NEAC chính thức chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia: Việt Nam hoàn thiện nền tảng tin cậy số

Nguyên Anh

Nguyên Anh

17:24 | 25/11/2025
Ngày 25/11, tại Hà Nội, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) đã tổ chức Lễ tạo khóa cấp chứng thư chữ ký số gốc cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia (Root CA) theo tên Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là bước chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật then chốt để đồng bộ với tên gọi mới của cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học và Công nghệ sau quá trình sáp nhập.
NEAC chính thức chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia: Việt Nam hoàn thiện nền tảng tin cậy số

Theo đó, Lễ tạo khóa cấp chứng thư chữ ký số gốc cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia (Root CA) đánh dấu bước hoàn thiện, cập nhật hạ tầng tin cậy quốc gia về chữ ký số, bảo đảm phù hợp với tên gọi hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ và khuôn khổ pháp lý mới về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy.

Chuyển đổi hạ tầng để phù hợp với bối cảnh mới

Việc tạo khóa và cấp chứng thư chữ ký số cho Root CA theo tên Bộ Khoa học và Công nghệ được thực hiện để chuẩn hóa thông tin định danh sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông sáp nhập và lấy tên gọi chung là Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm tính chính danh, tính pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia, cũng như duy trì mức độ tin cậy cao cho các hệ thống đang sử dụng chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Đồng thời, để đáp ứng với khuôn khổ pháp lý mới về dịch vụ tin cậy, Root CA quốc gia đã tự cấp 4 chứng thư chữ ký số cho 04 dịch vụ gồm:

  • Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình USB TOKEN;
  • Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa;
  • Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động;
  • Chứng thư chữ ký số cho dịch vụ dấu thời gian.

(Các chứng thư chữ ký số được công bố trên trang https://rootca.gov.vn)

NEAC chính thức chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia: Việt Nam hoàn thiện nền tảng tin cậy số

Lễ tạo khóa diễn ra tại Trung tâm dữ liệu chính của NEAC (Tòa nhà Cục Viễn thông, 68 Dương Đình Nghệ, Hà Nội). Toàn bộ quy trình được thực hiện nghiêm ngặt theo kịch bản đã được phê duyệt với trò độc lập: Quản trị, Vận hành và Chứng kiến. Các thao tác đều được kiểm tra, xác nhận, lập biên bản và ghi hình đầy đủ, đáp ứng yêu cầu minh bạch, kiểm toán và giám sát kỹ thuật.

Giải pháp công nghệ chuẩn quốc tế, an toàn tuyệt đối

Hệ thống Root CA sử dụng nền tảng công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và trong nước về hạ tầng khóa công khai:

Giải pháp tiêu chuẩn quốc tế: Sử dụng giải pháp quản lý vòng đời chứng thư chữ ký số bản quyền, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế. Hỗ trợ các thuật toán mã hóa tiên tiến như RSA và ECDSA và sẵn sàng mở rộng trong tương lai.

Bảo mật tối đa: sử dụng thuật toán mã hóa tiên tiến độ dài khoá 4096 bits. Hệ thống và giải pháp kỹ thuật cũng sẵn sàng nâng cấp để hỗ trợ các độ dài khóa cao hơn hoặc các thuật toán mã hoá mới mà vẫn đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế.

NEAC chính thức chuyển đổi hạ tầng Root CA quốc gia: Việt Nam hoàn thiện nền tảng tin cậy số

Đảm bảo tính liên tục của dịch vụ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, nhấn mạnh:“Với vai trò ‘gốc tin cậy quốc gia', NEAC xác định việc khởi tạo chứng thư chữ ký số gốc mới cho hệ thống Root CA không chỉ đơn thuần là cập nhật kỹ thuật theo tên gọi mới của Bộ, mà còn là sứ mệnh củng cố nền tảng niềm tin cho hạ tầng số Việt Nam. Đây là bước đi then chốt để hoàn thiện hạ tầng tin cậy và bảo đảm tính tuân thủ pháp luật trong bối cảnh mới. NEAC cam kết vận hành hệ thống an toàn, ổn định, liên tục và minh bạch tuyệt đối để đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong triển khai giao dịch điện tử và chuyển đổi số quốc gia.”

Theo NEAC, việc đưa chứng thư chữ ký số gốc mới vào sử dụng không làm gián đoạn các dịch vụ hiện hành. Chứng thư chữ ký số gốc cũ vẫn có hiệu lực và các chứng thư chữ ký số của các Tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng được cấp bởi chứng thư chữ ký số gốc cũ vẫn tiếp tục được sử dụng, duy trì cho đến khi hết hạn, bảo đảm các chuỗi chứng thư chữ ký số đã cấp cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân vận hành bình thường. Trên cơ sở chứng thư chữ ký số gốc mới, NEAC sẽ từng bước cấp phát chứng thư chữ ký số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy để cung cấp dịch vụ.

Thời gian tới, NEAC sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy, các bộ, ngành và địa phương để chuẩn hóa việc sử dụng chứng thư chữ ký số gốc mới trong các hệ thống ứng dụng; tiếp tục hoàn thiện quy chế chứng thực, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân khai thác hiệu quả chữ ký số và dịch vụ tin cậy trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội.
Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

