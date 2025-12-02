Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ triển khai các nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo, Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh hai nghị quyết là định hướng mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước, toàn ngành Thuế phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong giai đoạn mới. Đặt ra yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành liên quan, kiểm đếm, báo cáo tiến độ hằng tuần, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phân định rõ trách nhiệm từng cá nhân, từng nhiệm vụ để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, không chồng chéo, đạt hiệu quả cao nhất.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Cục Thuế đã kịp thời ban hành nhiều văn bản, kế hoạch hành động, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công rõ trách nhiệm triển khai đồng bộ Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP, Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số ngành Thuế.

Các đơn vị nghiệp vụ đã báo cáo chi tiết tiến độ các nhiệm vụ được giao. Nhiều nội dung quan trọng đã và đang được triển khai hiệu quả như xây dựng Luật Quản lý thuế sửa đổi, kết nối chia sẻ dữ liệu với Bộ Công an theo Đề án 06, thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg về chống thất thu thuế thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, hướng tới xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và thuận lợi cho người nộp thuế.

Tại Hội nghị đồng chí Mai Xuân Thành cũng biểu dương những kết quả bước đầu của các đơn vị trong việc cụ thể hóa chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào công tác chuyên môn, đồng thời yêu cầu duy trì đà tiến độ này để sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Cuộc họp đã thống nhất nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác chuyển đổi số ngành Thuế trong thời gian tới. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng vững chắc, song chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của từng cán bộ, công chức.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự hỗ trợ kịp thời từ các bộ, ngành liên quan và sự đồng hành của người nộp thuế, ngành Thuế quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 57-NQ/TW và Nghị quyết 71/NQ-CP, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới.