Công nghệ số
Bảo mật

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Anh Thái
Anh Thái
15:45 | 12/11/2026
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Kết quả của cuộc tấn công giả lập vừa được Cisco công bố đã cho thấy các giải pháp kiểm thử và giám sát tác nhân AI của Cisco AI Defense, Splunk và Cisco IQ.
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Đây cũng chính là bài test dành cho Claude Mythos khi được Cisco tích hợp vào Cisco AI Defense, nhằm hỗ trợ kiểm thử bảo mật các ứng dụng và tác nhân AI. Kết quả này có sự hỗ trợ của Splunk Agent Observability và Cisco IQ để mang đến các giải pháp giúp doanh nghiệp bảo mật, giám sát và quản trị tác nhân AI nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Chia sẻ về kết quả kiểm thử này, ông Jeetu Patel, Chủ tịch kiêm Giám đốc Sản phẩm của Cisco, cho biết: “Doanh nghiệp không thể mở rộng quy mô những hệ thống mà họ không thể bảo mật, quản trị hay giám sát. Bằng cách kết hợp các giải pháp bảo vệ AI thời gian thực với khả năng kiểm soát chất lượng tác nhân AI ở tốc độ máy, chúng tôi đang xây dựng một quy trình kiểm soát liên tục. Qua đó, doanh nghiệp vừa bảo vệ tác nhân AI trước nguy cơ bị xâm nhập, vừa đảm bảo mỗi token được sử dụng đều tạo ra giá trị kinh doanh có thể đo lường”.

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI
Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Theo một báo cáo nghiên cứu toàn cầu do Splunk công bố mới đây thì 81% chuyên gia vận hành CNTT (ITOps) và kỹ thuật cho biết cần tăng cường phối hợp giữa đội ngũ an ninh mạng và đội ngũ giám sát hệ thống (observability), trong bối cảnh các tác nhân AI ngày càng được sử dụng rộng rãi và kết nối với những công cụ phức tạp cùng dữ liệu nhạy cảm. Các cải tiến của Splunk và AI Defense sẽ giúp những lãnh đạo bộ phận an ninh mạng theo dõi chi phí sử dụng token, đánh giá hiệu quả công cụ và thực hiện kiểm thử bảo mật chuyên biệt đối với các tác nhân AI có năng lực cao.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2025, Cisco AI Defense đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng phát hiện các lỗ hổng nghiêm trọng trong mô hình, ứng dụng và tác nhân AI trước khi đưa vào vận hành thực tế. Khung kiểm thử bảo mật AI thích ứng cho phép đội ngũ an ninh mạng xây dựng các kịch bản tấn công nhiều bước, tùy chỉnh theo từng hệ thống để phát hiện rủi ro. Việc tích hợp Claude Mythos sẽ giúp nâng cao khả năng lập luận, xây dựng phương án kiểm thử và xác định các phương thức tấn công phù hợp với từng hệ thống.

Từ các mô hình AI tiên phong đó có thể thực hiện những tác vụ an ninh mạng phức tạp, chẳng hạn như xây dựng chiến lược kiểm thử tấn công mô phỏng. Tuy nhiên, năng lực này cũng có thể bị các đối tượng tấn công khai thác.

Để triển khai tác nhân AI trên quy mô lớn, doanh nghiệp cần theo dõi đồng thời chi phí, hiệu quả hoạt động và chất lượng của từng tác nhân theo thời gian thực.

Và để đáp ứng nhu cầu này, Cisco đã tiếp tục nâng cấp Splunk Agent Observability với ba tính năng chính:

Tokenomics: Giải pháp quản trị chi phí AI sẽ sớm có mặt trên AWS Marketplace, giúp doanh nghiệp đối chiếu chi phí sử dụng của từng tác nhân AI với chất lượng và hiệu quả công việc. Giải pháp sử dụng dữ liệu từ Amazon Bedrock và Amazon CloudWatch để cung cấp cái nhìn tổng thể về hiệu quả đầu tư (ROI))của AI. Đây là bước phát triển tiếp theo của tính năng theo dõi và phân bổ chi phí token được Cisco công bố tại sự kiện.conf26, hỗ trợ theo dõi chi phí trên các tác nhân AI và công cụ lập trình như Claude Code, Codex và Cursor.

Các mô hình đánh giá Eval-G1: Splunk Agent Observability cho phép chuyển đổi dữ liệu truy vết hoạt động của tác nhân AI và phản hồi từ chuyên gia thành các mô hình ngôn ngữ nhỏ để đánh giá và kiểm soát chất lượng. Các mô hình này có chi phí vận hành thấp hơn tới 98% so với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thương mại. Thế hệ Eval-G1 mới cũng cho tốc độ phản hồi nhanh hơn 2,5 lần so với LLM truyền thống, đồng thời hỗ trợ kiểm soát tác nhân AI theo thời gian thực với độ chính xác cao.

Công cụ Evaluation Tuner: Cho phép doanh nghiệp sử dụng dữ liệu truy vết hoạt động của tác nhân AI và phản hồi từ chuyên gia trong lĩnh vực((Subject Matter Experts – SME) để tinh chỉnh các mô hình đánh giá. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể duy trì tiêu chuẩn chất lượng và định hướng hoạt động của tác nhân AI ở tốc độ máy.

Tính năng kiểm thử bảo mật thích ứng với Claude Mythos sẽ sớm được cung cấp cho một số doanh nghiệp được chọn lọc Tokenomics dự kiến triển khai bản dùng thử giới hạn vào tháng 12/2026 và chính thức phổ biến rộng rãi vào đầu năm 2027 trên AWS Marketplace.

Các mô hình đánh giá và công cụ Evaluation Tuner sẽ được chia sẻ tới người dùng từ tháng 11/2026 này.

Cisco cũng đưa ra cảnh báo, bên cạnh việc phát hiện lỗ hổng, doanh nghiệp cần đẩy nhanh quá trình khắc phục rủi ro trên toàn bộ hệ thống CNTT. Trong đó, Cisco IQ giúp xác định các lỗ hổng nghiêm trọng, trong khi hệ sinh thái đối tác và đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp của Cisco sẽ hỗ trợ chuyển những thông tin này thành hành động cụ thể.

Các đối tác sẽ hỗ trợ khắc phục rủi ro trên quy mô lớn và hiện đại hóa hạ tầng, trong khi đội ngũ dịch vụ của Cisco sẽ cung cấp chuyên môn để đưa các giải pháp mới vào thực tiễn. Sự phối hợp này giúp doanh nghiệp đơn giản hóa hoạt động vận hành và chuẩn bị hạ tầng CNTT cho kỷ nguyên AI.

“AI đang rút ngắn khoảng thời gian doanh nghiệp có để ứng phó với các mối đe dọa. Việc biết hệ thống đang tồn tại những lỗ hổng nào chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp có thể hành động để xử lý chúng. Việc tích hợp dữ liệu về lỗ hổng bảo mật từ Cisco IQ vào Cisco Data Fabric vận hành trên nền tảng Splunk giúp chuyên gia phân tích có được thông tin cần thiết ngay trong quá trình điều tra, từ đó xác định hướng xử lý phù hợp. Cùng với các đối tác và đội ngũ Professional Services, chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuyển từ việc phát hiện rủi ro sang chủ động giảm thiểu rủi ro”. Bà Liz Centoni, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng của Cisco, chia sẻ.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp bảo mật và giám sát doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI của Cisco xem thêm tại cisco.com/go/ai-defense.

cisco giả lập các cuộc tấn công giám sát tác nhân AI Cisco AI Defense Splunk Cisco IQ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 12/11/2026 17:45
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