Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Hơn 1.500 chuyên gia sẵn sàng đồng hành với học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết có 58 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đã đăng ký danh sách 1.550 chuyên gia tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trong đó có hơn 300 Giáo sư, Phó Giáo sư và hơn 800 Tiến sỹ. Đội ngũ chuyên gia đến từ nhiều đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng nhiều trường đại học tại các địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao giải Nhất cho các học sinh đạt giải cuộc thi.

Các chuyên gia đăng ký hỗ trợ theo nhiều hình thức: tư vấn ý tưởng, định hướng nghiên cứu (1.272 chuyên gia); hướng dẫn nghiên cứu (1.139 chuyên gia); tham gia hội đồng thẩm định hồ sơ, ban giám khảo (1.004 chuyên gia); báo cáo chuyên đề, tập huấn cho giáo viên, học sinh (604 chuyên gia); hỗ trợ, giám sát học sinh thực hiện thí nghiệm, thực nghiệm tại cơ sở nghiên cứu của đơn vị (596 chuyên gia).

Có 987 chuyên gia đồng ý công khai họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, lĩnh vực và hình thức hỗ trợ trên hệ thống thông tin cuộc thi. Thông tin liên hệ của chuyên gia chỉ được sử dụng để kết nối theo đề nghị của đơn vị dự thi, cơ sở giáo dục và không công khai khi chưa có sự đồng ý của chuyên gia.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc hình thành mạng lưới chuyên gia góp phần giải quyết khó khăn lâu nay của nhiều trường phổ thông, nhất là ở địa phương còn hạn chế về điều kiện nghiên cứu, khi học sinh có ý tưởng nhưng thiếu người hướng dẫn chuyên sâu và cơ sở thí nghiệm phù hợp. Theo quy chế thi, người hướng dẫn không được trực tiếp thực hiện thay học sinh các nội dung nghiên cứu cốt lõi. Sự đồng hành của nhà khoa học tập trung vào định hướng phương pháp, bảo đảm an toàn và liêm chính khoa học, để học sinh thực sự là chủ thể của dự án.

Cuộc thi cấp quốc gia năm học 2026-2027 là năm đầu tiên được tổ chức theo quy chế mới, dự kiến diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cuộc thi năm nay áp dụng danh mục 16 lĩnh vực dự thi; bộ tiêu chí đánh giá gồm 20 tiêu chí với tổng điểm tối đa 100. Danh sách dự án, báo cáo tóm tắt và poster dự án được công khai chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, đơn vị dự thi chủ động khai thác thông tin ngành đào tạo và danh sách chuyên gia trên hệ thống để định hướng, kết nối hỗ trợ học sinh ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong việc đồng hành, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học, kỹ thuật trẻ.