Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI đang thay đổi như thế nào?

Robot tình dục AI đang trở thành một trong những hướng phát triển mới của ngành robot đồng hành. Nhà sản xuất Starpery Technology của Trung Quốc cho biết họ đang tự phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm giúp thế hệ robot mới có khả năng trò chuyện, ghi nhớ ngữ cảnh và phản hồi linh hoạt hơn thay vì chỉ thực hiện những câu lệnh lập trình sẵn.

Theo thông tin công bố từ doanh nghiệp, các nguyên mẫu đầu tiên sẽ được giới thiệu trong tháng 8. Dòng sản phẩm mới sẽ có cả phiên bản nam và nữ.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc robot không chỉ có ngoại hình giống con người mà còn được tích hợp hệ thống cảm biến để nhận biết thao tác của người dùng, từ đó phản hồi bằng chuyển động cơ thể, biểu cảm và giọng nói.

Trên trang chủ của công ty cũng đã xuất hiện chuyên mục AIDoll, cho thấy AI sẽ trở thành định hướng phát triển trọng tâm của Starpery trong thời gian tới.

AI tạo sinh đang biến robot thành "bạn đồng hành"

Trong nhiều năm qua, phần lớn robot đồng hành trên thị trường chỉ sử dụng các kịch bản hội thoại cố định. Người dùng thường nhanh chóng nhận ra những giới hạn khi robot chỉ lặp lại các mẫu câu giống nhau.

Việc đưa mô hình ngôn ngữ lớn vào robot giúp thay đổi hoàn toàn trải nghiệm này.

Thay vì phản hồi theo kịch bản, robot có thể phân tích ngữ cảnh cuộc trò chuyện, ghi nhớ thông tin trong một khoảng thời gian và tạo ra các phản hồi tự nhiên hơn.

CEO Starpery, ông Evan Lee, cho biết mục tiêu đầu tiên của công ty là tăng cường khả năng tương tác giữa người và robot nhằm cải thiện trải nghiệm đồng hành.

Theo doanh nghiệp, AI mới chỉ là bước đầu. Trong các giai đoạn tiếp theo, robot sẽ tiếp tục được nâng cấp khả năng nhận biết môi trường xung quanh, phối hợp nhiều cảm biến và thực hiện các phản ứng gần với hành vi của con người hơn.

Cảm biến quyết định trải nghiệm chân thực

Khác với chatbot chỉ hoạt động trên màn hình, robot vật lý phải xử lý đồng thời nhiều loại dữ liệu.

Các cảm biến giúp robot nhận biết lực tác động, chuyển động, vị trí cơ thể cũng như phản hồi phù hợp trong thời gian thực. Điều này đòi hỏi AI phải xử lý nhiều nguồn dữ liệu cùng lúc thay vì chỉ phân tích văn bản.

Theo ông Evan Lee, việc xây dựng các cuộc hội thoại đơn giản không còn là thách thức lớn. Khó khăn thực sự là tạo ra các phản ứng tự nhiên trong môi trường vật lý.

Đó cũng là lý do Starpery lựa chọn tự phát triển mô hình AI thay vì chỉ tích hợp các nền tảng sẵn có.

Cuộc đua AI đang mở rộng sang robot hình người

Sự xuất hiện của robot đồng hành AI phản ánh xu hướng lớn hơn của ngành công nghệ.

Trong hai năm qua, AI tạo sinh đã phát triển rất nhanh trên điện thoại, máy tính và dịch vụ trực tuyến. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp bắt đầu đưa AI ra khỏi màn hình để tích hợp vào các thiết bị vật lý như robot gia đình, robot chăm sóc người cao tuổi, robot dịch vụ và robot hình người.

Các mô hình AI có khả năng hiểu ngôn ngữ, ghi nhớ ngữ cảnh và xử lý đa phương thức được kỳ vọng sẽ trở thành "bộ não" của thế hệ robot mới.

Điều này cũng mở ra một thị trường cạnh tranh mới giữa các công ty phát triển robot và các doanh nghiệp sở hữu mô hình AI.

Cơ hội đi cùng nhiều tranh luận

Robot đồng hành tích hợp AI không chỉ đặt ra bài toán công nghệ mà còn kéo theo nhiều vấn đề về quyền riêng tư, bảo mật dữ liệu, trách nhiệm pháp lý và đạo đức AI.

Do các thiết bị này có thể ghi nhận giọng nói, lưu trữ dữ liệu hội thoại và học từ hành vi người dùng, các chuyên gia cho rằng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ trở thành yêu cầu quan trọng nếu loại sản phẩm này được thương mại hóa trên quy mô lớn.

Bên cạnh đó, ngành robot đồng hành vẫn còn đối mặt với nhiều rào cản về chi phí phần cứng, độ bền cảm biến, khả năng xử lý thời gian thực và mức độ tự nhiên trong tương tác.

Theo Starpery, việc tạo ra trải nghiệm tương tác giống con người vẫn là thách thức công nghệ lớn nhất mà doanh nghiệp đang tập trung giải quyết.

Dù Việt Nam chưa có doanh nghiệp phát triển robot đồng hành quy mô lớn, xu hướng này cho thấy AI đang dịch chuyển từ phần mềm sang phần cứng. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực AI, IoT, cảm biến, xử lý giọng nói và robot dịch vụ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng được tích hợp vào thiết bị vật lý, năng lực thiết kế phần mềm nhúng, thị giác máy tính và xử lý dữ liệu thời gian thực sẽ trở thành những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới.