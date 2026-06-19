Hành trình gần 25 năm của một tượng đài game casual

Nexon mới đây xác nhận Crazy Arcade, tựa game được biết đến với tên gọi Boom Online, sẽ đóng cửa toàn cầu vào ngày 13/8/2026. Sau thời điểm này, người chơi sẽ không thể đăng nhập vào trò chơi, đồng thời các kênh thông tin chính thức của game cũng dừng hoạt động.

Ra mắt lần đầu vào năm 2001, Crazy Arcade nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm nổi bật của Nexon. Trò chơi xây dựng lối chơi đơn giản nhưng có tính cạnh tranh cao khi người chơi điều khiển nhân vật đặt bóng nước để tạo bẫy, ngăn cản và đánh bại đối thủ trên bản đồ.

Tựa game tuổi thơ Boom Online chính thức ngừng hoạt động

Không sở hữu nền đồ họa phức tạp hay yêu cầu cấu hình cao, Crazy Arcade tạo dấu ấn nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng.

Tại Việt Nam, Boom Online được phát hành chính thức vào tháng 4/2007, đúng thời điểm thị trường game online trong nước phát triển mạnh. Các quán internet trở thành điểm đến quen thuộc của học sinh, sinh viên, và Boom Online nhanh chóng trở thành một trong những cái tên phổ biến nhất.

Dấu chấm hết cho ký ức phòng máy một thời

Với nhiều game thủ thuộc thế hệ 8X, 9X, Boom Online không chỉ là một trò chơi điện tử. Tựa game này gắn liền với những buổi tan học rủ bạn bè ra quán net, những trận đấu bóng nước căng thẳng và những khoảnh khắc vui vẻ bên đồng đội.

Điểm đặc biệt của Boom Online nằm ở yếu tố kết nối cộng đồng. Người chơi không cần kỹ năng quá phức tạp vẫn có thể tham gia, thi đấu và tạo ra những trận đấu đầy tiếng cười. Chính sự đơn giản đó giúp trò chơi duy trì sức hút trong thời gian dài.

Boom Online là tựa game gắn liền với tuổi thơ của nhiều game thủ Việt Nam

Dù phiên bản Boom Online tại Việt Nam đã đóng cửa vào ngày 10/5/2017, nhiều người chơi vẫn tìm đến các máy chủ quốc tế để tiếp tục trải nghiệm trò chơi quen thuộc. Vì vậy, việc Crazy Arcade dừng vận hành toàn cầu được xem là dấu mốc kết thúc một thời kỳ.

Thông báo từ Nexon cũng cho biết nhà phát hành sẽ hỗ trợ người chơi trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời thực hiện chính sách hoàn tiền với một số giao dịch đủ điều kiện. Các hoạt động bán vật phẩm trả phí trong game đã được dừng lại, thay vào đó là những sự kiện tri ân cộng đồng trước ngày đóng cửa.

Sự thay đổi của ngành game và giá trị còn lại

Sự kết thúc của Crazy Arcade phản ánh sự biến chuyển mạnh mẽ trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Những tựa game từng thống trị phòng máy đang dần chịu sức ép từ các nền tảng mới, đặc biệt là game trên điện thoại di động và các sản phẩm trực tuyến hiện đại.

Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ không thể thay thế hoàn toàn những giá trị mà các trò chơi thế hệ cũ tạo ra. Với nhiều người chơi, Boom Online là ký ức về một giai đoạn khi việc chơi game không chỉ nhằm giải trí mà còn là cách kết nối bạn bè.

Sau gần 25 năm hoạt động, Crazy Arcade sẽ rời khỏi danh sách những trò chơi còn tồn tại trên thị trường. Dù không còn xuất hiện trên màn hình đăng nhập, Boom Online vẫn giữ vị trí đặc biệt trong ký ức của nhiều game thủ Việt như một phần tuổi thơ đã từng đồng hành cùng họ.