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Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

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09:11 | 06/11/2026
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Sau hai phiên hồi phục, VN-Index có thể rung lắc quanh 1.740 điểm; lực cầu tại nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán sẽ quyết định xu hướng.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch thứ Sáu, ngày 06/11/2026, sau hai phiên tăng điểm liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng thu hẹp trong ngày 05/11, cùng với thanh khoản suy giảm và dòng tiền phân hóa, cho thấy khả năng VN-Index tiếp tục xuất hiện những nhịp giằng co trong quá trình xác nhận xu hướng hồi phục.

Kết thúc phiên 05/11, VN-Index đạt 1.740,73 điểm, tăng 7,71 điểm, tương đương 0,44%. Trước đó một ngày, chỉ số tăng 33,40 điểm. Mặc dù giữ được sắc xanh, mức tăng cuối phiên gần nhất phụ thuộc đáng kể vào VIC, trong khi VN30 chỉ tăng 0,17% và HNX-Index giảm 0,49%.

Vùng 1.750–1.770 điểm là phép thử cho nhịp hồi

Theo báo cáo phân tích sau phiên 05/11 của Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index hình thành mẫu nến Spinning Top, biểu hiện sự giằng co giữa lực mua và lực bán. Các chỉ báo RSI và MFI dao động quanh vùng 47–49, phản ánh động lượng chưa đủ mạnh để khẳng định xu hướng tăng mới.

Bộ phận phân tích Vietstock ghi nhận chỉ số đã vượt lên trên đường giữa của dải Bollinger Bands, đồng thời MACD cải thiện sau khi cắt lên đường tín hiệu. Dù vậy, mẫu nến thân nhỏ với bóng nến dài và việc MACD chưa xác nhận vượt ngưỡng 0 cho thấy nhịp phục hồi vẫn cần thêm sự kiểm chứng.

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Với phiên 06/11, kịch bản cơ sở là VN-Index tiếp tục dao động quanh vùng 1.730–1.750 điểm, trong đó khu vực 1.740 điểm đóng vai trò mốc theo dõi tâm lý ngắn hạn. Chỉ số có thể kiểm định vùng 1.750–1.760 điểm nếu lực cầu duy trì trên nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Ở kịch bản tích cực, việc vượt 1.760 điểm cùng sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản và độ rộng thị trường sẽ củng cố khả năng hướng tới vùng 1.770 điểm. Ngược lại, nếu VN-Index mất khu vực 1.730 điểm và áp lực bán lan rộng, khả năng chỉ số quay lại kiểm tra các vùng hỗ trợ thấp hơn, trước mắt là mốc tâm lý 1.700 điểm, cần được tính đến.

Những vùng điểm trên là mốc tham chiếu để đánh giá phản ứng cung cầu, không phải dự báo chắc chắn về giá đóng cửa ngày 06/11. Điều quan trọng hơn biến động của chỉ số là số lượng cổ phiếu tham gia nhịp hồi và khả năng duy trì thanh khoản khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự.

Trong phiên 05/11, tổng giá trị giao dịch HOSE giảm từ khoảng 18.052 tỷ xuống 15.964 tỷ đồng so với phiên trước; khối ngoại bán ròng 171 tỷ đồng trên HOSE. Nếu hai yếu tố này không cải thiện, áp lực chốt lời có thể khiến nỗ lực vượt kháng cự gặp khó khăn.

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán tiếp tục phân hóa

Nhóm tài chính - ngân hàng dự kiến vẫn đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến VN-Index. Trong phiên gần nhất, STB tăng 2,22%, CTG tăng 1,77% và MBB tăng 1,30%, nhưng VCB và VPB lần lượt giảm 1,09% và 1,13%. Vì vậy, tín hiệu tích cực sẽ thuyết phục hơn nếu lực cầu quay trở lại đồng đều ở các ngân hàng vốn hóa lớn, thay vì chỉ tập trung vào một vài mã.

Tại nhóm chứng khoán, VIX tăng 3,97%, VND tăng 1,79% trong ngày 05/11, trái ngược mức giảm của VCI, HCM và ORS. Cơ hội hồi phục của nhóm này phụ thuộc nhiều vào diễn biến thanh khoản thị trường. Nếu giá trị khớp lệnh tiếp tục suy giảm, nhà đầu tư cần thận trọng với những cổ phiếu vừa có nhịp tăng nóng.

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Đối với bất động sản, VIC, DXG, DIG, HDC và NLG là những mã ghi nhận tăng giá trong phiên 05/11. Nhóm này có thể tiếp tục giữ vai trò nâng đỡ, nhưng mức đóng góp lớn của VIC cũng tạo rủi ro cho chỉ số nếu cổ phiếu đầu ngành đảo chiều. Việc chọn lọc cần dựa trên tiến độ dự án, dòng tiền và khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Ở nhóm công nghệ, áp lực điều chỉnh tại FPT, giảm 1,86% phiên 05/11, cho thấy đà tăng mạnh của phiên trước chưa được duy trì. Các cổ phiếu phần mềm, thiết bị điện tử và viễn thông như FPT, POT cần được đánh giá theo diễn biến riêng; không nên đồng nhất triển vọng dài hạn của ngành với biến động giá trong một phiên.

Nhóm logistics và vận tải cũng đáng theo dõi khi GMD tăng 1,74%, PHP tăng 1,16%, còn VOS giảm 1,35%. Trong lĩnh vực bán lẻ, PNJ và MWG tăng giá nhưng FRT, DGW và PET chịu áp lực. Các khác biệt này cho thấy thị trường đang chú trọng hơn tới từng mô hình kinh doanh và kết quả tài chính.

Với điện, năng lượng và dầu khí, PC1 tăng 2,15% nhưng chỉ số VNUTI giảm 0,71%; chỉ số VNENE giảm 0,87%. Diễn biến kém tích cực tại PVS, PVD, PVT và GAS cho thấy nhóm dầu khí vẫn cần thời gian ổn định. Trong khi đó, nhóm chăm sóc sức khỏe chưa có tín hiệu dẫn dắt rõ ràng khi VNHEAL giảm 0,33% trong phiên gần nhất.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, phiên 06/11 phù hợp với chiến lược theo dõi phản ứng của VN-Index tại vùng 1.750–1.760 điểm, hạn chế mua đuổi khi thanh khoản chưa xác nhận xu hướng. Việc duy trì tỷ trọng hợp lý và chọn lọc cổ phiếu có nền tảng tài chính tốt sẽ quan trọng hơn dự đoán mức tăng của chỉ số trong một ngày.

Triển vọng tích cực sẽ được củng cố nếu VN-Index vượt kháng cự bằng lực cầu lan tỏa từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản sang công nghệ, bán lẻ và các nhóm sản xuất. Ngược lại, nếu thị trường tiếp tục phụ thuộc vào một số cổ phiếu trụ, khả năng rung lắc và phân hóa vẫn là kịch bản cần ưu tiên theo dõi.

Nhận định chứng khoán 06/11 nhận định thị trường chứng khoán 06/11/2026 dự báo VN-Index xu hướng chứng khoán ngày mai phân tích kỹ thuật VN-Index vùng kháng cự 1.750 điểm vùng hỗ trợ VN-Index Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản cổ phiếu dầu khí nhóm cổ phiếu tiềm năng chiến lược đầu tư chứng khoán dòng tiền thị trường triển vọng chứng khoán Việt Nam

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25°C
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28°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
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14°C
Thừa Thiên Huế

32°C

Cảm giác: 38°C
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21°C
Hà Giang

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22°C
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Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
21°C
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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ tư, 11/11/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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