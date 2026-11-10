Dự án này sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm AI Living trong không gian gần gũi với sinh hoạt thực tế của gia đình Việt.

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Cụ thể, từ ngày 09/11 đến hết ngày 31/12/2026, khách lưu trú tại KiN Wander có thể trải nghiệm các thiết bị Samsung được kết nối thông qua SmartThings trong môi trường sinh hoạt thực tế, thay vì chỉ tìm hiểu công nghệ qua những trải nghiệm ngắn tại showroom.

Trong thời gian lưu trú tại KiN Wander, khách hàng sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các thiết bị trong hệ sinh thái SmartThings

Theo đó, trong thời gian lưu trú tại KiN Wander, khách hàng sẽ có cơ hội trực tiếp khám phá cách các thiết bị hỗ trợ hoạt động thường ngày, từ giải trí, giặt giũ đến quản lý thiết bị trong nhà.

Với triết lý “Warmth of Kinship” (Sự ấm áp của tình thân) định hướng cách KiN Hotel Group khi xây dựng trải nghiệm lưu trú, KiN Wander không chỉ mang đến những căn hộ ấm cúng trong các khu phố yên tĩnh, nơi khách lưu trú dài ngày có thể sống theo nhịp riêng, hòa vào đời sống địa phương và cảm thấy thân thuộc như ở nhà. Mà tại đây, KiN Hotel Group đã hợp tác với Samsung để đưa công nghệ vào những tiện nghi hằng ngày, giúp kỳ lưu trú thêm thuận tiện để khách dành nhiều thời gian hơn bên những người thân yêu.

Qua đó, KiN Wander mang đến trải nghiệm như ở ngôi nhà thứ hai, nơi tiện nghi thông minh đi cùng cảm giác ấm áp, thân thuộc. Đây cũng là bước tiếp nối trong định hướng ứng dụng công nghệ vào vận hành khách sạn và nâng cao trải nghiệm lưu trú của KiN Hotel Group.

Dự án “Sống thông minh cùng AI - Khi công nghệ biết quan tâm” giúp người dùng tiếp cận công nghệ AI Home

Thông qua dự án “Sống thông minh cùng AI - Khi công nghệ biết quan tâm”, Samsung và KiN Hotel Group hướng đến việc giúp người dùng tiếp cận công nghệ AI Home thông qua những tình huống quen thuộc trong cuộc sống. Thay vì yêu cầu người dùng thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt, các thiết bị kết nối qua SmartThings có thể phối hợp theo những kịch bản phù hợp, giúp đơn giản hóa việc quản lý và sử dụng thiết bị trong nhà.

Cụ thể, tại các căn hộ trải nghiệm ở KiN Wander thuộc KiN Hotel Group, người dùng có thể khám phá cách các thiết bị Samsung như AI TV, loa Music Frame, Music Studio, tủ lạnh Bespoke AI Family Hub và máy giặt sấy Bespoke AI…, hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau trong ngày. Chẳng hạn, ngay khi người dùng về nhà, đèn trong phòng tự động bật sáng, máy lọc không khí đã được thiết lập… để chào đón mà không cần phải kích hoạt thủ công. Với thiết bị giặt sấy, người dùng cũng có thể quản lý chu trình giặt và theo dõi trạng thái hoạt động từ xa thông qua SmartThings, giúp người dùng chủ động sắp xếp việc nhà dễ dàng hơn.

Hệ sinh thái thiết bị gia dụng và nghe nhìn tích hợp AI được đến gần hơn với người dùng trong không gian lưu trú thực tế

Điểm khác biệt của mô hình nằm ở việc người dùng có thời gian trải nghiệm hệ sinh thái trong suốt quá trình lưu trú, thay vì chỉ tương tác với từng sản phẩm riêng lẻ. Qua đó, dự án sẽ minh họa cách các thiết bị kết nối có thể phối hợp để hỗ trợ nhiều hoạt động trong cùng một không gian sống.

Thông qua hợp tác chiến lược này, hệ sinh thái thiết bị gia dụng và nghe nhìn tích hợp AI được đến gần hơn với người dùng trong không gian lưu trú thực tế. Mô hình này tạo cơ hội để các gia đình trực tiếp tìm hiểu khả năng kết nối, quản lý thiết bị và tiện ích của hệ sinh thái Samsung trước khi cân nhắc trang bị cho ngôi nhà của mình.