TEAMGROUP giới thiệu mẫu SSD mới: tốc độ 4.000 MB/s trong kích thước siêu gọn

PD40 Mini External SSD

Sản phẩm sử dụng chuẩn kết nối USB4 Type-C, cho tốc độ đọc lên tới 4.000 MB/s và tốc độ ghi tối đa 3.500 MB/s, phù hợp cho các tác vụ chuyên nghiệp như sao lưu video dung lượng lớn, xử lý dữ liệu hoặc làm việc đa thiết bị.

Điểm đáng chú ý của PD40 Mini là băng thông truyền tải đạt 40 Gbps nhờ USB4, đồng thời vẫn giữ khả năng tương thích ngược với USB 3.2 và USB 2.0.

TEAMGROUP cung cấp ba tùy chọn dung lượng gồm 1 TB, 2 TB và 4 TB, đi kèm cáp Type-C to Type-C trong hộp sản phẩm.

PD40 Mini hỗ trợ đa nền tảng, từ Windows, macOS đến Linux, giúp thiết bị dễ dàng hòa nhập vào các hệ thống làm việc sẵn có của người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Một số thông số kỹ thuật của PD40 Mini External SSD

PD40 Mini được thiết kế tối giản với trọng lượng chỉ 22 gram. Kích thước 75 x 34 x 15,2 mm giúp thiết bị gần tương đương một chiếc USB thông thường. Vỏ ngoài sử dụng tông đen mờ kết hợp điểm nhấn đỏ, cùng lớp cao su tăng độ bám và hạn chế trơn trượt. Sản phẩm tích hợp lỗ xỏ dây đeo, tối ưu cho nhu cầu di chuyển thường xuyên.

Về độ bền, TEAMGROUP trang bị tiêu chuẩn kháng nước và kháng bụi IP54, kèm nắp che silicone cho cổng Type-C nhằm giảm nguy cơ bụi bẩn và nước bắn vào trong quá trình sử dụng. Đây là yếu tố quan trọng đối với người dùng làm việc ngoài trời hoặc thường xuyên mang theo thiết bị bên mình.

Ngoài thông số kỹ thuật, PD40 Mini còn ghi điểm với chế độ bảo hành 5 năm. TEAMGROUP chưa công bố giá bán, nhưng sự xuất hiện của sản phẩm được dự báo sẽ tăng thêm tính cạnh tranh trong phân khúc SSD di động tốc độ cao.

Với tốc độ truyền tải mạnh, khả năng tương thích rộng và mức độ cơ động cao, PD40 Mini được xem là lựa chọn mới đáng chú ý cho người dùng cần những thiết bị lưu trữ ngoài hiệu quả, bền và gọn nhẹ.