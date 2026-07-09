Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Ảnh: Nintendo

Nintendo dừng bán tiền ảo, khai tử gói Gold Pass

Mario Kart Tour ngừng hoạt động đánh dấu chương cuối của một hành trình bảy năm chinh phục người chơi trên nền tảng di động, khi Nintendo chính thức xác nhận sẽ tắt máy chủ trò chơi này vào lúc 2h sáng ngày 30/9 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Khác với cách hãng xử lý Animal Crossing Pocket Camp trước đây, nơi người chơi vẫn được trải nghiệm một phiên bản ngoại tuyến sau khi ngừng dịch vụ trực tuyến, Nintendo lần này không có kế hoạch phát triển bản offline cho Mario Kart Tour. Điều đó đồng nghĩa toàn bộ nội dung, tiến trình và ký ức chơi game của hàng triệu người dùng sẽ tan biến hoàn toàn một khi cỗ máy chủ cuối cùng tắt lịm, và lần này ngay cả Lakitu, nhân vật vốn luôn xuất hiện để cứu người chơi khỏi những cú ngã trên đường đua, cũng không thể làm gì để cứu vãn số phận trò chơi.

Trước thời điểm ngừng hoạt động chính thức, Nintendo đã dừng bán đồng tiền ảo trong trò chơi và chấm dứt hoàn toàn tính năng gia hạn tự động cũng như đăng ký mới cho gói Gold Pass, vốn là gói thuê bao mang lại nhiều phần thưởng, thử thách và chế độ đua tốc độ cao 200cc dành riêng cho hội viên. Những người từng trả phí cho gói này tiếp tục sử dụng phần lớn nội dung của Gold Pass miễn phí cho đến ngày trò chơi ngừng hoạt động, ngoại trừ những quyền lợi chỉ dành cho thuê bao liên tục. Với những người chơi chưa từng đăng ký, họ cũng có thể trải nghiệm các quyền lợi tương tự mà không mất phí, bắt đầu từ 2h sáng ngày 5/8.

Service for the Mario Kart Tour game ends on Sept. 29 at 11:00 p.m. PT / Sept. 30 at 8:00 a.m. CEST. Thank you for your support throughout the years. For info on how rubies and the Mario Kart Tour Gold Pass will be handled moving forward, see in-game notifications or FAQ below. — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) July 8, 2026

Dấu hiệu từ chế độ bảo trì kéo dài

Quyết định khai tử Mario Kart Tour không đến bất ngờ, bởi trò chơi này đã rơi vào trạng thái bảo trì trên thực tế kể từ cuối năm 2023. Kể từ thời điểm đó, Nintendo ngừng hẳn việc cập nhật những đường đua mới, tay đua mới, xe kart, tàu lượn cùng hàng loạt tính năng khác từng giúp trò chơi duy trì sức hút với cộng đồng game thủ suốt nhiều năm liền. Sự im lặng kéo dài gần hai năm ấy trở thành lời cảnh báo ngầm cho những người theo dõi sát sao tình hình phát triển của tựa game đua xe di động này.

Nintendo vẫn đặt cược vào mảng game di động

Việc ngừng hoạt động Mario Kart Tour không đồng nghĩa Nintendo từ bỏ tham vọng trên thị trường game di động. Hãng vừa cho ra mắt Pictonico!, một tựa game theo phong cách WarioWare khai thác kho ảnh lưu trong điện thoại của người chơi để tạo ra những màn chơi độc đáo. Super Mario Run, tựa game chạy không ngừng ra đời từ gần một thập kỷ trước, tiếp tục hoạt động bình thường. Fire Emblem Heroes cùng người anh em ra mắt năm ngoái là Fire Emblem Shadows cũng nằm trong danh sách những sản phẩm di động mà Nintendo duy trì vận hành. Ngoài ra, Pokémon Go, tựa game vừa kỷ niệm mười năm tuổi đời trong tuần này, và Pikmin Bloom vẫn tồn tại trên thị trường, dù cả hai không do chính Nintendo trực tiếp vận hành.