FPT đạt chứng nhận HITRUST r2 v11.5.1

Chứng nhận này không chỉ đánh giá toàn diện hệ thống Dịch vụ ứng dụng, Hệ thống cơ sở dữ liệu và Hệ thống triển khai của FPT, được lưu trữ, vận hành và quản lý tập trung tại cơ sở dữ liệu của FPT tại Hà Nội, mà còn đánh giá toàn bộ hạ tầng cơ sở dữ liệu.

Chứng nhận HITRUST cho thấy FPT đáp ứng đầy đủ những khung tiêu chuẩn an toàn thông tin hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Việc đạt chứng nhận HITRUST là minh chứng cho năng lực của FPT đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt theo những khung tiêu chuẩn an toàn thông tin hàng đầu thế giới, đồng thời khẳng định khả năng triển khai các biện pháp kiểm soát hiệu quả nhằm bảo vệ dữ liệu có mức độ bảo mật cao và quản trị rủi ro toàn diện trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Được phát triển từ chương trình đảm bảo HITRUST, chứng nhận HITRUST r2 v11.5.1 là kết quả của quá trình đánh giá độc lập bởi bên thứ ba, kết hợp với cơ chế kiểm soát chất lượng tập trung, cùng hệ thống chứng nhận được hỗ trợ bởi nền tảng thích ứng với mối đe dọa an ninh mạng (Cyber Threat-Adaptive engine) của HITRUST. Nhờ đó, các tiêu chuẩn an ninh của FPT luôn được duy trì và cập nhật phù hợp với các tình huống đe dọa an ninh mạng mới nhất, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế không ngừng được cập nhật như NIST, ISO và OWASP.

Chia sẻ về thành tựu này, ông Chu Cảnh Chiêu, Giám đốc đơn vị tư vấn và phát triển phần mềm Chăm sóc sức khỏe toàn cầu FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết: “Trong lĩnh vực y tế, an ninh thông tin không phải là một mục tiêu mang tính ngắn hạn mà là một quá trình liên tục, đòi hỏi khả năng thích ứng trước sự thay đổi liên tục từ các mối đe dọa, các quy định tuân thủ và từ thực tiễn vận hành. Việc FPT đạt chứng nhận HITRUST ba lần liên tiếp khẳng định cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc bảo vệ dữ liệu, quản trị rủi ro và giữ trọn niềm tin của khách hàng và đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe”.

Ông Chu Cảnh Chiêu, Tập đoàn FPT, an ninh thông tin trong lĩnh vực y tế đòi hỏi khả năng thích ứng trước sự thay đổi liên tục của các yếu tố

Được biết, trước đó, FPT cũng đã đạt chứng nhận HITRUST r2 vào các năm 2022 và 2024. Hiện tại, FPT là một trong số ít doanh nghiệp công nghệ tại Đông Nam Á sở hữu hệ thống chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm HITRUST, HIPAA, ISO 9001, ISO 13485, HL7 và DICOM.