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Bộ Công Thương tăng giá trần điện mặt trời và điện gió năm 2026

Đình Tưởng
Đình Tưởng
08:50 | 10/11/2026
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Bộ Công Thương phê duyệt khung giá điện gió, điện mặt trời năm 2026, trong đó điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ có mức giá trần cao hơn.
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Bộ Công Thương vừa ban hành hai Quyết định số 2945/QĐ-BCT và 2946/QĐ-BCT ngày 5/11/2026, phê duyệt khung giá phát điện năm 2026 đối với nhà máy điện gió và điện mặt trời. Đáng chú ý, khung giá mới tiếp tục phân biệt các dự án điện mặt trời có và không có hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), với mức giá tối đa cao hơn cho loại hình tích hợp lưu trữ.

Theo Quyết định 2946/QĐ-BCT, giá phát điện tối đa đối với điện mặt trời mặt đất không sử dụng BESS lần lượt là 1.591,02 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.293,17 đồng/kWh tại miền Trung và 1.104,32 đồng/kWh tại miền Nam.

Với điện mặt trời nổi không sử dụng hệ thống lưu trữ, mức giá tương ứng tại ba miền là 1.939,74 đồng/kWh, 1.560,63 đồng/kWh và 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với các dự án kết hợp BESS, mức giá tối đa được quy định cao hơn. Cụ thể, điện mặt trời mặt đất có hệ thống lưu trữ được áp dụng giá trần 1.813,48 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.469,90 đồng/kWh tại miền Trung và 1.254,97 đồng/kWh tại miền Nam.

Trang trại điện gió tại Ninh Thuận. Ảnh: RMIT Việt Nam.
Trang trại điện gió tại Ninh Thuận. Ảnh: RMIT Việt Nam.

Riêng điện mặt trời nổi tích hợp BESS, giá trần đạt 2.120,31 đồng/kWh tại miền Bắc, 1.703,21 đồng/kWh tại miền Trung và 1.461,39 đồng/kWh tại miền Nam. Trong đó, điện mặt trời nổi có lưu trữ tại miền Bắc ghi nhận mức giá tối đa cao nhất trong các nhóm điện mặt trời được phê duyệt.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương quy định các thông số BESS sử dụng để tính toán giá trần gồm công suất lưu trữ tối thiểu bằng 10% công suất nhà máy điện mặt trời và thời gian lưu trữ, xả điện là 2 giờ.

Chẳng hạn, với nhà máy điện mặt trời công suất 100 MW, thông số tính toán tương ứng là hệ thống BESS công suất tối thiểu 10 MW, có khả năng lưu trữ và xả điện trong 2 giờ. Việc xác định thông số này giúp phản ánh chi phí đầu tư công nghệ lưu trữ trong phương án xây dựng khung giá.

So với năm 2025, giá trần điện mặt trời mặt đất không có BESS tại miền Bắc tăng từ 1.382,7 đồng/kWh lên 1.591,02 đồng/kWh, tương đương khoảng 15,1%. Tuy nhiên, BESS không phải yếu tố lần đầu xuất hiện trong khung giá năm 2026, bởi Quyết định 988/QĐ-BCT năm 2025 đã quy định riêng mức giá cho điện mặt trời có hệ thống pin tích trữ.

Đối với điện gió, Quyết định 2945/QĐ-BCT quy định mức giá tối đa của điện gió trên đất liền tại miền Bắc là 2.187,83 đồng/kWh, miền Trung 1.893,61 đồng/kWh và miền Nam 2.035,37 đồng/kWh. Điện gió gần bờ có mức giá trần chung 2.126,92 đồng/kWh cho cả ba miền.

So với năm 2025, giá trần điện gió trên đất liền tăng khoảng 4,8–11,7% tùy khu vực, trong khi điện gió gần bờ tăng khoảng 7%. Các mức giá được công bố đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Việc điều chỉnh khung giá được kỳ vọng tạo thêm cơ sở cho doanh nghiệp tính toán hiệu quả đầu tư, lựa chọn công nghệ và đàm phán hợp đồng mua bán điện. Đặc biệt, mức giá trần cao hơn đối với điện mặt trời tích hợp BESS có thể tăng sức hấp dẫn của các giải pháp lưu trữ năng lượng.

Tuy nhiên, khung giá phát điện là căn cứ xác định mức giá tối đa, không đồng nghĩa mọi dự án sẽ được mua điện theo giá trần. Khả năng triển khai còn phụ thuộc chi phí đầu tư, phương án đấu nối, điều kiện kỹ thuật, cơ chế hợp đồng và hiệu quả tài chính từng dự án.

Hai quyết định có hiệu lực từ ngày 5/11/2026, bổ sung cơ sở giá cho hoạt động đầu tư và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo trong thời gian tới.

khung giá phát điện 2026 Bộ Công thương giá điện mặt trời 2026 Giá điện gió BESS pin lưu trữ năng lượng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,400 140,600
Hà Nội - PNJ 136,400 140,600
Đà Nẵng - PNJ 136,400 140,600
Miền Tây - PNJ 136,400 140,600
Tây Nguyên - PNJ 136,400 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,400 140,600
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 14,120
Miếng SJC Nghệ An 13,820 14,120
Miếng SJC Thái Bình 13,820 14,120
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,850
Vàng 99.99 13,000
Cập nhật: 10/11/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲3K 14,152 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲3K 14,153 ▲30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,368 1,408
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,368 1,409
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,348 1,398
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,416 138,416
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,521 10,501
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,424 95,224
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,637 85,437
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,862 81,662
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,652 58,452
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲3K 1,415 ▲3K
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Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật - động lực kiến tạo phát triển đất nước

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Chính phủ ban hành 34 nghị quyết công bố diện tích 3.321 đơn vị hành chính cấp xã

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