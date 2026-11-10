Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Phạm Anh
Phạm Anh
15:36 | 10/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đây là một phần trong dự án “Sống thông minh cùng AI - Khi công nghệ biết quan tâm” do Công ty Điện tử Samsung Việt Nam kết hợp cùng Tập đoàn Dịch vụ Khách sạn và Phong cách sống tích hợp KiN Hotel Group triển khai.
Samsung mang tầm nhìn “AI Home” đến 'Welcome to Bespoke AI' The Brief 2026: Samsung ra mắt thiết bị gia dụng tích hợp AI cho gia đình và doanh nghiệp Cách Samsung thúc đẩy tăng trưởng với thiết bị gia dụng kỹ thuật số

Dự án này sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm AI Living trong không gian gần gũi với sinh hoạt thực tế của gia đình Việt.

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander
Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Cụ thể, từ ngày 09/11 đến hết ngày 31/12/2026, khách lưu trú tại KiN Wander có thể trải nghiệm các thiết bị Samsung được kết nối thông qua SmartThings trong môi trường sinh hoạt thực tế, thay vì chỉ tìm hiểu công nghệ qua những trải nghiệm ngắn tại showroom.

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander
Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander
Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Trong thời gian lưu trú tại KiN Wander, khách hàng sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các thiết bị trong hệ sinh thái SmartThings

Theo đó, trong thời gian lưu trú tại KiN Wander, khách hàng sẽ có cơ hội trực tiếp khám phá cách các thiết bị hỗ trợ hoạt động thường ngày, từ giải trí, giặt giũ đến quản lý thiết bị trong nhà.

Với triết lý “Warmth of Kinship” (Sự ấm áp của tình thân) định hướng cách KiN Hotel Group khi xây dựng trải nghiệm lưu trú, KiN Wander không chỉ mang đến những căn hộ ấm cúng trong các khu phố yên tĩnh, nơi khách lưu trú dài ngày có thể sống theo nhịp riêng, hòa vào đời sống địa phương và cảm thấy thân thuộc như ở nhà. Mà tại đây, KiN Hotel Group đã hợp tác với Samsung để đưa công nghệ vào những tiện nghi hằng ngày, giúp kỳ lưu trú thêm thuận tiện để khách dành nhiều thời gian hơn bên những người thân yêu.

Qua đó, KiN Wander mang đến trải nghiệm như ở ngôi nhà thứ hai, nơi tiện nghi thông minh đi cùng cảm giác ấm áp, thân thuộc. Đây cũng là bước tiếp nối trong định hướng ứng dụng công nghệ vào vận hành khách sạn và nâng cao trải nghiệm lưu trú của KiN Hotel Group.

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander
Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Dự án “Sống thông minh cùng AI - Khi công nghệ biết quan tâm” giúp người dùng tiếp cận công nghệ AI Home

Thông qua dự án “Sống thông minh cùng AI - Khi công nghệ biết quan tâm”, Samsung và KiN Hotel Group hướng đến việc giúp người dùng tiếp cận công nghệ AI Home thông qua những tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Thay vì yêu cầu người dùng thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt, các thiết bị kết nối qua SmartThings có thể phối hợp theo những kịch bản phù hợp, giúp đơn giản hóa việc quản lý và sử dụng thiết bị trong nhà.

Cụ thể, tại các căn hộ trải nghiệm ở KiN Wander thuộc KiN Hotel Group, người dùng có thể khám phá cách các thiết bị Samsung như AI TV, loa Music Frame, Music Studio, tủ lạnh Bespoke AI Family Hub và máy giặt sấy Bespoke AI…, hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau trong ngày. Chẳng hạn, ngay khi người dùng về nhà, đèn trong phòng tự động bật sáng, máy lọc không khí đã được thiết lập… để chào đón mà không cần phải kích hoạt thủ công. Với thiết bị giặt sấy, người dùng cũng có thể quản lý chu trình giặt và theo dõi trạng thái hoạt động từ xa thông qua SmartThings, giúp người dùng chủ động sắp xếp việc nhà dễ dàng hơn.

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander
Hệ sinh thái thiết bị gia dụng và nghe nhìn tích hợp AI được đến gần hơn với người dùng trong không gian lưu trú thực tế

Điểm khác biệt của mô hình nằm ở việc người dùng có thời gian trải nghiệm hệ sinh thái trong suốt quá trình lưu trú, thay vì chỉ tương tác với từng sản phẩm riêng lẻ. Qua đó, dự án sẽ minh họa cách các thiết bị kết nối có thể phối hợp để hỗ trợ nhiều hoạt động trong cùng một không gian sống.

Thông qua hợp tác chiến lược này, hệ sinh thái thiết bị gia dụng và nghe nhìn tích hợp AI được đến gần hơn với người dùng trong không gian lưu trú thực tế. Mô hình này tạo cơ hội để các gia đình trực tiếp tìm hiểu khả năng kết nối, quản lý thiết bị và tiện ích của hệ sinh thái Samsung trước khi cân nhắc trang bị cho ngôi nhà của mình.

Không gian “Sống thông minh cùng AI - Khi công nghệ biết quan tâm” đang được lắp đặt tại KiN Wander Tân Phong – The Moonage (Số 23 (Lô III), Đường số 75, phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh). Khách lưu trú có thể đặt phòng qua website của KiN Hotel Group (kinhotel.com/vi), liên hệ số hotline 0788 223 375, hoặc đặt phòng qua các nền tảng như Agoda, Traveloka, Booking.com, Trip.com, Expedia…
Samsung không gian lưu trú tại KiN Wander KiN Hotel Group dự án “Sống thông minh cùng AI - Khi công nghệ biết quan tâm” trải nghiệm AI Living

Bài liên quan

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Doanh nghiệp trước những thay đổi của công nghệ và thị trường

Doanh nghiệp trước những thay đổi của công nghệ và thị trường

Samsung vừa bổ sung thêm 8 ngôn ngữ mới

Samsung vừa bổ sung thêm 8 ngôn ngữ mới

Có thể bạn quan tâm

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Gia dụng
Trong đó, COSORI nổi bật với dòng sản phẩm nồi chiên không dầu. Đây cũng là sản phẩm nhiều năm liền bán chạy số 1 trên sàn Amazon tại Mỹ và đã được tin dùng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn cầu.
FPT Shop triển khai chương trình miễn phí sửa chữa thiết bị điện máy, gia dụng tại nhà

FPT Shop triển khai chương trình miễn phí sửa chữa thiết bị điện máy, gia dụng tại nhà

Gia dụng
Theo đó, chương trình sẽ triển khai dịch vụ sửa chữa điện máy, gia dụng, miễn phí công chẩn đoán và công sửa chữa, cho cả những sản phẩm không mua tại hệ thống.
The Brief 2026: Samsung ra mắt thiết bị gia dụng tích hợp AI cho gia đình và doanh nghiệp

The Brief 2026: Samsung ra mắt thiết bị gia dụng tích hợp AI cho gia đình và doanh nghiệp

Gia dụng
Samsung giới thiệu điều hòa, máy giặt sấy công nghiệp và tủ lạnh tích hợp AI tại sự kiện The Brief 2026, tổ chức ở Hà Nội ngày 14/10. Hãng cũng hé lộ mẫu điều hòa dân dụng dự kiến ra mắt năm 2027.
LG giới thiệu loạt phụ kiện nhà thông minh được phát triển cùng Apple

LG giới thiệu loạt phụ kiện nhà thông minh được phát triển cùng Apple

Điện tử tiêu dùng
Tất cả các sản phẩm này được thiết kế nhằm đơn giản hóa trải nghiệm sống tại gia, mang đến khả năng vận hành đáng tin cậy, kết nối liền mạch và bảo vệ quyền riêng tư trong hệ sinh thái Apple.
MAGGI ra mắt sản phẩm dành riêng cho nồi chiên không dầu

MAGGI ra mắt sản phẩm dành riêng cho nồi chiên không dầu

Gia dụng
Theo đó, với Bột chiên MAGGI mới này, quá trình chuẩn bị được rút gọn còn 2 bước: lăn phủ nguyên liệu vào bột, sau đó cho vào nồi chiên không dầu. Người dùng không cần pha thêm nước hoặc trứng, cũng không phải chuẩn bị riêng một lớp bột chiên xù.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

VEDC 2026 nổi bật xu hướng AI tại biên

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
30°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa vừa
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
23°C
Hải Phòng

21°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Nghệ An

16°C

Cảm giác: 16°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

14°C

Cảm giác: 14°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17173 17444 18020
CAD 17591 17864 18482
CHF 30582 30958 31605
CNY 0 3796 3893
EUR 28130 28346 29428
GBP 33595 33983 34920
HKD 0 3133 3335
JPY 155 158 166
KRW 0 18 20
NZD 0 14117 14707
SGD 19503 19784 20357
THB 682 745 798
USD (1,2) 25343 0 0
USD (5,10,20) 25379 0 0
USD (50,100) 25407 25420 25790
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,385 25,385 25,765
USD(1-2-5) 24,370 - -
USD(10-20) 24,370 - -
EUR 28,141 28,164 29,551
JPY 157.4 157.68 167.25
GBP 33,768 33,859 35,044
AUD 17,376 17,439 18,105
CAD 17,771 17,828 18,493
CHF 30,830 30,926 31,848
SGD 19,604 19,665 20,441
CNY - 3,760 3,905
HKD 3,194 3,204 3,339
KRW 17.62 18.38 20
THB 730.82 739.85 792.13
NZD 14,097 14,228 14,652
SEK - 2,566 2,658
DKK - 3,774 3,910
NOK - 2,673 2,772
LAK - 0.87 1.2
MYR 5,895.81 - 6,658.01
TWD 702.03 - 850.72
SAR - 6,695.17 7,054.74
KWD - 80,777 85,974
AED - 6,710 7,232
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,360 25,390 25,770
EUR 28,126 28,267 29,498
GBP 33,742 33,912 34,945
HKD 3,188 3,207 3,324
CHF 30,661 30,815 31,764
JPY 157.05 158.64 166.62
AUD 17,331 17,453 18,049
SGD 19,563 19,741 20,338
THB 735 750 787
CAD 17,732 17,857 18,452
NZD 14,182 14,739
KRW 18.35 20.33
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25390 25390 25760
AUD 17344 17444 18375
CAD 17757 17857 18872
CHF 30787 30817 32402
CNY 3772.7 3797.7 3933.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28242 28272 29997
GBP 33866 33916 35684
HKD 0 3300 0
JPY 158.25 158.75 169.27
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14201 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19617 19747 20478
THB 0 709.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13850000 13850000 14200000
SBJ 12000000 12000000 14200000
Cập nhật: 10/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,285 25,405 25,720
USD20 25,255 25,405 25,720
USD1 25,235 25,405 25,720
AUD 17,293 17,443 18,625
EUR 28,058 28,158 29,839
CAD 17,710 17,810 19,132
SGD 19,705 19,855 20,428
JPY 158.81 160.31 166
GBP 33,780 33,930 35,336
XAU 13,848,000 0 14,152,000
CNY 0 3,753 0
THB 0 746 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/11/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Định Công phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng phường văn minh, hiện đại

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Mua vé tàu hỏa trên VNeID, hành khách được thêm nhiều tiện ích

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Đề xuất bổ sung quy định bảo vệ trẻ em trước hành vi sử dụng AI, deepfake

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Chính thức triển khai bán vé tàu hỏa trên VNeID từ ngày 9/11

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Meta tiếp tục sử dụng AI để ‘quét’ các tài khoản dưới 17 tuổi

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Việt Nam nằm trong 13 quốc gia duy trì ổn định an ninh năng lượng năm 2026

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Doanh nghiệp Mỹ muốn biến 3.000 tấn rác mỗi ngày thành điện tại TP.HCM

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Thị trường sản phẩm chăm sóc người cao tuổi có thêm lựa chọn mới

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Loạt sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân và lỗ hổng giám sát thời số hóa

Chứng khoán 09/11: VN-Index giảm hơn 11 điểm, dòng tiền suy yếu

Chứng khoán 09/11: VN-Index giảm hơn 11 điểm, dòng tiền suy yếu

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Nhận định chứng khoán 10/11: VN-Index kiểm định mốc 1.700 điểm, cơ hội ở nhóm ngành nào?

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Thanh tra chỉ ra vi phạm cho vay tại hai chi nhánh Techcombank

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Agribank Đại Tân Hải Dương II nợ xấu 0,28%, vẫn phải hoàn thiện hồ sơ tín dụng

Ai sẽ điều hành Nvidia nếu CEO Jensen Huang phải từ chức?

Ai sẽ điều hành Nvidia nếu CEO Jensen Huang phải từ chức?

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại tại Vietbank Đồng Tháp

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra loạt tồn tại tại Vietbank Đồng Tháp

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026