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Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Doãn Huy

Doãn Huy

11:18 | 19/07/2026
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Robot tình dục tích hợp AI đang bước sang giai đoạn mới khi Starpery Technology phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn riêng và bổ sung hệ thống cảm biến giúp robot phản ứng bằng giọng nói, cử chỉ và tương tác gần giống con người.
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Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh
Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI đang thay đổi như thế nào?

Robot tình dục AI đang trở thành một trong những hướng phát triển mới của ngành robot đồng hành. Nhà sản xuất Starpery Technology của Trung Quốc cho biết họ đang tự phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm giúp thế hệ robot mới có khả năng trò chuyện, ghi nhớ ngữ cảnh và phản hồi linh hoạt hơn thay vì chỉ thực hiện những câu lệnh lập trình sẵn.

Theo thông tin công bố từ doanh nghiệp, các nguyên mẫu đầu tiên sẽ được giới thiệu trong tháng 8. Dòng sản phẩm mới sẽ có cả phiên bản nam và nữ.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc robot không chỉ có ngoại hình giống con người mà còn được tích hợp hệ thống cảm biến để nhận biết thao tác của người dùng, từ đó phản hồi bằng chuyển động cơ thể, biểu cảm và giọng nói.

Trên trang chủ của công ty cũng đã xuất hiện chuyên mục AIDoll, cho thấy AI sẽ trở thành định hướng phát triển trọng tâm của Starpery trong thời gian tới.

AI tạo sinh đang biến robot thành "bạn đồng hành"

Trong nhiều năm qua, phần lớn robot đồng hành trên thị trường chỉ sử dụng các kịch bản hội thoại cố định. Người dùng thường nhanh chóng nhận ra những giới hạn khi robot chỉ lặp lại các mẫu câu giống nhau.

Việc đưa mô hình ngôn ngữ lớn vào robot giúp thay đổi hoàn toàn trải nghiệm này.

Robot hình người quỳ xin tiền trên phố gây tranh cãi
Robot hình người quỳ xin tiền trên phố gây tranh cãi

Thay vì phản hồi theo kịch bản, robot có thể phân tích ngữ cảnh cuộc trò chuyện, ghi nhớ thông tin trong một khoảng thời gian và tạo ra các phản hồi tự nhiên hơn.

CEO Starpery, ông Evan Lee, cho biết mục tiêu đầu tiên của công ty là tăng cường khả năng tương tác giữa người và robot nhằm cải thiện trải nghiệm đồng hành.

Theo doanh nghiệp, AI mới chỉ là bước đầu. Trong các giai đoạn tiếp theo, robot sẽ tiếp tục được nâng cấp khả năng nhận biết môi trường xung quanh, phối hợp nhiều cảm biến và thực hiện các phản ứng gần với hành vi của con người hơn.

Cảm biến quyết định trải nghiệm chân thực

Khác với chatbot chỉ hoạt động trên màn hình, robot vật lý phải xử lý đồng thời nhiều loại dữ liệu.

Các cảm biến giúp robot nhận biết lực tác động, chuyển động, vị trí cơ thể cũng như phản hồi phù hợp trong thời gian thực. Điều này đòi hỏi AI phải xử lý nhiều nguồn dữ liệu cùng lúc thay vì chỉ phân tích văn bản.

Theo ông Evan Lee, việc xây dựng các cuộc hội thoại đơn giản không còn là thách thức lớn. Khó khăn thực sự là tạo ra các phản ứng tự nhiên trong môi trường vật lý.

Đó cũng là lý do Starpery lựa chọn tự phát triển mô hình AI thay vì chỉ tích hợp các nền tảng sẵn có.

Cuộc đua AI đang mở rộng sang robot hình người

Sự xuất hiện của robot đồng hành AI phản ánh xu hướng lớn hơn của ngành công nghệ.

Trong hai năm qua, AI tạo sinh đã phát triển rất nhanh trên điện thoại, máy tính và dịch vụ trực tuyến. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp bắt đầu đưa AI ra khỏi màn hình để tích hợp vào các thiết bị vật lý như robot gia đình, robot chăm sóc người cao tuổi, robot dịch vụ và robot hình người.

Các mô hình AI có khả năng hiểu ngôn ngữ, ghi nhớ ngữ cảnh và xử lý đa phương thức được kỳ vọng sẽ trở thành "bộ não" của thế hệ robot mới.

Điều này cũng mở ra một thị trường cạnh tranh mới giữa các công ty phát triển robot và các doanh nghiệp sở hữu mô hình AI.

Cơ hội đi cùng nhiều tranh luận

Robot đồng hành tích hợp AI không chỉ đặt ra bài toán công nghệ mà còn kéo theo nhiều vấn đề về quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu, trách nhiệm pháp lý và đạo đức AI.

Do các thiết bị này có thể ghi nhận giọng nói, lưu trữ dữ liệu hội thoại và học từ hành vi người dùng, các chuyên gia cho rằng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ trở thành yêu cầu quan trọng nếu loại sản phẩm này được thương mại hóa trên quy mô lớn.

Bên cạnh đó, ngành robot đồng hành vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản về chi phí phần cứng, độ bền cảm biến, khả năng xử lý thời gian thực và mức độ tự nhiên trong tương tác.

Theo Starpery, việc tạo ra trải nghiệm tương tác giống con người vẫn là thách thức công nghệ lớn nhất mà doanh nghiệp đang tập trung giải quyết.

Dù Việt Nam chưa có doanh nghiệp phát triển robot đồng hành quy mô lớn, xu hướng này cho thấy AI đang dịch chuyển từ phần mềm sang phần cứng. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, IoT, cảm biến, xử lý giọng nói và robot dịch vụ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng được tích hợp vào thiết bị vật lý, năng lực thiết kế phần mềm nhúng, thị giác máy tính và xử lý dữ liệu thời gian thực sẽ trở thành những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới.

Starpery Technology

Là một trong những nhà sản xuất búp bê và robot đồng hành lớn tại Trung Quốc.

Đang phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) riêng cho robot.

Nguyên mẫu robot AI mới dự kiến ra mắt trong tháng 8.

Robot có khả năng tương tác bằng giọng nói, cử chỉ và phản hồi thông qua hệ thống cảm biến.

Mục tiêu là nâng cao trải nghiệm đồng hành và giao tiếp giữa người và robot.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 146,500
Hà Nội - PNJ 142,500 146,500
Đà Nẵng - PNJ 142,500 146,500
Miền Tây - PNJ 142,500 146,500
Tây Nguyên - PNJ 142,500 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 146,500
Cập nhật: 19/07/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 14,750
Miếng SJC Nghệ An 14,450 14,750
Miếng SJC Thái Bình 14,450 14,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,340 14,690
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,880 14,580
Trang sức 99.99 13,890 14,590
Cập nhật: 19/07/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 14,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 14,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 1,466
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cập nhật: 19/07/2026 13:00
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Cập nhật: 19/07/2026 13:00
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Cập nhật: 19/07/2026 13:00

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