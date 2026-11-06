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Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Hơn 1.500 chuyên gia sẵn sàng đồng hành với học sinh

Thuỳ Dương
Thuỳ Dương
17:20 | 06/11/2026
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Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay có 1.550 chuyên gia đăng ký tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện dự án trong Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
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Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết có 58 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đã đăng ký danh sách 1.550 chuyên gia tham gia tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh thực hiện dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trong cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Trong đó có hơn 300 Giáo sư, Phó Giáo sư và hơn 800 Tiến sỹ. Đội ngũ chuyên gia đến từ nhiều đơn vị đào tạo, nghiên cứu hàng đầu như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng nhiều trường đại học tại các địa phương.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật: Hơn 1.500 chuyên gia sẵn sàng đồng hành với học sinh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng trao giải Nhất cho các học sinh đạt giải cuộc thi.

Các chuyên gia đăng ký hỗ trợ theo nhiều hình thức: tư vấn ý tưởng, định hướng nghiên cứu (1.272 chuyên gia); hướng dẫn nghiên cứu (1.139 chuyên gia); tham gia hội đồng thẩm định hồ sơ, ban giám khảo (1.004 chuyên gia); báo cáo chuyên đề, tập huấn cho giáo viên, học sinh (604 chuyên gia); hỗ trợ, giám sát học sinh thực hiện thí nghiệm, thực nghiệm tại cơ sở nghiên cứu của đơn vị (596 chuyên gia).

Có 987 chuyên gia đồng ý công khai họ tên, học hàm, học vị, đơn vị công tác, lĩnh vực và hình thức hỗ trợ trên hệ thống thông tin cuộc thi. Thông tin liên hệ của chuyên gia chỉ được sử dụng để kết nối theo đề nghị của đơn vị dự thi, cơ sở giáo dục và không công khai khi chưa có sự đồng ý của chuyên gia.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc hình thành mạng lưới chuyên gia góp phần giải quyết khó khăn lâu nay của nhiều trường phổ thông, nhất là ở địa phương còn hạn chế về điều kiện nghiên cứu, khi học sinh có ý tưởng nhưng thiếu người hướng dẫn chuyên sâu và cơ sở thí nghiệm phù hợp. Theo quy chế thi, người hướng dẫn không được trực tiếp thực hiện thay học sinh các nội dung nghiên cứu cốt lõi. Sự đồng hành của nhà khoa học tập trung vào định hướng phương pháp, bảo đảm an toàn và liêm chính khoa học, để học sinh thực sự là chủ thể của dự án.

Cuộc thi cấp quốc gia năm học 2026-2027 là năm đầu tiên được tổ chức theo quy chế mới, dự kiến diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cuộc thi năm nay áp dụng danh mục 16 lĩnh vực dự thi; bộ tiêu chí đánh giá gồm 20 tiêu chí với tổng điểm tối đa 100. Danh sách dự án, báo cáo tóm tắt và poster dự án được công khai chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, đơn vị dự thi chủ động khai thác thông tin ngành đào tạo và danh sách chuyên gia trên hệ thống để định hướng, kết nối hỗ trợ học sinh ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong việc đồng hành, phát hiện và bồi dưỡng tài năng khoa học, kỹ thuật trẻ.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật Bộ Giáo dục và Đào tạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 22:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
Trang sức 99.9 13,330 ▼200K 13,930 ▼200K
Trang sức 99.99 13,340 ▼200K 13,940 ▼200K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 22:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 22:45
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CHF 30630 31006 31660
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EUR 27955 28170 29252
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