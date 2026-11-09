Chuyển động số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

ĐT&ƯD
ĐT&ƯD
13:26 | 09/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, sáng 9/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai".
Việt Nam đề xuất cùng Nhật Bản đầu tư trung tâm sản xuất thử chip Nghiên cứu Nhật Bản trong kỷ nguyên mới của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản PGS.TS Nguyễn Phi Lê và lựa chọn trở về từ Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản - Ảnh 1.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam-Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh diễn đàn diễn ra khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang mở ra những cơ hội hợp tác mới. Những biến chuyển về công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuỗi cung ứng đòi hỏi hai bên không chỉ mở rộng quy mô đầu tư, thương mại, mà còn nâng cao chất lượng, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng. Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đề nghị các doanh nghiệp hai bên tập trung trao đổi thực chất, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ; kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học để đưa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Doanh nghiệp hai nước tăng cường liên kết trong các chuỗi giá trị mới, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và quản trị, tham gia sâu hơn vào hoạt động thiết kế, sản xuất và cung ứng; tìm kiếm những giải pháp huy động nguồn lực và phương thức hợp tác công-tư phù hợp, gắn đầu tư với đào tạo nhân lực, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường; ưu tiên các chương trình có đối tác, mục tiêu và khả năng triển khai rõ ràng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và đối tác Nhật Bản hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp theo thẩm quyền, quy định pháp luật.

Về phần mình, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản; đánh giá cao Việt Nam có chương trình kêu gọi đầu tư nước ngoài, thúc đẩy nâng cao tốc độ phát triển của các ngành công nghiệp, với định hướng chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng, chú trọng phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch JETRO nhấn mạnh định hướng này đang mở ra ngày càng nhiều cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam; mong muốn tìm kiếm, khám phá những tiềm năng mới, hợp tác kinh doanh mới tại Việt Nam.

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam đã phát biểu ý kiến và trình bày sáng kiến hợp tác thiết thực, thể hiện khát vọng và quyết tâm cùng mở ra những cơ hội phát triển mới cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản - Ảnh 2.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trải qua hơn nửa thế kỷ đồng hành, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được nền tảng hợp tác sâu rộng, thực chất và tin cậy - Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trải qua hơn nửa thế kỷ đồng hành, Việt Nam và Nhật Bản đã xây dựng được nền tảng hợp tác sâu rộng, thực chất và tin cậy. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp, với hợp tác kinh tế là một trụ cột quan trọng, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực phát triển mới.

Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất. Hợp tác đang chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Việc hai nước triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu chung về bán dẫn trong năm 2026 là minh chứng thiết thực cho bước chuyển từ hợp tác kỹ thuật sang cùng nghiên cứu và phát triển công nghệ. Việt Nam và Nhật Bản không chỉ là những đối tác tin cậy của hôm nay, mà có đầy đủ điều kiện để trở thành những đối tác đồng sáng tạo, cùng kiến tạo tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đang trải qua những chuyển biến sâu sắc. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045; xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, tài chính, quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và mạng lưới thị trường toàn cầu. Việt Nam có nguồn nhân lực năng động, thị trường giàu tiềm năng, vị trí quan trọng trong mạng lưới sản xuất khu vực và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Sự kết hợp những thế mạnh bổ trợ này sẽ tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho cả hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam-Nhật Bản - Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam-Nhật Bản - Ảnh: TTXVN

Nếu trong những thập kỷ qua, Việt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau xây dựng những công trình, phát triển những ngành sản xuất, thì trong những thập kỷ tới, hai nước cần cùng nhau sáng tạo những công nghệ mới, phát triển những ngành công nghiệp mới và kiến tạo những chuỗi giá trị mới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cùng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, đưa đồng sáng tạo trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; đẩy mạnh liên kết nghiên cứu, phát triển sản phẩm và thương mại hóa công nghệ; ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng và lợi ích chung như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch và công nghiệp thông minh. Khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và chương trình phát triển công nghệ chung, gắn nghiên cứu với nhu cầu sản xuất và thị trường. Chuyển mạnh từ tiếp nhận và ứng dụng sang cùng nghiên cứu, sáng tạo; từ sản xuất theo thiết kế sang cùng tham gia thiết kế, phát triển sản phẩm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cùng nâng tầm liên kết kinh tế, kiến tạo những chuỗi giá trị mới, tự chủ, bền vững và có sức chống chịu cao. Doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong nghiên cứu, thiết kế, phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh và nâng cao năng lực quản trị. Các doanh nghiệp Việt Nam chủ động đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn quản trị, để không chỉ tham gia mà từng bước đảm nhận những khâu có giá trị gia tăng cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái tri thức, lấy con người làm trung tâm của hợp tác lâu dài. Nâng tầm liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; thúc đẩy các chương trình đào tạo kỹ sư, chuyên gia công nghệ, nhà khoa học trẻ; mở rộng nghiên cứu chung, trao đổi chuyên gia và hợp tác giữa các cơ sở đào tạo hàng đầu. Đầu tư cho tri thức và thế hệ trẻ chính là đầu tư cho tương lai lâu dài nhất của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.

Hai bên đưa hợp tác công-tư trở thành phương thức quan trọng để chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành những kết quả cụ thể. Nghiên cứu thúc đẩy mạng lưới đồng sáng tạo công nghệ Việt Nam-Nhật Bản; lựa chọn những chương trình, dự án ưu tiên có khả năng triển khai và tạo giá trị thực chất; hỗ trợ thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kiên định xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, minh bạch, thuận lợi và có tính dự báo cao; cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác Nhật Bản hợp tác, đầu tư, sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ xem Việt Nam là địa điểm đầu tư, sản xuất hoặc thị trường tiêu thụ, mà còn là đối tác cùng nghiên cứu, sáng tạo công nghệ, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường khu vực, toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, trở thành những đối tác ngày càng có năng lực và vị thế trong các mạng lưới hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước - Ảnh: TTXVN

Thành công của hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong giai đoạn tới cần được đo lường bằng những công nghệ được phát triển, những sản phẩm được tạo ra, những doanh nghiệp cùng trưởng thành và những thế hệ nhân lực chất lượng cao được đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với tinh thần “Đồng sáng tạo công nghệ, kiến tạo chuỗi giá trị tương lai," Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành, cùng phát huy thế mạnh, cùng nắm bắt cơ hội, cùng vượt qua thách thức và cùng chia sẻ những thành quả phát triển.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp, bộ, ngành Việt Nam-Nhật Bản. Các văn kiện ký kết hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn; năng lượng, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh; giáo dục-đào tạo và nghiên cứu khoa học; y tế; tài chính-ngân hàng, hàng không và đầu tư; nông nghiệp, giao thông thông minh và logistics.

Cũng tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến Lễ công bố Năm Hợp tác du lịch Việt Nam-Nhật Bản 2027-2028.

baochinhphu.vn
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Việt Nam-Nhật Bản đầu tư chất lượng cao hợp tác kinh tế khoa học-công nghệ

Bài liên quan

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chuyển tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thái Nguyên cần lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thái Nguyên cần lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển

Có thể bạn quan tâm

CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp

CEO Nvidia Jensen Huang bị điều tra vì nghi vấn gián điệp

Cuộc sống số
CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận quan hệ ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ tình báo Trung Quốc. Vụ việc khiến Nvidia mở điều tra độc lập, làm dấy lên lo ngại về an ninh công nghệ AI giữa lúc cạnh tranh Mỹ, Trung Quốc căng thẳng.
Miền Bắc rét đột ngột, miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới

Miền Bắc rét đột ngột, miền Trung mưa lớn trong 3 ngày tới

Cuộc sống số
Không khí lạnh mạnh khiến miền Bắc chuyển rét từ hôm nay 9/11, trong khi miền Trung bước vào đợt mưa lớn kéo dài. Thời tiết ngày 10 và 11/11 sẽ thay đổi ra sao, khu vực nào cần đề phòng?
Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Angry Birds 3 trở lại với cuộc phiêu lưu mới, Jisoo góp giọng nhạc phim

Cuộc sống số
Phần phim thứ ba tiếp tục câu chuyện về Red và những người bạn, bổ sung nhiều nhân vật mới cùng ca khúc do Jisoo Blackpink đồng sáng tác, thể hiện.
Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cuộc sống số
Từ ngày 1/11/2026, giá điện sinh hoạt chuyển sang 5 bậc thay vì 6 bậc. Với mức tiêu thụ 200, 300 hay 500 kWh mỗi tháng, người dân phải trả bao nhiêu tiền và tự kiểm tra hóa đơn như thế nào?
MobiFone Hải Phòng sẵn sàng phục vụ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

MobiFone Hải Phòng sẵn sàng phục vụ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Cuộc sống số
Trước đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Hải Phòng, MobiFone chủ động tối ưu vùng phủ, bổ sung trạm phát sóng và tăng cường dung lượng mạng 4G/5G, đáp ứng nhu cầu kết nối tại sự kiện.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

19°C

Cảm giác: 18°C
mưa vừa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
21°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

34°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
32°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mưa vừa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
12°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
12°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
15°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
24°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa vừa
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Hà Giang

14°C

Cảm giác: 14°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
13°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Hải Phòng

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
30°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
14°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
16°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
17°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
15°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
13°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 10/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 10/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 10/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 10/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 10/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 11/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 11/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 11/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 11/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 11/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 11/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 12/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 12/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 12/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 12/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 12/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 13/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 13/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 13/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,800 ▲500K 141,000 ▲700K
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 13,870 ▲70K 14,170 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▲100K 14,150 ▲100K
Trang sức 99.9 13,430 ▲100K 14,030 ▲100K
Trang sức 99.99 13,440 ▲100K 14,040 ▲100K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,387 ▲1249K 14,172 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,387 ▲1249K 14,173 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,373 ▲8K 1,413 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,373 ▲8K 1,414 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,353 ▲8K 1,403 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,911 ▲792K 138,911 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,586 ▲601K 105,386 ▲601K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,764 ▲545K 95,564 ▲545K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,942 ▲488K 85,742 ▲488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,153 ▲466K 81,953 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,861 ▲334K 58,661 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,387 ▲1249K 1,417 ▲1276K
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17060 17331 17907
CAD 17571 17844 18462
CHF 30473 30848 31494
CNY 0 3782 3878
EUR 27861 28075 29158
GBP 33349 33737 34674
HKD 0 3125 3328
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13960 14550
SGD 19384 19664 20237
THB 678 741 794
USD (1,2) 25269 0 0
USD (5,10,20) 25305 0 0
USD (50,100) 25332 25345 25715
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,320 25,320 25,700
USD(1-2-5) 24,330 - -
USD(10-20) 24,330 - -
EUR 27,884 27,906 29,282
JPY 156.73 157.01 166.54
GBP 33,480 33,571 34,753
AUD 17,247 17,309 17,975
CAD 17,732 17,789 18,451
CHF 30,676 30,771 31,694
SGD 19,487 19,548 20,321
CNY - 3,748 3,892
HKD 3,186 3,196 3,332
KRW 17.34 18.08 19.68
THB 725.05 734 786.12
NZD 13,932 14,061 14,485
SEK - 2,537 2,628
DKK - 3,740 3,873
NOK - 2,653 2,748
LAK - 0.86 1.2
MYR 5,870.58 - 6,631.39
TWD 701.96 - 850.67
SAR - 6,678.38 7,037.32
KWD - 80,517 85,701
AED - 6,693 7,214
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,290 25,320 25,700
EUR 27,865 28,005 29,224
GBP 33,463 33,631 34,660
HKD 3,180 3,199 3,316
CHF 30,510 30,663 31,608
JPY 156.36 157.94 165.90
AUD 17,204 17,325 17,919
SGD 19,459 19,636 20,230
THB 729 744 782
CAD 17,692 17,817 18,411
NZD 14,006 14,557
KRW 18.17 20.16
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25320 25320 25680
AUD 17219 17319 18244
CAD 17712 17812 18826
CHF 30638 30668 32257
CNY 3760.2 3785.2 3920.7
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27985 28015 29737
GBP 33587 33637 35394
HKD 0 3300 0
JPY 157.54 158.04 168.57
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14042 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19507 19637 20368
THB 0 704.9 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13950000 13950000 14250000
SBJ 12500000 12500000 14250000
Cập nhật: 09/11/2026 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,242 25,362 25,700
USD20 25,212 25,362 25,700
USD1 25,192 25,362 25,700
AUD 17,187 17,337 18,505
EUR 27,826 27,926 29,584
CAD 17,692 17,792 19,097
SGD 19,620 19,770 20,327
JPY 158.22 159.72 165.27
GBP 33,534 33,684 35,090
XAU 13,898,000 0 14,202,000
CNY 0 3,745 0
THB 0 741 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 09/11/2026 14:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Bộ phát Wi-Fi nhà mạng cấp có khai thác được băng tần 6 GHz?

Bộ phát Wi-Fi nhà mạng cấp có khai thác được băng tần 6 GHz?

Mua sắm trực tuyến: Làm gì để trả hàng thuận tiện, đúng hạn?

Mua sắm trực tuyến: Làm gì để trả hàng thuận tiện, đúng hạn?

EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

EU xếp AI tuyển dụng, đánh giá nhân sự vào nhóm rủi ro cao

EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

EVNCPC ứng dụng AI giám sát lưới điện, xây dựng kho hơn 119.000 hình ảnh

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Chương trình AI cho sinh viên dân tộc thiểu số ghi nhận 144 sản phẩm

Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027

Bộ Công Thương đặt mục tiêu giảm 3.000 MW công suất đỉnh miền Bắc năm 2027

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Công tư về hợp tác kinh tế và khoa học-công nghệ Việt Nam-Nhật Bản

Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Hạ ngưỡng xác thực sinh trắc học doanh nghiệp xuống 300 triệu đồng mỗi giao dịch

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Thao túng cổ phiếu BCE, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
PC1 thu lợi lớn từ Cụm điện gió ở Quảng Trị

PC1 thu lợi lớn từ Cụm điện gió ở Quảng Trị

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

Đạo đức kinh doanh là trụ cột vững chắc của sức mạnh mềm quốc gia và uy tín quốc tế

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

Gen.G hủy diệt IG 3-0, hiên ngang tiến vào chung kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game