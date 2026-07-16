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Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Ngọc Hà

Ngọc Hà

15:53 | 16/07/2026
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Airbus và MTU Aero Engines vừa công bố hợp tác chế tạo động cơ máy bay chạy hoàn toàn bằng pin nhiên liệu hydro điện, mở đường cho những chuyến bay thương mại không phát thải khí carbon có thể cất cánh từ năm 2035.
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Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới
Khác với nhiên liệu phản lực thông thường, nhiên liệu hydro chỉ sinh ra hơi nước là sản phẩm phụ chính. Ảnh: Airbus

Động cơ máy bay chạy bằng hydro từng bị xem là tham vọng tốn kém khó thành hiện thực, nhưng những cải tiến gần đây trong ngành hàng không điện cho thấy công nghệ này hoàn toàn khả thi. Một trong những tập đoàn hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới đang xúc tiến kế hoạch phát triển động cơ máy bay thế hệ mới của riêng mình. Ngày 7/7, Airbus xác nhận hợp tác cùng MTU Aero Engines của Đức để thiết kế và chế tạo động cơ máy bay đầu tiên trên thế giới chạy hoàn toàn bằng pin nhiên liệu hydro điện, theo Popular Science đưa tin.

Công ty liên doanh mới thành lập đặt mục tiêu bắt đầu hoạt động vào năm 2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu. Hai bên từng ký biên bản ghi nhớ tại Triển lãm hàng không Paris năm ngoái, nằm trong khuôn khổ sáng kiến ZEROe mà Airbus công bố lần đầu vào năm 2020. Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật và công nghệ của MTU Aero Engines, ông Stefan Weber, cho biết mục tiêu đầy tham vọng của hai bên là mở đường cho một hệ thống động cơ mới an toàn, đáng tin cậy và kinh tế, góp phần đưa ngành hàng không tiến tới trung hòa khí hậu.

Ngành hàng không hiện là một trong những lĩnh vực giao thông phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, hàng năm thải ra lượng lớn khí carbon dioxide, oxit lưu huỳnh và vệt khói ngưng tụ vào khí quyển. Thay vì dùng nhiên liệu tổng hợp, động cơ pin nhiên liệu hydro sử dụng hydro lỏng nhẹ và đốt nhiên liệu này trong một phản ứng điện hóa nhằm cấp điện cho các bộ pin lithium cỡ lớn. Sản phẩm phụ chủ yếu là hơi nước, dù giới nghiên cứu vẫn cần tìm hiểu thêm về lượng oxit lưu huỳnh có thể phát sinh trong quá trình này.

Airbus cho biết mục tiêu của hãng là loại bỏ hoàn toàn khí thải carbon dioxide và oxit nitơ trong lúc bay nhờ hệ thống pin nhiên liệu hydro này. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, hai công ty kỳ vọng hoàn tất phát triển mẫu máy bay mới vào năm 2035. Trong lúc chờ đợi, Airbus và MTU cũng đang xây dựng một hệ sinh thái máy bay hydro rộng lớn hơn, cùng khung pháp lý cho việc vận hành và cấp chứng nhận các mẫu máy bay bền vững trong tương lai.

Popular Science
Airbus MTU Aero Engines pin nhiên liệu hydro máy bay không phát thải sáng kiến ZEROe hàng không xanh động cơ máy bay điện

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 16:00
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Cập nhật: 16/07/2026 16:00
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