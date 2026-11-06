Diễn đàn Việt Nam - EU 2026 định hình kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới

Ưu tiên xây dựng các chuỗi cung ứng xanh và bền vững

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, Diễn đàn Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam-EU là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì, đóng vai trò như kênh đối thoại chính sách và kết nối kinh doanh đặc biệt quan trọng giữa hai nền kinh tế.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, thời gian qua, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hướng tới tăng trưởng GDP khoảng 9,0%/năm, tạo tiền đề vững chắc cho giao thương quốc tế. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4%, tạo động lực để hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Đối với thị trường châu Âu, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt con số 65,48 tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng sau hơn 6 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định, Hiệp định EVFTA đã trở thành nền tảng quan trọng giúp hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để tiếp cận sâu rộng vào thị trường các quốc gia thành viên EU. Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đặt ưu tiên vào việc xây dựng các chuỗi cung ứng xanh, bền vững và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động khó lường của bối cảnh toàn cầu.

“Việt Nam đang tập trung nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển vật liệu xanh và ứng dụng rộng rãi công nghệ kinh tế tuần hoàn trong các ngành sản xuất công nghiệp trọng điểm. Bộ Công thương coi việc gia tăng hàm lượng công nghệ cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến từ EU là chìa khóa then chốt để nâng cấp chuẩn mực sản xuất nội địa” - Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại diễn đàn, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, EU luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, đặc biệt khi mối quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ Julien Guerrier đánh giá cao mục tiêu của Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đại sứ nhận định, để đạt được mục tiêu trên, Việt Nam cần duy trì một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, nhất quán; bảo đảm quyền tiếp cận thị trường công bằng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần thực thi tốt việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ bí quyết công nghệ, từ đó gia tăng niềm tin cho các doanh nghiệp EU.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) Noel Clehane cho rằng, phần lớn doanh nghiệp EU hoạt động trên phạm vi toàn khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp EU luôn sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam, mang đến công nghệ tiên tiến, chuyên môn quản trị và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier.

Ông Noel Clehane nhấn mạnh: “Các chuỗi giá trị hiện đại bắt buộc phải xanh hơn, bởi tính bền vững hiện nay gắn liền trực tiếp với năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế. Điều này mở ra không gian hợp tác rộng lớn trong các lĩnh vực sản xuất sạch, chuyển đổi năng lượng, logistics bền vững và tài chính xanh giữa Việt Nam và các đối tác EU”.

“Go Global - Cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới”

Theo Đại sứ Julien Guerrier, tăng trưởng GDP trong ba quý đầu năm của Việt Nam đạt 9%, là minh chứng rõ nét cho sức mạnh nội tại và khả năng phát triển của kinh tế Việt Nam. Đạt được kết quả này là nhờ Chính phủ Việt Nam đã có những chỉ đạo, định hướng đúng đắn, kịp thời. Cùng với đó là sự tham gia đồng hành hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đầu tư và chuyển giao công nghệ. “Hiệp định EVFTA tiếp tục là trụ cột kinh tế vững chắc, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và đứng thứ 16 trên toàn cầu” - Đại sứ Julien Guerrier nêu rõ.

Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane.

Phó Chủ tịch EU-ABC Noel Clehane nhận định, Việt Nam sở hữu những lợi thế cạnh tranh hết sức thuyết phục nhờ nền tảng sản xuất công nghiệp và năng lực xuất khẩu đã được khẳng định qua nhiều năm. Đặc biệt, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội trong việc thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn trong giai đoạn tới.

Trong khi đó, đại diện Bộ Công Thương cho biết, những năm qua, hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện để hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tham gia ngày càng sâu vào hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế.

Để tiếp tục hội nhập sâu rộng, vươn mạnh ra thế giới, doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển sang giai đoạn phát triển mới, chủ động xây dựng năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu, mở rộng hệ thống phân phối, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và gia tăng sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại các thị trường quốc tế. Hơn thế, nâng cao năng lực quản trị, công nghệ, đổi mới sáng tạo; từng bước tham gia vào những khâu tạo ra giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phiên thảo luận tại diễn đàn.

Mục tiêu cụ thế đến năm 2030, có 10.000 lượt doanh nghiệp được đạo tạo về đầu tư và kinh doanh toàn cầu. Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ chuyên sâu cho 100 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó có 30 doanh nghiệp thực hiện theo phương thức mua bán, sáp nhập; hỗ trợ 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, trong đó có tối thiểu 20 doanh nghiệp lớn thuộc các ngành mũi nhọn, chiến lược. Ngoài ra, hỗ trợ 100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, trong đó ít nhất 10 doanh nghiệp đạt doanh thu xuất khẩu trực tuyến trên 10 triệu USD.