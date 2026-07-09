Xe và phương tiện
Xe 365

Waymo mở rộng xe tự lái hoàn toàn tại bốn thành phố Mỹ

Nguyên Anh

Nguyên Anh

17:24 | 09/07/2026
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Waymo, công ty con của Alphabet, chuẩn bị loại bỏ hoàn toàn nhân viên giám sát trên xe tại San Diego, Las Vegas, Tampa và Denver, đưa tổng số thành phố Mỹ vận hành xe tự lái hoàn toàn lên hơn 10 nơi, đồng thời khởi động thử nghiệm tại London trong bước mở rộng quốc tế đầu tiên của hãng.
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Waymo mở rộng xe tự lái hoàn toàn tại bốn thành phố Mỹ
Ảnh: Waymo

Waymo chính thức công bố kế hoạch vận hành xe tự lái hoàn toàn tại bốn thành phố mới của Mỹ, gồm San Diego, Las Vegas, Tampa và Denver, trong thời gian tới.

Các phương tiện hoạt động tại những khu vực này sẽ không còn nhân viên giám sát ngồi sau vô lăng như giai đoạn trước, đánh dấu sự chuyển đổi sang mô hình vận hành không cần con người can thiệp trực tiếp trên xe. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch chỉ áp dụng cho nhân viên nội bộ Waymo, trước khi công ty mở rộng dịch vụ này ra công chúng trong thời gian tới.

Bốn thành phố kể trên sẽ gia nhập nhóm đô thị đã triển khai xe tự lái hoàn toàn của Waymo, bao gồm Dallas, Houston, Orlando và San Antonio, những nơi trước đó đã loại bỏ nhân viên giám sát khỏi phương tiện vận hành.

Tính chung trên toàn hệ thống, Waymo cho biết sẽ sớm cung cấp dịch vụ robotaxi hoàn toàn tự lái tại hơn 10 thành phố của Mỹ, con số phản ánh tốc độ mở rộng nhanh của hãng trong lĩnh vực vận tải không người lái suốt thời gian qua.

Không dừng lại ở thị trường Mỹ, Waymo cũng bắt đầu thử nghiệm dịch vụ tại London, đánh dấu lần đầu tiên công ty mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới nước Mỹ. Tuy nhiên, một số cư dân sinh sống tại khu vực ngõ cụt của thành phố này bày tỏ sự không hài lòng khi xe Waymo gây tiếng ồn lúc lùi ra khỏi phố vào ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ của những hộ dân xung quanh.

Ở một diễn biến khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, Uber và Waymo vừa chấm dứt hợp tác tại thành phố Phoenix. Người dùng hiện không thể đặt xe Waymo thông qua ứng dụng Uber như trước đây, trong khi Uber quay lại tự phát triển dịch vụ robotaxi riêng thông qua hợp tác với Lucid và Nuro. Dù vậy, khách hàng tại Phoenix vẫn tiếp tục sử dụng được dịch vụ của Waymo bằng cách đặt xe trực tiếp qua ứng dụng riêng của công ty.

Việc đồng thời mở rộng tại bốn thành phố mới của Mỹ và thử nghiệm tại London cho thấy Waymo đang tăng tốc quá trình đưa xe tự lái hoàn toàn vào vận hành thương mại, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các hãng công nghệ và các nền tảng gọi xe truyền thống tại nhiều thị trường ngày càng gay gắt.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Kim TT/AVPL 14,450 ▼100K 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,450 ▼100K 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▲100K 13,550 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▲200K 14,400 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▲200K 14,350 ▲200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▲200K 14,330 ▲200K
Cập nhật: 09/07/2026 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼200K 148,500 ▲300K
Cập nhật: 09/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 14,600 ▲50K 14,900 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▲50K 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▲50K 14,850 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▲50K 14,850 ▲50K
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 14,040 ▲50K 14,740 ▲50K
Trang sức 99.99 14,050 ▲50K 14,750 ▲50K
Cập nhật: 09/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 146 ▼1309K 14,902 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146 ▼1309K 14,903 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,457 ▲5K 1,487 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,457 ▲5K 1,488 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,432 ▲5K 1,467 ▲5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,248 ▲496K 145,248 ▲496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,386 ▲375K 110,186 ▲375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,116 ▲340K 99,916 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,846 ▲305K 89,646 ▲305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,885 ▲292K 85,685 ▲292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,153 ▼46168K 6,133 ▼54988K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 ▼1309K 149 ▼1336K
Cập nhật: 09/07/2026 19:00
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Cập nhật: 09/07/2026 19:00
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Cập nhật: 09/07/2026 19:00
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