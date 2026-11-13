ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Tóm lược nhanh ASUS Zenbook 14 (2026) Thiết kế: mỏng, nhẹ Trọng lượng: chỉ từ 1.1kg Đậm chất riêng: Nắp máy Ceraluminum™ với những sắc màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên Vi xử lý: Intel Core Ultra 9 386H/ Intel Core Ultra 7 355/ Intel Core Ultra 5 325/ Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 Công suất tối đa: Tối đa 35W Bộ nhớ: 16GB LPDDR5x (UX3480QA) và Tối đa 24GB LPDDR5x (UX3480AA) Lưu trữ: 512GB PCIe SSD (UX3480QA) và 512GB PCIe SSD (UX3480AA) Hệ điều hành: Windows 11 Home Màn hình: 14 inch, tỷ lệ 16:10, tấm nền ASUS OLED FHD, 60Hz (UX3480QA) và 14 inch, tỷ lệ 16:10, tấm nền Lumina OLED 3K, 120Hz (UX3480AA)

ASUS Zenbook 14 (2026)

Cụ thể trên Zenbook 14 (2026), ASUS đã mang đến rất nhiều tùy chọn, từ vi xử lý AMD (UX3480KA), Intel® (UX3480AA) hoặc Snapdragon® (UX3480QA) đi cùng với nghệ thuật chế tác Ceraluminum™ độc bản của Zenbook, người dùng sẽ có được một chiếc laptop không chỉ mạnh mẽ mà còn có sắc màu nổi bật, hiệu năng ấn tượng cùng với sự hỗ trợ của AI để mang đến trải nghiệm có thể đáp ứng mọi nhu cầu.

ASUS Zenbook 14 (2026) sở hữu thiết kế hiện đại, đậm chất riêng

Thiết kế hiện đại, đậm chất riêng

Hướng đến người dùng hiện đại, ASUS Zenbook 14 không chỉ cân bằng giữa nghệ thuật chế tác cao cấp và khả năng di động nhẹ nhàng, linh hoạt, mà còn đậm chất cá tính dù là người làm việc văn phòng, nhà sáng tạo nội dung hay học sinh sinh viên cần một thiết bị cao cấp để đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc, kết nối và di động mọi lúc mọi nơi.

Với trọng lượng chỉ từ 1,1 kg, đi cùng khung máy kim loại nguyên khối bền bỉ, ASUS Zenbook 14 dễ dàng đồng hành cùng người dùng trong mọi hành trình.

Nắp máy được chế tác từ Ceraluminum độc quyền của Zenbook

Nắp máy được chế tác từ Ceraluminum độc quyền của Zenbook, vật liệu công nghệ cao mang đến độ bền vượt trội cùng cảm giác chạm đặc trưng tựa gốm.

Máy có hai phiên bản màu sắc tươi mới là Hồng San Hô được lấy cảm hứng từ những bãi cát hồng nổi tiếng của Indonesia, tạo cảm giác tươi sáng và nổi bật, và Băng Bắc Cực, gợi liên tưởng đến vẻ trong trẻo, thanh bình của những miền băng tuyết, phù hợp với người yêu thích sự tinh tế và nhẹ nhàng.

Thiết kế chống trầy xước, hạn chế bám dấu vân tay và chống lại những hao mòn trong quá trình sử dụng hằng ngày từ Ceraluminum đã biến Zenbook 14 từ một công cụ phục vụ công việc thành món đồ công nghệ thời thượng mà người dùng thực sự yêu thích mang theo và sử dụng mỗi ngày.

Là cỗ máy đa nhiệm, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng

Là cỗ máy đa nhiệm, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, chính vì thế ASUS Zenbook 14 (2026) có thể đạt đến 18 giờ lướt web liên tục, trên 30 giờ phát video (đối với UX3480QA) và 29 giờ (đối với UX3480AA).

Cả hai được bán kèm bộ sạc USB-C 68W nhỏ gọn, dùng chung được cho điện thoại và máy tính bảng, cùng tốc độ sạc đạt 50% viên pin trong 30 phút (với UX3480QA) và 60% viên pin trong 49 phút sạc (với UX3480AA). Ở chế độ Battery Care trong MyASUS còn cho phép giới hạn mức sạc ở 60%, 80% hoặc 100% để kéo dài tuổi thọ pin.

ASUS Zenbook 14 mang 3 lựa chọn về cấu hình với nhiều nền tảng vi xử lý, được tích hợp AI hàng đầu

Đa dạng lựa chọn cấu hình, phù hợp mọi nhu cầu

ASUS Zenbook 14 mang 3 lựa chọn về cấu hình với nhiều nền tảng vi xử lý, được tích hợp AI hàng đầu. Đó là:

Zenbook 14 UX3480KA: trang bị vi xử lý lên đến AMD Ryzen™ AI 7 345 với NPU đạt 50 TOPS

Zenbook 14 UX3480AA: trang bị vi xử lý lên đến Intel Core™ Ultra 9 Series 3 với NPU đạt 50 TOPS

Zenbook 14 UX3480QA: trang bị vi xử lý Snapdragon X với NPU đạt 45 TOPS

Dù ở lựa chọn nào thì ASUS Zenbook 14 (2026) cũng được thiết kế cho hiệu năng mượt mà và ổn định

Ở mỗi phiên bản đều được thiết kế để có thể hỗ trợ thế hệ trải nghiệm mới với AI, giúp người dùng duyệt web, sáng tạo nội dung, cộng tác và thực hiện đa nhiệm hiệu quả hơn. Từ các công cụ hỗ trợ năng suất bằng AI, tìm kiếm thông minh, sáng tạo nội dung đến những trải nghiệm Copilot+ PC trên các phiên bản được hỗ trợ, Zenbook 14 đưa sức mạnh AI vào các tác vụ hằng ngày.

Dù ở lựa chọn nào thì ASUS Zenbook 14 (2026) cũng được thiết kế cho hiệu năng mượt mà và ổn định trong thời gian dài, hệ thống tản nhiệt được nâng cấp với quạt lớn hơn và luồng khí được tối ưu, giúp đưa nhiệt ra khỏi máy hiệu quả hơn, duy trì khả năng vận hành êm ái và thoải mái suốt ngày dài.

Khả năng bảo vệ chống bụi được bổ sung giúp duy trì hiệu suất hoạt động ổn định, trong khi hệ thống hỗ trợ TDP lên đến 35W, tăng 25% so với thế hệ trước.

ASUS Zenbook 14 (2026) sở hữu sắc màu thời thượng

Thiết kế chạm đến cảm xúc, đi cùng sắc màu thời thượng

Được phát triển dựa trên triết lý đơn giản, đó là công nghệ tốt nhất nên mang đến trải nghiệm tự nhiên và dễ dàng. Chính vì thế ASUS Zenbook 14 (2026) sở hữu màn hình ASUS OLED lên đến 3K 120Hz sống động với tỷ lệ khung hình rộng 16:10 cùng tỷ lệ màn hình trên thân máy lên đến 89%, mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn để người dùng tập trung, sáng tạo và tận hưởng nội dung.

Đi cùng với đó là hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos™ mang đến âm thanh sống động, trong khi bàn di chuột cảm ứng hỗ trợ thao tác thông minh với kích thước lớn hơn, tạo nên trải nghiệm tương tác trực quan và thuận tiện hơn.

Ở mọi phiên bản, ASUS Zenbook 14 (2026) đều được trang bị hệ thống cổng I/O đa dạng

Và để đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt khi di chuyển, mọi phiên bản ASUS Zenbook 14 (2026) đều được trang bị hệ thống cổng I/O đa dạng, bao gồm USB-C, USB Type-A, HDMI® và jack âm thanh kết hợp, giúp người dùng dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi.

Trong khi đó, camera tích hợp AI cùng Windows Studio Effects, chế độ nhận diện khuôn mặt Windows Hello và tính năng bảo mật Microsoft Pluton… góp phần mang đến trải nghiệm sử dụng liền mạch và an toàn hơn.

Cùng nhiều trải nghiệm Google AI

Cùng nhiều trải nghiệm Google AI

Trong đó người dùng ASUS Zenbook 14 (2026) sẽ có được 3 tháng trải nghiệm Google AI Pro miễn phí. Để kích hoạt phần quà tặng này, khách hàng cần cập nhật qua ứng dụng MyASUS, từ đó người dung có thể truy cập mở rộng vào các mô hình Gemini mạnh mẽ nhất của Google cùng hạn mức sử dụng cao hơn trên nhiều công cụ Google AI, hỗ trợ các nhu cầu sáng tạo nội dung, nghiên cứu và công việc chuyên nghiệp nâng cao.

Gói dịch vụ cũng bao gồm 5 TB dung lượng lưu trữ đám mây, mang đến không gian rộng rãi hơn để lưu trữ tài liệu, hình ảnh, video và các dự án sáng tạo.

ASUS Zenbook 14 (2026) chính thức lên kệ từ 12/11/2026 với nhiều lựa chọn cấu hình: