Công nghệ số
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Doanh thu công nghệ số vượt 250 tỷ USD, AI công vụ đạt 761.000 tài khoản

Hậu Thạch
Hậu Thạch
12:01 | 10/11/2026
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Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 254,6 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 212 tỷ USD, tăng 46,2%.
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Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 254,6 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 212 tỷ USD, tăng 46,2% theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN)

Trước đó, năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 215 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2024; kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ USD, tăng 30%. Những con số này cho thấy đà tăng trưởng mạnh của lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của ngành trong nền kinh tế.

Kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.
Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Sau gần hai năm thực hiện, hệ thống thể chế từng bước được hoàn thiện, nguồn lực đầu tư được tăng cường, hạ tầng số tiếp tục phát triển. Bộ KH&CN đã chủ trì xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 195 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tham mưu, tổ chức đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Cùng với tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ số, các nền tảng số dùng chung và dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được triển khai trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đến ngày 30/9, có 37 trong tổng số 79 nền tảng số dùng chung quốc gia đang vận hành, 12 nền tảng khác trong giai đoạn thử nghiệm. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số cũng đã được ban hành, tạo cơ sở để các bộ, ngành và địa phương xây dựng hệ thống thông tin có khả năng kết nối, tái sử dụng dữ liệu.

Cổng Dịch vụ công quốc gia hiện cung cấp 3.745 thủ tục trực tuyến, trong đó có 2.361 thủ tục được thực hiện toàn trình. Đến tháng 10, cả nước đã cấp khoảng 36,16 triệu chứng thư chữ ký số, tăng 36,71% so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước được đưa vào hỗ trợ hoạt động công vụ. Hai nền tảng AI do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt đang được cung cấp miễn phí trong giai đoạn thử nghiệm tại 24 bộ, cơ quan trung ương và 34 địa phương.

Các nền tảng này hỗ trợ cán bộ tra cứu pháp luật có dẫn chiếu, soạn thảo, tóm tắt, so sánh và rà soát văn bản. Tính đến ngày 2/11, khoảng 761.000 tài khoản đã được tạo, cho thấy nhu cầu ứng dụng AI trong xử lý công việc tại các cơ quan nhà nước ngày càng tăng.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cũng được định hướng tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn. Thủ tướng Chính phủ đã xác định 20 bài toán lớn, giao 10 bộ, ngành và cơ quan chủ trì; đồng thời phê duyệt Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Đến ngày 3/11, có 18 nhiệm vụ công nghệ chiến lược được phê duyệt. Đây là một phần trong quá trình chuyển hướng hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng chú trọng sản phẩm đầu ra, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế, qua đó góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực công nghệ quốc gia.

Công nghệ số Doanh thu công nghệ số Chuyển đổi số AI Nghị quyết 57.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,100 ▼300K 140,300 ▼300K
Cập nhật: 10/11/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 13,790 ▼30K 14,090 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,680 ▼20K 14,080 ▼20K
Trang sức 99.9 13,360 ▼20K 13,960 ▼20K
Trang sức 99.99 13,370 ▼20K 13,970 ▼20K
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▼3K 14,092 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▼3K 14,093 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,367 ▼1K 1,407 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,367 ▼1K 1,408 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▼1213K 1,397 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,317 ▼99K 138,317 ▼99K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,135 ▲85614K 104,935 ▲94434K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,356 ▼68K 95,156 ▼68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,576 ▼61K 85,376 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,803 ▼59K 81,603 ▼59K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,611 ▼41K 58,411 ▼41K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▼3K 1,409 ▼3K
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Cập nhật: 10/11/2026 13:45

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