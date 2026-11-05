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Landmark 81 giới thiệu không gian tổ chức sự kiện ở độ cao 299m

Nam Khánh
Nam Khánh
08:29 | 05/11/2026
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Tòa nhà biểu tượng Việt Nam hé lộ không gian tổ chức sự kiện độc bản tại Phòng Tổng Thống có diện tích 488m², sức chứa 60 khách, hướng đến các sự kiện doanh nghiệp và tiệc riêng tư cao cấp.
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Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection tự hào giới thiệu Phòng tổng thống (Presidential Suite), một không gian khác biệt dành cho sự kiện doanh nghiệp, buổi trải nghiệm thương hiệu cao cấp và tiệc riêng tư.

Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection - Không gian tổ chức sự kiện độc bản
Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection - Không gian tổ chức sự kiện độc bản

Tọa lạc tại tòa nhà cao nhất Việt Nam, công trình biểu tượng với chiều cao 461 mét, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection nâng tầm trải nghiệm những sự kiện độc quyền trong không gian độc bản tại Phòng Tổng Thống cho những buổi gặp gỡ doanh nghiệp, sự kiện trải nghiệm thương hiệu xa xỉ, tiệc cưới và những buổi tiệc riêng tư.

Landmark 81 giới thiệu không gian tổ chức sự kiện ở độ cao 299m
Phòng Tổng Thống sở hữu không gian sang trọng, lý tưởng để tổ chức các sự kiện cao cấp.

Tọa lạc tại tầng 68, ở độ cao 299m so với mặt đất, Phòng Tổng Thống là phòng suite cao nhất cùng diện tích lớn nhất tại Sài Gòn với sức chứa lên đến 60 khách. Không gian có tổng diện tích 488m² trải rộng trên toàn bộ tầng 68, được thiết kế kết hợp khu vực bên trong và sảnh ngoài trời rộng rãi, Phòng Tổng Thống mở ra tầm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn dưới đường chân trời ngoạn mục.

Từ lợi thế nơi sở hữu sảnh tiệc khách sạn lớn nhất Thành phố, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection mang đến một lựa chọn riêng tư và sang trọng cho những sự kiện như lễ ra mắt sản phẩm, các buổi gặp gỡ chuyên nghiệp đến hội thảo VIP và tiệc cưới riêng tư.

Mỗi sự kiện được tổ chức tại đây đều được thiết kế riêng biệt với thực đơn tuyển chọn tinh tế, bố trí không gian cùng phong cách trang trí cá nhân hóa.

Landmark 81 giới thiệu không gian tổ chức sự kiện ở độ cao 299m
Khi nghệ thuật sơn mài Việt Nam giao thoa cùng trải nghiệm đẳng cấp.

Khả năng tổ chức của không gian được khẳng định qua sự kiện Layers of the Skyline, hợp tác giữa Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection cùng Hanoia, thương hiệu chế tác thủ công Việt Nam với nghệ thuật sơn mài truyền thống qua phong cách thiết kế đương đại.

Landmark 81 giới thiệu không gian tổ chức sự kiện ở độ cao 299m
Tiệc canapé tinh tế cùng dấu ấn toà nhà biểu tượng Landmark 81.

Sự kiện chào đón khách mời từ các doanh nghiệp hàng đầu, đại diện cho những thương hiệu cao cấp cùng các khách mời truyền thông.

Tại đây, khách mời được trải nghiệm buổi trà chiều mang hương vị Việt Nam đương đại, tham gia buổi workshop tìm hiểu về nghệ thuật sơn mài cùng Hanoia và hoạt động kết nối ngắm hoàng hôn tại tầm nhìn hướng ra toàn cảnh thành phố. Sự kiện là minh chứng cho khả năng biến hóa của Phòng Tổng Thống trong một không gian sự kiện độc đáo mang dấu ấn riêng.

Landmark 81 giới thiệu không gian tổ chức sự kiện ở độ cao 299m
Không gian ngoài trời với khung cảnh hoàng hôn và tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Mỗi đơn vị tổ chức sự kiện tại đây còn có cơ hội được tận hưởng những quyền lợi từ chương trình Marriott Bonvoy Events như tích lũy điểm thưởng đối với các cuộc họp và sự kiện đủ điều kiện.

Với sự kết hợp hoàn hảo từ vị trí mang tính biểu tượng, tầm nhìn ngoạn mục và những trải nghiệm được cá nhân hóa, Phòng Tổng Thống mở ra một lựa chọn mới cho các sự kiện đẳng cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Về Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection

Đắm mình vào trải nghiệm đẳng cấp tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection. Toạ lạc tại toà nhà cao nhất Việt Nam với độ cao 461 m, khách sạn mang đến tầm nhìn ấn tượng, dịch vụ ăn uống đẳng cấp và những trang thiết bị nghỉ dưỡng hàng đầu. Tận hưởng 223 phòng nghỉ được thiết kế tuyệt đẹp của chúng tôi với tầm nhìn ra thành phố và sông Sài Gòn.

Thả mình vào hồ bơi vô cực có diện tích 120 m2 hoặc thư giãn tại Horizon Spa & Wellness. Thưởng thức mỹ vị tại nhà hàng Oriental Pearl và trải nghiệm thi vị tại The Cloud Lounge.

Với 10 không gian linh hoạt và một sảnh tiệc rộng lớn, khách sạn là lựa chọn lý tưởng cho hội nghị và các sự kiện đặc biệt. Nằm liền kề với một khu phức hợp mua sắm sôi động, bao gồm sân băng, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em và nhà hàng, vị trí đắc địa bên bờ sông Sài Gòn giúp du khách dễ dàng tiếp cận công viên lớn nhất thành phố.

Vinpearl Landmark 81

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
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