 2026 lên 4.973 tỷ đồng

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026