Landmark 81 giới thiệu không gian tổ chức sự kiện ở độ cao 299m

Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection tự hào giới thiệu Phòng tổng thống (Presidential Suite), một không gian khác biệt dành cho sự kiện doanh nghiệp, buổi trải nghiệm thương hiệu cao cấp và tiệc riêng tư.

Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection - Không gian tổ chức sự kiện độc bản

Tọa lạc tại tòa nhà cao nhất Việt Nam, công trình biểu tượng với chiều cao 461 mét, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection nâng tầm trải nghiệm những sự kiện độc quyền trong không gian độc bản tại Phòng Tổng Thống cho những buổi gặp gỡ doanh nghiệp, sự kiện trải nghiệm thương hiệu xa xỉ, tiệc cưới và những buổi tiệc riêng tư.

Phòng Tổng Thống sở hữu không gian sang trọng, lý tưởng để tổ chức các sự kiện cao cấp.

Tọa lạc tại tầng 68, ở độ cao 299m so với mặt đất, Phòng Tổng Thống là phòng suite cao nhất cùng diện tích lớn nhất tại Sài Gòn với sức chứa lên đến 60 khách. Không gian có tổng diện tích 488m² trải rộng trên toàn bộ tầng 68, được thiết kế kết hợp khu vực bên trong và sảnh ngoài trời rộng rãi, Phòng Tổng Thống mở ra tầm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn dưới đường chân trời ngoạn mục.

Từ lợi thế nơi sở hữu sảnh tiệc khách sạn lớn nhất Thành phố, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection mang đến một lựa chọn riêng tư và sang trọng cho những sự kiện như lễ ra mắt sản phẩm, các buổi gặp gỡ chuyên nghiệp đến hội thảo VIP và tiệc cưới riêng tư.

Mỗi sự kiện được tổ chức tại đây đều được thiết kế riêng biệt với thực đơn tuyển chọn tinh tế, bố trí không gian cùng phong cách trang trí cá nhân hóa.

Khi nghệ thuật sơn mài Việt Nam giao thoa cùng trải nghiệm đẳng cấp.

Khả năng tổ chức của không gian được khẳng định qua sự kiện Layers of the Skyline, hợp tác giữa Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection cùng Hanoia, thương hiệu chế tác thủ công Việt Nam với nghệ thuật sơn mài truyền thống qua phong cách thiết kế đương đại.

Tiệc canapé tinh tế cùng dấu ấn toà nhà biểu tượng Landmark 81.

Sự kiện chào đón khách mời từ các doanh nghiệp hàng đầu, đại diện cho những thương hiệu cao cấp cùng các khách mời truyền thông.

Tại đây, khách mời được trải nghiệm buổi trà chiều mang hương vị Việt Nam đương đại, tham gia buổi workshop tìm hiểu về nghệ thuật sơn mài cùng Hanoia và hoạt động kết nối ngắm hoàng hôn tại tầm nhìn hướng ra toàn cảnh thành phố. Sự kiện là minh chứng cho khả năng biến hóa của Phòng Tổng Thống trong một không gian sự kiện độc đáo mang dấu ấn riêng.

Không gian ngoài trời với khung cảnh hoàng hôn và tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Mỗi đơn vị tổ chức sự kiện tại đây còn có cơ hội được tận hưởng những quyền lợi từ chương trình Marriott Bonvoy Events như tích lũy điểm thưởng đối với các cuộc họp và sự kiện đủ điều kiện.

Với sự kết hợp hoàn hảo từ vị trí mang tính biểu tượng, tầm nhìn ngoạn mục và những trải nghiệm được cá nhân hóa, Phòng Tổng Thống mở ra một lựa chọn mới cho các sự kiện đẳng cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh.