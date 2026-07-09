Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Mô hình máy bay không người lái Bayraktar tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7/2026. Ảnh: Getty.

Máy bay không người lái Ukraine thay đổi "cuộc chơi" quân sự toàn cầu khi thiết bị nhỏ tạo ra tác động lớn

Sau hơn bốn năm xung đột với Nga, máy bay không người lái Ukraine không còn chỉ là phương tiện hỗ trợ chiến thuật. Chúng đang trở thành một trong những yếu tố làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận về chiến tranh hiện đại.

Từ các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga tới việc buộc NATO điều chỉnh ưu tiên đầu tư, chiến trường Ukraine đang trở thành nơi thử nghiệm thực tế cho một thế hệ công nghệ quân sự mới, nơi tốc độ đổi mới có thể quan trọng không kém quy mô vũ khí.

Trong giai đoạn đầu cuộc chiến, Ukraine phải đối mặt với sự chênh lệch lớn về quân số, pháo binh và nguồn lực quân sự truyền thống so với Nga. Điều này khiến Kyiv lựa chọn một hướng đi khác: phát triển nhanh các hệ thống máy bay không người lái có chi phí thấp, dễ sản xuất và có khả năng thích nghi nhanh.

Theo các chuyên gia quốc phòng, Ukraine đã mở rộng sản xuất trong nước, cải tiến hệ thống dẫn đường, phần mềm điều khiển và khả năng hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu tín hiệu vệ tinh.

Những cải tiến này cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu chiến lược như cơ sở năng lượng, kho nhiên liệu và hạ tầng quân sự của Nga.

Một trong những diễn biến được chú ý gần đây là vụ tấn công vào một nhà máy lọc dầu tại thành phố Omsk của Nga. Đây là khu vực cách lãnh thổ Ukraine gần 2.500 km, cho thấy phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng của các hệ thống không người lái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho rằng năng lực mới đã đưa những mục tiêu xa hơn vào “trong tầm với”.

Nhà máy lọc dầu Omsk bị tấn công bởi máy bay không người lái của Ukraine.

Vì sao drone trở thành vũ khí chiến lược?

Điểm thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở bản thân máy bay không người lái, mà ở cách Ukraine tổ chức quá trình phát triển.

Thay vì mô hình công nghiệp quốc phòng truyền thống với chu kỳ nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Ukraine kết nối quân đội, doanh nghiệp công nghệ và các nhóm kỹ thuật để rút ngắn thời gian cải tiến.

Một mẫu thiết bị có thể được thử nghiệm ngoài chiến trường, nhận phản hồi và nâng cấp chỉ trong vài tuần.

Theo các nhà phân tích, đây là sự khác biệt quan trọng giữa chiến tranh công nghệ mới và mô hình sản xuất vũ khí truyền thống.

Các nền tảng giá rẻ, linh hoạt và sản xuất phân tán đang chứng minh chúng có thể gây áp lực lên những hệ thống quân sự đắt đỏ hơn nhiều lần.

Nga đã đáp trả bằng cách cũng tăng cường sản xuất máy bay không người lái của riêng mình và tích hợp chúng nhiều hơn vào hệ thống quân sự tổng thể.

NATO thay đổi cách nhìn về đầu tư quốc phòng

Ảnh hưởng từ chiến trường Ukraine không dừng lại ở khu vực xung đột. NATO đang điều chỉnh chiến lược khi nhận ra máy bay không người lái đã trở thành một phần không thể thiếu trong chiến tranh hiện đại.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng drone đã “thay đổi căn bản” bản chất của chiến trường.

Liên minh này đang thúc đẩy sáng kiến NATO Drone Edge, tập trung phát triển năng lực máy bay không người lái và hệ thống chống drone trong những năm tới.

Mục tiêu không chỉ là sở hữu thêm thiết bị bay, mà còn xây dựng năng lực vận hành, phòng thủ và thích nghi với môi trường chiến tranh dựa trên dữ liệu.

Các chuyên gia cho rằng Ukraine hiện không chỉ là bên nhận hỗ trợ quân sự, mà đã trở thành nguồn kinh nghiệm thực chiến quan trọng cho phương Tây.

Cuộc đua mới của ngành công nghiệp quốc phòng

Sự nổi lên của drone đang đặt ra thách thức với ngành công nghiệp quốc phòng truyền thống.

Trong nhiều thập kỷ, ưu thế quân sự thường gắn với máy bay chiến đấu, tàu chiến, xe tăng hoặc hệ thống tên lửa trị giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, chiến trường Ukraine cho thấy những thiết bị nhỏ hơn, rẻ hơn nhưng được triển khai với số lượng lớn có thể tạo ra hiệu quả mới.

Theo giới phân tích, các công ty quốc phòng trong tương lai sẽ phải cạnh tranh không chỉ bằng sức mạnh phần cứng, mà bằng tốc độ nâng cấp phần mềm, khả năng xử lý dữ liệu và tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Điều này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp công nghệ, startup và các mô hình sản xuất linh hoạt tham gia sâu hơn vào lĩnh vực vốn do những tập đoàn quốc phòng lớn kiểm soát.

Chiến tranh Nga Ukraine đang trở thành ví dụ rõ nhất về việc công nghệ số có thể thay đổi cán cân sức mạnh.

Máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, cảm biến và dữ liệu thời gian thực đang tạo nên một mô hình chiến tranh mới, nơi lợi thế không chỉ thuộc về bên có nhiều vũ khí hơn.

Khả năng đổi mới nhanh, thích ứng nhanh và triển khai công nghệ ở quy mô lớn có thể trở thành yếu tố quyết định.

Với NATO và nhiều quốc gia khác, bài học từ Ukraine cho thấy đầu tư quốc phòng trong tương lai sẽ không chỉ là mua thêm khí tài truyền thống, mà còn phải xây dựng một hệ sinh thái công nghệ có khả năng thay đổi liên tục.