Ngày 5/11/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) công bố kết quả xác minh sơ bộ chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab tại Việt Nam. Sau quá trình làm việc với cơ quan quản lý, Grab đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm điều chỉnh chính sách phí, cải thiện quyền lợi đối tác tài xế và tăng tính minh bạch trong hoạt động gọi xe công nghệ.

Đợt rà soát được triển khai sau khi cơ quan quản lý tiếp nhận phản ánh của một số tài xế từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026. Theo phản ánh, giá cước một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu chi phí vận hành cùng các khoản phí, chiết khấu và khấu trừ từ nền tảng.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy cơ cấu giá, phí của Grab gồm nhiều thành phần, trong đó phí nền tảng thu từ hành khách và phí sử dụng ứng dụng thu từ tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe.

Giảm phí chuyến ngắn, giới hạn tổng phí Grab hưởng ở mức 32%

Theo phương án Grab đề xuất, từ ngày 10/11/2026, phí nền tảng đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar sẽ giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/chuyến, tùy quãng đường.

Bảng điều chỉnh phí nền tảng dự kiến:

Dịch vụ, quãng đường Phí hiện tại Phí từ 10/11 GrabBike từ 0–2 km 3.000 đồng 1.000 đồng GrabBike trên 2–6 km 3.000 đồng 2.000 đồng GrabBike trên 6 km 3.000 đồng Không đổi GrabCar từ 0–3 km 5.000 đồng 3.000 đồng GrabCar trên 3–4 km 5.000 đồng 4.000 đồng GrabCar trên 4 km 5.000–9.000 đồng Không đổi

Đơn vị: đồng/chuyến. Nguồn: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Đối với tài xế, Grab dự kiến giảm trần phí sử dụng ứng dụng từ 28,76% xuống 25% tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabBike. Với GrabCar, mức trần giảm từ 28,28% xuống 25%.

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Đáng chú ý, tổng phí Grab được hưởng, bao gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động, sẽ được kiểm soát trong khoảng 7–32% tổng giá trị hành khách thanh toán, chưa tính thuế và các khoản phí thu hộ.

Trước điều chỉnh, tỷ lệ phí tối đa Grab được hưởng có thể lên tới 40,60% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar.

Theo số liệu do cơ quan quản lý công bố, sau khi trừ phí và thuế, tỷ lệ doanh thu tài xế GrabBike nhận được dự kiến dao động 60,59–85,59%, còn GrabCar từ 59,68–84,31% tổng giá trị hành khách thanh toán.

So với mức thực nhận tối thiểu 52% trước đây, tỷ lệ tối thiểu dự kiến tăng lần lượt 8,59 và 7,68 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh thu thực nhận sau các khoản khấu trừ trên ứng dụng chưa phản ánh đầy đủ thu nhập ròng của tài xế, bởi còn phụ thuộc chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng phương tiện, thời gian hoạt động và số lượng chuyến xe.

Bồi hoàn 3,9 tỷ đồng, tăng hỗ trợ tài xế và minh bạch khoản khấu trừ

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án bồi hoàn cho các tài xế có chuyến xe bị khấu trừ vượt mức quy định trong cơ chế chia sẻ doanh thu.

Qua rà soát, Grab ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ với tài xế.

Doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn tổng cộng khoảng 3,9 tỷ đồng, bắt đầu từ ngày 5/11/2026. Đối với tài xế còn hoạt động, khoản tiền được cộng tự động vào ví. Những người đã ngừng hợp tác vĩnh viễn sẽ được thông báo để cung cấp tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11.

Theo giải trình của Grab, tình trạng khấu trừ vượt mức xuất phát từ biến động cung cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán. Ngoài khoản bồi hoàn, Grab dự kiến dành khoảng 860 tỷ đồng triển khai các chương trình thưởng và hỗ trợ tài xế trong quý IV/2026; thêm 52 tỷ đồng hỗ trợ chi phí xăng dầu, sạc điện Đối với hành khách, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 1.808 tỷ đồng cho các chương trình khuyến mại, kích cầu trong quý IV.

Tổng giá trị các giải pháp Grab công bố khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần doanh thu dự kiến giảm do điều chỉnh phí, tiền bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại cho hành khách. Từ ngày 10/11, Grab cũng dự kiến nâng cấp giao diện Grab Driver, hiển thị chi tiết doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ theo từng chuyến xe. Tài xế có thể sử dụng biểu mẫu tra soát để yêu cầu giải thích về số tiền thực nhận.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về quá trình triển khai và đánh giá tác động thực tế đối với người tiêu dùng, đối tác tài xế. Cơ quan quản lý cũng sẽ xem xét, xử lý theo quy định nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các nội dung vừa công bố mới là kết quả xác minh sơ bộ và phương án điều chỉnh do Grab đề xuất, chưa phải kết luận doanh nghiệp vi phạm pháp luật hoặc xác nhận những giải pháp đã được thực hiện trên thực tế.