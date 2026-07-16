Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Khác với nhiên liệu phản lực thông thường, nhiên liệu hydro chỉ sinh ra hơi nước là sản phẩm phụ chính. Ảnh: Airbus

Động cơ máy bay chạy bằng hydro từng bị xem là tham vọng tốn kém khó thành hiện thực, nhưng những cải tiến gần đây trong ngành hàng không điện cho thấy công nghệ này hoàn toàn khả thi. Một trong những tập đoàn hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới đang xúc tiến kế hoạch phát triển động cơ máy bay thế hệ mới của riêng mình. Ngày 7/7, Airbus xác nhận hợp tác cùng MTU Aero Engines của Đức để thiết kế và chế tạo động cơ máy bay đầu tiên trên thế giới chạy hoàn toàn bằng pin nhiên liệu hydro điện, theo Popular Science đưa tin.

Công ty liên doanh mới thành lập đặt mục tiêu bắt đầu hoạt động vào năm 2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu. Hai bên từng ký biên bản ghi nhớ tại Triển lãm hàng không Paris năm ngoái, nằm trong khuôn khổ sáng kiến ZEROe mà Airbus công bố lần đầu vào năm 2020. Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật và công nghệ của MTU Aero Engines, ông Stefan Weber, cho biết mục tiêu đầy tham vọng của hai bên là mở đường cho một hệ thống động cơ mới an toàn, đáng tin cậy và kinh tế, góp phần đưa ngành hàng không tiến tới trung hòa khí hậu.

Ngành hàng không hiện là một trong những lĩnh vực giao thông phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, hàng năm thải ra lượng lớn khí carbon dioxide, oxit lưu huỳnh và vệt khói ngưng tụ vào khí quyển. Thay vì dùng nhiên liệu tổng hợp, động cơ pin nhiên liệu hydro sử dụng hydro lỏng nhẹ và đốt nhiên liệu này trong một phản ứng điện hóa nhằm cấp điện cho các bộ pin lithium cỡ lớn. Sản phẩm phụ chủ yếu là hơi nước, dù giới nghiên cứu vẫn cần tìm hiểu thêm về lượng oxit lưu huỳnh có thể phát sinh trong quá trình này.

Airbus cho biết mục tiêu của hãng là loại bỏ hoàn toàn khí thải carbon dioxide và oxit nitơ trong lúc bay nhờ hệ thống pin nhiên liệu hydro này. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, hai công ty kỳ vọng hoàn tất phát triển mẫu máy bay mới vào năm 2035. Trong lúc chờ đợi, Airbus và MTU cũng đang xây dựng một hệ sinh thái máy bay hydro rộng lớn hơn, cùng khung pháp lý cho việc vận hành và cấp chứng nhận các mẫu máy bay bền vững trong tương lai.