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Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Phạm Anh

Phạm Anh

11:27 | 15/07/2026
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Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts giới thiệu một loại chip hồng ngoại có khả năng thay thế cơ cấu cơ khí trong camera truyền thống, cho phép từng điểm ảnh tự điều chỉnh cách tiếp nhận ánh sáng mà không cần bất kỳ chuyển động vật lý nào.
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Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh
Chip điều khiển ánh sáng hồng ngoại bằng tín hiệu điện tử, loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ phận cơ khí chuyển động. Ảnh: Getty Images

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts vừa chế tạo một chip hồng ngoại mới, có thể thay đổi cách camera thu nhận ánh sáng hồng ngoại mà không cần đến bộ phận cơ khí chuyển động, theo công bố trên tạp chí Nature Communications. Nhóm nghiên cứu xây dựng thiết bị này ngay trên chip bán dẫn, giúp nó hoạt động như một thấu kính hồng ngoại lập trình được, khác hẳn các hệ thống hồng ngoại thông thường vốn phải dựa vào cơ cấu cơ khí cồng kềnh mỗi khi cần thay đổi tiêu cự.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở cách chip kiểm soát ánh sáng bằng tín hiệu điện tử ngay tại từng điểm ảnh siêu nhỏ, thay vì di chuyển thấu kính vật lý như trước. Mỗi điểm ảnh trên chip tự thay đổi cách tương tác với ánh sáng hồng ngoại trung bình chiếu tới, nhờ đó toàn bộ thấu kính điều chỉnh được đặc tính quang học theo thời gian thực, giúp camera thu thập nhiều loại thông tin khác nhau từ cùng một khung cảnh.

Nhóm nghiên cứu chế tạo thành công nguyên mẫu ở quy mô phòng thí nghiệm bằng chính quy trình sản xuất bán dẫn phổ biến hiện nay. Việc tận dụng quy trình sản xuất sẵn có, theo nhận định của nhóm nghiên cứu, mở ra khả năng sản xuất chip hồng ngoại này ở quy mô công nghiệp trong tương lai, tuy đây vẫn là dự đoán ban đầu mà nhóm nghiên cứu chưa kiểm chứng trên dây chuyền sản xuất thực tế.

Bí quyết kiểm soát ánh sáng theo từng điểm ảnh

Hệ thống kết hợp vật liệu chuyển pha với mạng lưới dây đồng bố trí kiểu bắt chéo, cấu trúc quen thuộc trong công nghệ màn hình hiển thị. Lớp silicon pha tạp sinh nhiệt ngay tại giao điểm của các dây dẫn, làm chuyển đổi từng vùng cực nhỏ của vật liệu giữa trạng thái tinh thể và trạng thái vô định hình, qua đó thay đổi cách mỗi điểm ảnh xử lý ánh sáng hồng ngoại.

Các bề mặt điện từ lập trình được trước đây thường chỉ điều khiển toàn bộ thấu kính cùng lúc, hoặc đòi hỏi hệ thống dây dẫn phức tạp cho từng điểm ảnh riêng lẻ, khiến việc mở rộng quy mô gặp nhiều khó khăn. Kiến trúc dạng lưới bắt chéo mà nhóm MIT áp dụng giải quyết được vướng mắc này, cho phép kiểm soát từng điểm ảnh theo hai chiều trong khi vẫn hạn chế nhiễu điện không mong muốn.

Giáo sư Juejun Hu, người giữ danh hiệu John F. Elliott về khoa học và kỹ thuật vật liệu tại MIT, cho biết nhóm nghiên cứu thực hiện các phép tính và nhận thấy kiến trúc này có thể mở rộng tới hàng triệu điểm ảnh mà không gặp vấn đề về dòng điện ngoài ý muốn. Theo ông Hu, điểm mấu chốt nằm ở chính kiến trúc lưới bắt chéo, vốn mở rộng khả năng chuyển đổi trạng thái ở cấp độ từng điểm ảnh của bề mặt điện từ. Ông nói thêm rằng ngành công nghệ màn hình vốn sử dụng kiến trúc này từ trước, nhóm của ông không phát minh ra nó, nhưng đây là lần đầu tiên có người áp dụng kiến trúc này cho bề mặt điện từ chuyển pha chủ động, qua đó chứng minh khả năng kiểm soát ở cấp độ từng điểm ảnh.

Nhóm nghiên cứu chế tạo một mảng điểm ảnh kích thước 6 nhân 6 và ghi nhận khả năng chuyển đổi qua lại giữa hai trạng thái nhiều lần mà không làm mất chức năng của thiết bị.

Hướng tới camera thông minh và cảm biến khí thế hệ mới

Nhóm nghiên cứu cho rằng công nghệ này có thể phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giám sát môi trường cho đến ứng dụng quốc phòng. Ánh sáng hồng ngoại trung bình đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực này vì phần lớn khí và phân tử hữu cơ hấp thụ ánh sáng ở dải bước sóng đó, giúp phát hiện các hợp chất như khí methane và propane.

Cosmin-Constantin Popescu, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết công nghệ này có thể mang lại nhiều dữ liệu hơn khi nghiên cứu vũ trụ, đồng thời hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường trong những trường hợp cần theo dõi các hợp chất cụ thể trong khí quyển. Ông Popescu cũng nhắc tới khả năng chụp ảnh nhiệt như một ứng dụng khác của chip, và liên hệ tới ứng dụng quân sự, giống như cách quân đội hiện dùng kính nhìn đêm.

Nhóm nghiên cứu tin rằng bề mặt điện từ lập trình được có thể tiến xa hơn, hỗ trợ lĩnh vực tính toán quang học, nơi ánh sáng đảm nhận vai trò thực hiện phép tính thay cho mạch điện tử thông thường. Theo ông Hu, nhóm nghiên cứu có thể lập trình các phiên bản chip hồng ngoại trong tương lai để làm nổi bật những vật thể hoặc mẫu hình cụ thể trong hình ảnh, tùy theo mục tiêu quan sát của người dùng. Đây là định hướng do nhóm nghiên cứu đề xuất, hiện nhóm chưa công bố mốc thời gian hay sản phẩm cụ thể nào.

Nhóm nghiên cứu hiện tập trung tăng số lượng điểm ảnh trên chip và cải thiện độ bền của thiết bị, nhằm thu được thông tin hồng ngoại chi tiết hơn trong khi vẫn giữ khả năng tương thích với quy trình sản xuất bán dẫn hiện có. Tạp chí Nature Communications đã công bố nghiên cứu về chip hồng ngoại này.

https://interestingengineering.com/innovation/mit-programmable-infrared-metasurface-chip
chip hồng ngoại camera hồng ngoại không bộ phận chuyển động chip cảm biến ánh sáng MIT bề mặt điện từ chuyển pha công nghệ metasurface cảm biến khí hồng ngoại chụp ảnh nhiệt thông minh

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Thứ hai, 20/07/2026 00:00
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Thứ hai, 20/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
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AUD 17806 18080 18654
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CHF 31801 32182 32823
CNY 0 3838 3931
EUR 29406 29627 30704
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HKD 0 3220 3421
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NZD 0 14957 15539
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Cập nhật: 15/07/2026 11:45
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Cập nhật: 15/07/2026 11:45
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CHF 32062 32092 33678
CNY 3820 3845 3980.1
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29589 29619 31345
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HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
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MYR 0 6600 0
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