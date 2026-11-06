Kinh tế số

Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Phước Hà
Phước Hà
08:21 | 06/11/2026
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Bộ Công Thương vừa phối hợp cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN khai mạc Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026 với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Phó Thủ tướng Hàn Quốc Koo Yun Cheol Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga Việt Nam - Lào thúc đẩy hợp tác kinh tế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực

Ưu tiên xây dựng các chuỗi cung ứng xanh và bền vững

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì, đóng vai trò như kênh đối thoại chính sách và kết nối kinh doanh đặc biệt quan trọng giữa hai nền kinh tế.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026: Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới
Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, thời gian qua, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hướng tới tăng trưởng GDP khoảng 9,0%/năm, tạo tiền đề vững chắc cho giao thương quốc tế. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4%, tạo động lực để hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Đối với thị trường châu Âu, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt con số 65,48 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng sau hơn 6 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định, Hiệp định EVFTA đã trở thành nền tảng quan trọng giúp hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để tiếp cận sâu rộng vào thị trường các quốc gia thành viên EU. Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đặt ưu tiên vào việc xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khó lường của bối cảnh toàn cầu.

Việt Nam đang tập trung nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển vật liệu xanh và ứng dụng rộng rãi công nghệ kinh tế tuần hoàn trong các ngành sản xuất công nghiệp trọng điểm. Bộ Công thương coi việc gia tăng hàm lượng công nghệ cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến từ EU là chìa khóa then chốt để nâng cấp chuẩn mực sản xuất nội địa” - Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026: Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới
Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại diễn đàn, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, EU luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, đặc biệt khi mối quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao mục tiêu của Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đại sứ nhận định, để đạt được mục tiêu trên, Việt Nam cần duy trì một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, nhất quán; bảo đảm quyền tiếp cận thị trường công bằng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần thực thi tốt việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ bí quyết công nghệ, từ đó gia tăng niềm tin cho các doanh nghiệp EU.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) Noel Clehane cho rằng, phần lớn doanh nghiệp EU hoạt động trên phạm vi toàn khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp EU luôn sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam, mang đến công nghệ tiên tiến, chuyên môn quản trị và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026: Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới
Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier.

Ông Noel Clehane nhấn mạnh: “Các chuỗi giá trị hiện đại bắt buộc phải xanh hơn, bởi tính bền vững hiện nay gắn liền trực tiếp với năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế. Điều này mở ra không gian hợp tác rộng lớn trong các lĩnh vực sản xuất sạch, chuyển đổi năng lượng, logistics bền vững và tài chính xanh giữa Việt Nam và các đối tác EU”.

“Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”

Theo Đại sứ Julien Guerrier, tăng trưởng GDP trong ba quý đầu năm của Việt Nam đạt 9%, là minh chứng rõ nét cho sức mạnh nội tại và khả năng phát triển của kinh tế Việt Nam. Đạt được kết quả này là nhờ Chính phủ Việt Nam đã có những chỉ đạo, định hướng đúng đắn, kịp thời. Cùng với đó là sự tham gia đồng hành hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đầu tư và chuyển giao công nghệ. “Hiệp định EVFTA tiếp tục là trụ cột kinh tế vững chắc, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và đứng thứ 16 trên toàn cầu” - Đại sứ Julien Guerrier nêu rõ.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026: Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới
Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane.

Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane nhận định, Việt Nam sở hữu những lợi thế cạnh tranh hết sức thuyết phục nhờ nền tảng sản xuất công nghiệp và năng lực xuất khẩu đã được khẳng định qua nhiều năm. Đặc biệt, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn trong giai đoạn tới.

Trong khi đó, đại diện Bộ Công Thương cho biết, những năm qua, hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện để hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tham gia ngày càng sâu vào hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế.

Để tiếp tục hội nhập sâu rộng, vươn mạnh ra thế giới, doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển sang giai đoạn phát triển mới, chủ động xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và gia tăng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại các thị trường quốc tế. Hơn thế, nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo; từng bước tham gia vào những khâu tạo ra giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026: Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới
Phiên thảo luận tại diễn đàn.

Mục tiêu cụ thế đến năm 2030, có 10.000 lượt doanh nghiệp được đạo tạo về đầu tư và kinh doanh toàn cầu. Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ chuyên sâu cho 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó có 30 doanh nghiệp thực hiện theo phương thức mua bán, sáp nhập; hỗ trợ 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó có tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược. Ngoài ra, hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, trong đó ít nhất 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU 2026 Bộ Công thương hợp tác kinh tế

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25°C
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28°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
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22°C
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25°C
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Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 38°C
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21°C
Hà Giang

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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
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21°C
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Hải Phòng

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Thứ tư, 11/11/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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