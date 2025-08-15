Trải nghiệm cưới trên những tầng mây tại Vinpearl Landmark 81

Với độ cao 461 mét giữa lòng thành phố, khách sạn cao nhất Việt Nam , Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection - đang định hình lại trải nghiệm cưới với hệ thống không gian đa dạng cùng dịch vụ chuyên nghiệp, dưới sự chăm chút tỉ mỉ của đội ngũ tổ chức tiệc cưới tâm huyết và giàu kinh nghiệm.

Từ sảnh tiệc rộng lớn, 7 phòng họp linh hoạt đến 3 Sảnh Trời thời thượng trên cao, mỗi không gian đều được thiết kế để đáp ứng mọi quy mô và phong cách tiệc cưới - từ ấm cúng riêng tư đến sang trọng rực rỡ - tất cả đều mang dấu ấn thanh lịch và sự tinh tế trong từng chi tiết

Lễ Cưới mang dấu ấn riêng

Sảnh tiệc Sài Gòn chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho những cặp đôi mong muốn một lễ cưới quy mô lớn và ấn tượng. Với diện tích lên đến 1.020 mét vuông, đây là sảnh tiệc khách sạn lớn nhất thành phố với sức chứa lên đến 800 khách trong không gian sang trọng và đẳng cấp. Khu vực tiền sảnh rộng rãi với thiết kế kết hợp giữa không gian trong nhà và ngoài trời, lý tưởng cho tiệc cocktail chào đón hay các khoảnh khắc gặp mặt giao lưu trước buổi lễ chính.

Bố cục linh hoạt của Sảnh tiệc Sài Gòn cho phép không gian được chia thành ba sảnh nhỏ, phù hợp cho các buổi tiệc cưới nhỏ thân mật hơn. Được trang bị ba màn hình LED tích hợp, lối vào dành riêng cho xe, hệ thống âm thanh - ánh sáng chuyên nghiệp và thiết kế mang vẻ đẹp vượt thời gian, Sảnh Tiệc Sài Gòn được tạo nên để biến ngày trọng đại của bạn thành một kỷ niệm không thể quên.

Lễ Cưới trên những tầng mây

Dành riêng cho những cặp đôi hiện đại với phong cách tinh tế, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection mang đến ba Sảnh Trời lộng gió trên cao với tầm nhìn toàn cảnh thành phố ngoạn mục, kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp lãng mạn và không gian linh hoạt đầy sang trọng.

The Cloud Lounge tại tầng 48 là điểm khởi đầu hoàn hảo cho buổi tiệc cưới đáng nhớ – nơi kết hợp tinh tế giữa không gian trong nhà ấm cúng và sảnh trời thoáng đãng nhìn ra toàn cảnh thành phố. Với sắc nâu vàng cổ điển sang trọng, thực đơn cocktail độc đáo và không khí hiện đại, thanh lịch, đây là lựa chọn lý tưởng cho các buổi tiệc đón khách hoặc tiệc tối riêng tư trên tầng mây.

Hãy bước lên tầng 66 đến với Nhà hàng Oriental Pearl, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực, không gian sang trọng với sắc nâu ấm áp và những ô cửa kính từ trần xuống sàn nhìn ra khung cảnh thành phố đầy mê hoặc. Sảnh trời tuyệt đẹp chính là điểm nhấn trọn vẹn cho những lời thề nguyện dưới ánh hoàng hôn hay những buổi tiệc cưới ngoài trời đầy thanh lịch và lãng mạn.

Tọa lạc trên tầng 69, Sảnh Trời thứ ba là một “viên ngọc ẩn mình” – không gian lý tưởng cho những lời cầu hôn lãng mạn, buổi tiệc riêng tư hay lễ cưới thân mật, tất cả được bao quanh bởi khung cảnh ngoạn mục của đường chân trời thành phố.

Nơi vẻ đẹp hiện đại của Việt Nam thăng hoa cùng sự tinh tế trên tầng cao

Tọa lạc trong tòa nhà Landmark 81 – biểu tượng tự hào của sự phát triển và sáng tạo không ngừng tại Việt Nam, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection mang đến sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc đậm dấu ấn, dịch vụ chuyên nghiệp và những trải nghiệm được cá nhân hóa đến từng chi tiết.

Dù là buổi tiệc hoành tráng tại Sảnh tiệc hay khoảnh khắc lãng mạn trên tầng cao giữa lòng thành phố, các cặp đôi đều có thể mong đợi một ngày trọng đại được thực hiện trọn vẹn đến từng chi tiết.

Từ lễ cưới sang trọng tại Sảnh tiệc đến khoảnh khắc riêng tư trên cao tại Sảnh trời, các cặp đôi đều sẽ lưu giữ những kỷ niệm khó quên và trọn vẹn trong ngày trọng đại - Linh hoạt, đẳng cấp và đầy cảm xúc.