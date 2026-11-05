Chứng khoán 04/11: VN-Index tăng 33 điểm, nhóm chứng khoán bứt phá

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 04/11/2026 ghi nhận sự đảo chiều đáng chú ý khi lực cầu gia tăng, đặc biệt trong phiên chiều. Sau bốn phiên giảm liên tiếp, VN-Index tăng 33,40 điểm, tương đương 1,97%, lên 1.733,02 điểm, lấy lại ngưỡng tâm lý 1.700 điểm vừa đánh mất trong phiên trước.

Cùng chiều, VN30-Index tăng 46,47 điểm, tương đương 2,56%, lên 1.862,07 điểm. HNX-Index tăng 6,46 điểm lên 257,88 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,56 điểm lên 122,61 điểm. Đà tăng đồng thuận của các chỉ số phản ánh sự cải thiện đáng kể về tâm lý giao dịch.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), tổng giá trị giao dịch trên sàn đạt khoảng 18.052 tỷ đồng, trong đó giao dịch khớp lệnh đạt 15.361 tỷ đồng và giao dịch thỏa thuận đạt 2.691 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tương ứng khoảng 992,5 triệu chứng khoán.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền không chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong nhóm cổ phiếu thuộc phạm vi thống kê VN-Index, có 268 mã tăng, 72 mã giảm và 41 mã đứng giá. Sự áp đảo của bên mua cho thấy nhịp hồi phục có độ lan tỏa tương đối rộng.

Ngân hàng, chứng khoán và công nghệ dẫn dắt đà phục hồi

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 4/11

Nhóm cổ phiếu chứng khoán trở thành tâm điểm giao dịch khi nhiều mã đồng loạt tăng mạnh. TCX tăng trần 6,98% lên 28.350 đồng/cổ phiếu; VND tăng 6,90% lên 13.950 đồng; VCI tăng 6,86% lên 20.250 đồng và VIX tăng 6,78% lên 12.600 đồng.

Đáng chú ý, SSI tăng 6,53% lên 20.400 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch xấp xỉ 945 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, MBS và SHS cũng ghi nhận mức tăng trên 7%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền có xu hướng quay lại nhóm cổ phiếu nhạy cảm với thanh khoản và kỳ vọng phục hồi của thị trường.

Ở nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. VPB tăng 4,48%, CTG tăng 3,33% và VCB tăng 2,43%. Các mã BID, MBB, TCB, HDB, STB, ACB và LPB cũng nằm trong nhóm giao dịch tích cực.

Theo thống kê đóng góp điểm số, VCB là một trong những cổ phiếu hỗ trợ VN-Index mạnh nhất, cùng với VHM, VPB, CTG và FPT. Việc nhóm ngân hàng phục hồi đồng loạt giúp thị trường thoát khỏi trạng thái phụ thuộc vào một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Trong lĩnh vực công nghệ, FPT gây chú ý khi tăng 6,94%, đóng cửa tại 53.900 đồng/cổ phiếu. Chỉ số ngành công nghệ thông tin VNIT do HOSE công bố tăng 6,69%, mạnh hơn đáng kể mức tăng chung của VN-Index.

Nhóm viễn thông và hạ tầng số cũng xuất hiện tín hiệu tích cực. CTR tăng 4,12% lên 68.300 đồng/cổ phiếu; VGI tăng 1,89% lên 75.600 đồng. Dù vậy, diễn biến cổ phiếu công nghệ, phần mềm và phần cứng vẫn có sự khác biệt, chưa thể xem là một xu hướng tăng đồng đều trên toàn ngành.

Ở nhóm bất động sản, VHM tăng 2,10%, DXG tăng 6,57% và TCH tăng 6,69%. CII cũng tăng mạnh 6,95%, trong khi VIC đứng tại mức tham chiếu. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang phân hóa giữa các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng, thay vì đồng loạt tìm đến toàn bộ nhóm ngành.

Các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng cũng góp phần cải thiện độ rộng thị trường. Nhóm bán lẻ ghi nhận sắc xanh tại MWG, FRT và DGW. Trong lĩnh vực logistics, GMD tăng 4,02% lên 51.700 đồng và VSC tăng 5,43% lên 13.600 đồng/cổ phiếu.

Nhóm điện và dầu khí cũng xuất hiện lực cầu tại POW, PVS, PVD, PLX và BSR. Riêng POW tăng 3,75%, lên 12.450 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, không phải tất cả cổ phiếu đều phục hồi. STG giảm 6,97%, DMC giảm giá và FDC giảm 6,92%, phản ánh sự phân hóa vẫn hiện hữu.

Thanh khoản tăng mạnh nhưng dòng vốn ngoại vẫn thận trọng

Nguồn finance.vietstock

Bên cạnh sự trở lại của dòng tiền trong nước, diễn biến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là yếu tố cần theo dõi.

Theo số liệu HOSE, khối ngoại mua vào khoảng 2.141 tỷ đồng và bán ra khoảng 2.207 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 65,5 tỷ đồng. Mặc dù quy mô bán ròng đã thu hẹp so với phiên 03/11, dòng vốn ngoại chưa chuyển sang trạng thái mua ròng.

Áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu ngân hàng và năng lượng. MBB bị bán ròng khoảng 198 tỷ đồng, ACB khoảng 93 tỷ đồng và BSR gần 83 tỷ đồng. DXG và HDB cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán đáng kể.

Ngược lại, FPT thu hút khoảng 183 tỷ đồng mua ròng, MSN khoảng 175 tỷ đồng và CTG hơn 82 tỷ đồng. Sự khác biệt này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn lựa chọn cổ phiếu theo từng doanh nghiệp, thay vì đồng loạt gia tăng tỷ trọng trên thị trường.

Xét về xu hướng ngắn hạn, phiên tăng 33,40 điểm có ý nghĩa quan trọng khi VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm sau chuỗi điều chỉnh. Thanh khoản khớp lệnh cải thiện và số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế là hai tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, một phiên phục hồi mạnh chưa đủ để khẳng định thị trường đã hình thành xu hướng tăng bền vững. Đặc biệt, nhiều cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và công nghệ tăng nhanh trong một phiên có thể đối diện áp lực chốt lời khi tiếp cận các vùng kháng cự.

Diễn biến giao dịch những phiên tiếp theo, nhất là khả năng duy trì thanh khoản và sự luân chuyển dòng tiền giữa ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, bán lẻ và năng lượng, sẽ quyết định liệu VN-Index có thể kéo dài nhịp phục hồi hay chỉ đang xuất hiện một đợt hồi kỹ thuật sau điều chỉnh.