Trao quyền cho trẻ em để học sinh trở thành tác nhân chính của sự thay đổi

Hơn 500 đại biểu đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức quốc tế, chuyên gia nghiên cứu, cán bộ trường học, giảng viên, giáo viên trong cả nước đã cùng tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu nhìn nhận, trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra là phải tập trung 4 vấn đề đối với giáo dục.

GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Đó là, theo xu hướng toàn cầu nhưng phải trong bối cảnh Việt Nam (đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học, tạo ra thế hệ học sinh toàn cầu nhưng phải có bản lĩnh và bản sắc văn hóa Việt); tiếp cận hệ thống đối với giáo dục nhưng lấy con người làm trung tâm (làm sao để việc dạy và học được xoay quanh việc phát triển mỗi học sinh); giáo dục nền tảng để hướng đến tương lai (phát triển con người của thế hệ trẻ); chuyển hóa thách thức thành cơ hội để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo GS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức hội thảo, trong kỷ nguyên đất nước vươn mình mạnh mẽ, giáo dục Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới nhằm hướng đến một nền giáo dục chất lượng, công bằng, nhân văn, hiện đại và hội nhập quốc tế. Giáo dục cần phải được tiếp cận theo mục tiêu mới, trong đó chú trọng đổi mới theo ba trụ cột chiến lược: đổi mới quản trị, đổi mới chương trình và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Bà Tara O’Connell - Trưởng Chương trình Giáo dục của UNICEF tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Tham gia hội thảo, bà Tara O’Connell - Trưởng Chương trình Giáo dục của UNICEF tại Việt Nam chia sẻ, trước hết hệ thống giáo dục cần trang bị cho người học kiến thức số, bao gồm cách tự bảo vệ mình trực tuyến, và khả năng khai thác công nghệ không chỉ để có kiến thức mà còn để phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo và đổi mới. Bên cạnh đó là kỹ năng xanh đối với một nền kinh tế xanh khi Việt Nam định hướng tăng trưởng bền vững.

“Các chương trình giảng dạy phải trao quyền cho trẻ em để họ trở thành các tác nhân của sự thay đổi, đào tạo kỹ năng về hợp tác, khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp. Đó là những kỹ năng mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm và năng lực cho phép người trẻ vượt qua sự không chắc chắn để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Những kỹ năng này sẽ đảm bảo giáo dục chuyển thành việc làm và sinh kế có ý nghĩa”, bà Tara O’Connell nhấn mạnh.

Đại diện UNICEF cũng khẳng định tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam để thúc đẩy chuyển đổi số và giáo dục xanh trong ngành giáo dục, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em Việt Nam – dù ở bất kỳ vùng miền, hoàn cảnh, giới tính hay khả năng nào – đều có cơ hội tiếp cận nền giáo dục công bằng, hiện đại và sẵn sàng cho tương lai.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: BTC

Trong buổi sáng 5/12, Hội thảo có hai phiên toàn thể, các đại biểu thảo luận về giáo dục trong bối cảnh mới. Đại diện các tổ chức quốc tế cũng đã chia sẻ bức tranh về xu hướng mới từ tích hợp trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, mô hình trường học thích ứng biến đổi khí hậu đến sự phát triển của giáo dục bằng tiếng Anh gợi mở những định hướng quan trọng để Việt Nam tham chiếu, hợp tác và kiến tạo tương lai giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục thảo luận về các chủ đề quản lý và quản trị giáo dục, phát triển giáo dục mềm non, phổ thông trong trong bối cảnh mới; vấn đề đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, vấn đề học tập suốt đời và phát triển chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo.